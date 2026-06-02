Evropské stromy se pokoušejí drasticky adaptovat na teplejší svět, zabíjejí se tím


před 45 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, AFP

Kdysi majestátní dub v jednom z francouzských lesů je dnes prakticky mrtvý. Po opakovaných vlnách veder zastavil své životní funkce, aby šetřil vodu, a pomalu hyne. Jde o jeden z mnoha stromů v evropských lesích, které volí drastické a často smrtící metody přežití tváří v tvář zhoršujícím se vlnám veder a sucha souvisejících se změnou klimatu, napsala agentura AFP.

Zatímco Francie zažívá rekordní vlnu veder na začátku letní sezony, vědci varují, že mnoho evropských lesů už nese stopy několik let rostoucích teplot a intenzivního sucha. Stejně jako lidé, kteří se ochlazují pocením, reagují stromy na horko takzvanou transpirací. To znamená, že čerpají vodu z půdy a uvolňují ji ve formě páry přes drobné póry v listech. S rostoucími teplotami se ztráta vody z listů a půdy zrychluje, což stromy nutí k zoufalým opatřením, aby si uchovaly vlhkost.

Manuel Nicolas z francouzského Národního lesnického úřadu tento jev studuje v lesích po celé zemi už desítky let. „Všechny stromy trpí, ale jejich reakce na teplotní stres se liší v závislosti na druhu a lokalitě,“ uvedl Nicolas, který vede národní program monitorování lesních ekosystémů.

Dvě strategie – obě vedou k smrti

Některé stromy omezují ztrátu vody tím, že rychle uzavírají své průduchy – mikroskopické póry na listech nebo jehlicích, které regulují výměnu plynů a uvolňování vodní páry. Uzavření průduchů šetří vodu, ale zpomaluje až zastavuje fotosyntézu, tedy proces, který přeměňuje sluneční světlo, oxid uhličitý a vodu na cukry potřebné pro růst a přežití rostlin. Po čase tak může strom v podstatě vyhladovět.

Další strategií, kterou upřednostňují hlavně stromy s hlubokým kořenovým systémem, je čerpání vody z půdy a udržování průduchů otevřených co nejdéle, poznamenal Nicolas. „Rizikem je však tentokrát smrt z důvodu nedostatku vody,“ dodal ve Fontainebleau, což je rozsáhlý les asi šedesát kilometrů jižně od Paříže.

Podle Nicolase je strom sloupec vody, který dokáže absorbovat až 200 litrů tekutiny denně a přenáší vlhkost ze země do koruny. Tento systém ale může být přetížen horkem nebo suchem a zcela se zhroutit. „Do cév se místo vody dostávají vzduchové bubliny a brání cirkulaci mízy do konců větví. Tomu se říká plynová embolie,“ řekl. „A když embolie postihne příliš mnoho cév, celý strom uhyne na dehydrataci,“ dodal.

Stromy umírají častěji

Vědci tvrdí, že s rostoucí četností vln veder a sucha jsou stromy stále častěji vystavovány těmto extrémním podmínkám. Ve Francii, kde se nacházejí jedny z nejrozmanitějších lesů v Evropě, vládní statistiky ukazují, že úhyn stromů se za posledních deset let zdvojnásobil. Prognózy naznačují, že do roku 2050 by mohlo ubýt přibližně třicet procent druhů stromů.

Odborníci tvrdí, že lesy jsou nuceny rychle se přizpůsobovat klimatickým změnám, které se za normálních okolností odehrávají v průběhu tisíciletí. Od předindustriální éry se planeta Země oteplila přibližně o 1,4 stupně Celsia a podle vědců je současné klima pravděpodobně nejteplejší, jaké kdy za posledních 125 tisíc let Země zažila.

Dopad na stromy ve Fontainebleau je viditelný pouhým okem. Někteří obři tam shodili své větve a listy v marné snaze přežít. Mezi nimi je dub číslo 37, který stále stojí, ale bez větví a zbědovaný. Nicolas a jeho tým označují a pozorují stromy ve Fontainebleau už 34 let a vědí, že se blíží jeho konec. Zajímavé ale je, že jiné stromy v okolí zůstávají vysoké a zdravé z důvodů, které vědci stále zjišťují.

Intenzivní vlna veder v roce 2018 zničila ve Fontainebleau skupinu borovic, ale jiné jehličnany v lese prosperovaly z důvodů, které také vědci stále ještě dobře nechápou.

Přemýšlení o budoucnosti

„Některé druhy stromů, jako jsou například ty středomořské, mohou být vůči horku odolnější,“ podotkl Nicolas. „Jsou lépe přizpůsobeny suchým podmínkám, protože omezují ztrátu vody transpirací díky malým, kožovitým listům pokrytým chloupky nebo nepropustnou vrstvou, jako je tomu například u dubu cesmínovitého,“ řekl.

Sucho citelně dopadá na české lesy, stromy zpomalují růst
Ilustrační foto

Podle Nicolase je pro ochranu lesů před nadcházejícím horkem klíčové pochopit, které druhy budou vhodné za sto let. „Proti vlnám veder toho moc udělat nemůžeme. Můžeme se ale pokusit pomoct lesům se přizpůsobit,“ dodal.

Izraelská armáda tvrdí, že zachytila dvě střely z Libanonu. Ten hlásí mrtvé

03:05
před 48 mminutami
01:46
před 56 mminutami
03:05
před 2 hhodinami
před 3 hhodinami
včera

Polští archeologové odkryli hrob dvou žen pod katedrálou. Zvažují, co to znamená

Dvě ženská těla v jednom hrobě. Nebyl mezi nimi žádný příbuzenský vztah. A leží v poloze, která naznačuje vztah velmi intimní. V polském Opolí našli archeologové středověký hrob, který je v této zemi zcela unikátní. A teď se ho pokoušejí interpretovat.
31. 5. 2026

Lidé na severovýchodě USA hlásili exploze, ve skutečnosti šlo o meteor

Obyvatelé severovýchodu Spojených států v sobotu hlásili policii hlasité exploze. Po dvou silných ranách se otřásly budovy ve státech Massachusetts a Rhode Island a úřady pátraly po příčině. Podle Americké společnosti pro meteory (AMS) šlo o meteor. Ohnivou kouli na denní obloze spatřili lidé od státu Delaware až po kanadský Montréal, napsala agentura AP.
31. 5. 2026

Arktida má za sebou bod zlomu. Na staletí se tam mění životní podmínky

Nová studie naznačuje, že změna chemického složení Severního ledového oceánu způsobená klimatickými změnami narušuje tamní potravní řetězec. Podle vědců je situace v dalších stovkách až tisících letech nezvratná.
31. 5. 2026

Nejdřív nevěřili, že ji vyprostí. Experti popsali záchranu relikvie z betonu

Přes šestnáct hodin trvalo restaurátorům Blance Valchářové a Michalu Velíškovi lebku svaté Zdislavy vyprostit z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Relikvii ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku v úterý 12. května večer a chtěl ji pohřbít do řeky. V tom mu zabránil rychlý zásah policie. Očištěnou a zrestaurovanou lebku v sobotu restaurátoři předali arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi při hlavní mši na Zdislavské pouti v Jablonném.
30. 5. 2026

Na Mostecku vědci vysazují trávu s výhřevností uhlí

Travinu, která je schopna rychle růst i na kontaminovaných a na živiny chudých půdách, vysazuje tým vědců v okolí bývalého lomu ČSA na Mostecku. Z ozdobnice obrovské lze získat biomasu, která má výhřevnost srovnatelnou s hnědým uhlím.
30. 5. 2026

Raketa společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě

Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě, informují tiskové agentury. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil Bezos s tím, že je ještě příliš brzy na zjištění, co se pokazilo. K výbuchu došlo ještě na startovací rampě, což je podle experta pro firmu o to závažnější.
29. 5. 2026Aktualizováno29. 5. 2026

Hurikánová sezona bude letos zřejmě slabší, stoupá hrozba tajfunů

S červnem začíná hurikánová sezona v Atlantiku. Oblast tropického oceánu, která je klíčová pro vývoj hurikánů, je teď sice nadprůměrně teplá, přesto meteorologové z amerického NOAA (Národního úřadu pro oceány a atmosféru) letos očekávají spíše klidnější průběh. Silné by naopak mohly být tajfuny v Pacifiku.
29. 5. 2026
