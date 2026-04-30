Změny klimatu a extrémní počasí zdražují potraviny i pojištění, píše Bloomberg


Zdroj: ČT24, ČTK, Bloomberg

Extrémní výkyvy počasí v důsledku změn klimatu, například v podobě vln veder a sucha, devastují produkci potravin, poškozují kritickou infrastrukturu a vedou k prudkému nárůstu cen pojistného, uvedla v analýze agentura Bloomberg. Ekonomové a centrální bankéři varují, že cenové šoky nemusejí být jen dočasné, ale že se stávají trvalou hrozbou pro stabilitu trhu.

Nejtvrdší dopady pociťují obyvatelé globálního Jihu, nicméně v roce 2022 se výrazně projevily i v Evropě. Při tehdejší vlně veder teploty ve Španělsku dosáhly rekordních 46 stupňů Celsia a výsledkem bylo rozsáhlé znehodnocení úrody.

Tato vlna veder podle studie, kterou v roce 2024 publikoval časopis Nature, přidala k ročnímu zdražení potravin v Evropě 0,67 procentního bodu a k celkové meziroční inflaci 0,34 bodu. To vše v roce, kdy se Evropané vypořádávali s dopady zdražování energií kvůli ruské invazi na Ukrajinu a kdy ještě doznívaly cenové výkyvy spojené s oživením po pandemii covidu-19, píše Bloomberg.

Dopady na potravinovou produkci

Ve Španělsku tehdejší vedra poškodila olivové háje, sucho ve stejném roce v Itálii zdecimovalo úrodu rýže na rizoto a v Británii tehdy vysoké teploty způsobily pokles produkce kuřecího masa. S rostoucími letními teplotami se navíc bude zvyšovat poptávka po klimatizaci, což přetěžuje rozvodné sítě a vede k vyšším účtům za energie.

Extrémní horko způsobuje, že se vlní silnice a kroutí železniční koleje, což zvyšuje náklady na údržbu a přepravu, které firmy následně přenášejí na spotřebitele. Častější výskyt hurikánů, lesních požárů a dalších živelních katastrof podle Bloombergu vyvolává chaos na pojistných trzích a vede k prudkému růstu pojistného.

Výzkumy citované Bloombergem naznačují, že do roku 2035 by samotné zvýšení teploty mohlo každoročně zvýšit spotřebitelské ceny globálně až o 1,2 procenta. Dopady jsou přitom nejcitelnější v zemích globálního Jihu, kde jsou teploty už teď vysoké a výdaje na potraviny tvoří větší část rozpočtů domácností. Podle nepublikovaná studie, za níž stojí ekonomka a statistička Fulvia Marottaová z Oxfordské univerzity, se tam každé zvýšení teploty o jeden stupeň Celsia o tři měsíce později propíše nárůstem cen o jedno procento.

Komu klimatická změna pomůže

V chladnějších oblastech, jako je Kanada či Norsko, ale může mít oteplování v zimních měsících i opačný efekt. Ceny mohou dočasně klesnout díky prodloužení vegetačního období nebo nižší poptávce po vytápění.

V únoru zveřejnila agentura Fitch analýzu a Stanfordova univerzita výzkum, z nichž vyplývá, že extrémní projevy počasí spojené se změnami klimatu představují bezprostřední hrozbu pro státní rozpočty a úvěrovou spolehlivost desítek zemí po celém světě. Nejohroženější jsou malé ostrovní státy jako Bahamy, Jamajka či Filipíny, které čelí ničivým cyklonům.

Státy vystavené od roku 1990 tropickým bouřím mají dnes poměr dluhu k hrubému domácímu produktu o třicet procent vyšší, než kdyby se s živelními katastrofami nepotýkaly. Kombinace extrémních teplot a cyklonů sráží výkonnost ekonomik zhruba o deset procent.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

NCOZ odložila případ Macinkových zpráv prezidentovu poradci

NCOZ odložila případ Macinkových zpráv prezidentovu poradci

12:15Aktualizovánopřed 40 mminutami
Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

08:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ekonomika vzrostla v prvním čtvrtletí meziročně o 2,1 procenta, odhaduje ČSÚ

Ekonomika vzrostla v prvním čtvrtletí meziročně o 2,1 procenta, odhaduje ČSÚ

12:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajinské drony zasáhly rafinerii firmy Lukoil u ruského města Perm

Ukrajinské drony zasáhly rafinerii firmy Lukoil u ruského města Perm

před 2 hhodinami
Izrael vyzval k evakuaci dalších osmi vesnic v Libanonu

Izrael vyzval k evakuaci dalších osmi vesnic v Libanonu

před 2 hhodinami
„Zběhnutí“ Emirátů je ranou pro Saúdy. Může rozkolísat ceny ropy

„Zběhnutí“ Emirátů je ranou pro Saúdy. Může rozkolísat ceny ropy

před 2 hhodinami
Ministryně Mrázová odmítla výzvy k rezignaci, předpisy prý neporušila

Ministryně Mrázová odmítla výzvy k rezignaci, předpisy prý neporušila

09:22Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Izrael nevyloží loď s obilím, které podle Ukrajiny Rusko ukradlo na jejím území

Izrael nevyloží loď s obilím, které podle Ukrajiny Rusko ukradlo na jejím území

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

V Černobylu je nejhůř zamořený Červený les. Po invazi si tam ale Rusové udělali zákopy

O zkušenostech s Černobylem, kde před čtyřiceti lety došlo k jaderné havárii, vypráví muž, který má toto místo prochozené křížem krážem. Andrej Pastorek se dostal i do míst, která okupovali ruští vojáci při invazi na Ukrajinu.
před 2 hhodinami

Česko zasáhlo sucho, situace se jen tak nezlepší. Na Slovensku je ještě hůř

Kvůli nedostatku srážek a stále vyšším teplotám se ve střední Evropě prohlubuje půdní sucho. Na některých místech už odborníci varují před závažnými dopady na zemědělství.
před 23 hhodinami

Štíři mají klepeta vyztužená železem. Jako by je vyrobil špičkový kovář, říká studie

Organismy na Zemi umí využívat zdroje ze svého okolí, včetně prvků, jako je železo, mangan nebo zinek. Konkrétně štíři si z nich staví své zbraně. Vědci teď poprvé detailně popsali, jak to tito tvorové dělají.
včera v 14:34

V Evropě přibylo rostlin, které upřednostňují dusíkatou půdu. Reagují tak na člověka

Během posledního půlstoletí v Evropě výrazně přibylo rostlinných druhů, které mají rády půdu bohatou na živiny s vysokým obsahem dusíku. Mírně přibylo i druhů tolerujících stín. Vyplývá to z výsledků dosud nejrozsáhlejšího vegetačního výzkumu v Evropě, který provedl tým vědců ze Zemědělské univerzity v Praze (ČZU) pod vedením botanika Gabriela Midola. Rostliny jako kopřiva, ostružiník nebo svízel se tak objevují v krajině stále víc.
včera v 11:14

Evropa se otepluje nejrychleji z kontinentů

Evropa je podle nové zprávy o klimatu nejrychleji se oteplujícím kontinentem na Zemi. Dopady se projevují ve vlnách veder, nedostatku vody v řekách, častějších požárech, ale také v mizení ledovců. Dohromady to podle vědců ohrožuje evropskou biodiverzitu.
včera v 04:00

Nákladní člun se s keporkakem zvaným Timmy vydal do Severního moře

Tým dobrovolníků na severu Německa se v úterý pustil do dalšího pokusu o záchranu velryby, která zde v březnu uvázla na mělčině. Podařilo se ji dostat na speciální nákladní člun, který se následně vydal na cestu z Baltského do Severního moře. Pokusy o záchranu keporkaka zvaného Timmy poutají velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.
28. 4. 2026Aktualizováno28. 4. 2026

Spor o léky na Alzheimerovu nemoc. Studie tvrdí, že nejsou účinné, část vědců nesouhlasí

Evropské úřady na konci loňského roku registrovaly první dva léky proti Alzheimerově chorobě. Jestli je budou členské státy proplácet z veřejného zdravotního pojištění, je na každé zemi. Právě ve fázi tohoto schvalování vyšla významná studie, která léky z této skupiny označila za nedostatečně efektivní.
28. 4. 2026
Načítání...