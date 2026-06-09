Archeologové objevili prastarou nekropoli. Může být předkem megalitických hrobů

Desítky zesnulých do pravěké nekropole na jihu Evropy tehdejší obyvatelé ukládali do země zřejmě celé generace. Detailní analýza tohoto místa naznačuje, že mohlo být jedním z prvních v Evropě, kde vznikala kultura, která ovlivnila většinu kontinentu.
Film Barbar Conan se natáčel ve Španělsku. Jednou z klíčových scén je okamžik, kdy hrdina v podání Arnolda Schwarzeneggera objeví v kruhovité kryptě ostatky dávného vládce s mečem. Španělští archeologové teď nedaleko místa natáčení objevili opravdovou pravěkou kryptu starou nejméně šest tisíc let – navíc velmi podobnou té ze zmíněného snímku ze začátku 80. let. Kruhová, velká – ale nebylo v ní jen jedno tělo, ale celé desítky.
Tento objev krypty u Toleda je důležitý sám o sobě: Jde totiž o vůbec nejstarší doloženou monumentální nekropoli ve vnitrozemí Pyrenejského poloostrova. Nález přitom zpochybňuje dlouho zastávanou teorii, že podobné megalitické pohřební stavby se zpočátku vyskytovaly pouze na pobřeží a teprve později se rozšířily do vnitrozemí.
Prehistorické naleziště Valdelasilla se nachází na kopci s výhledem na město Illescas ležící mezi Toledem a Madridem. Archeologové na ně narazili před šesti lety a ještě téhož roku ho popsali a odkryli. Teprve teď ale kvůli obrovskému rozsahu výzkumu výsledky vydali, a to v odborném časopisu Cambridge Archaeological Journal.
Pohled do nitra pravěké nekropole
Hrobka byla značně velká – její kruhová komora měřila v průměru šest metrů, celá byla obklopená hlubokým příkopem, takže celý areál měl v průměru asi 36 metrů. Kromě této centrální hrobky kolem leželo několik dalších pohřebních komor vyrobených ze dřeva, hlíny a zhutněné zeminy. V jedenácti z těchto pohřebních staveb se našly ostatky nejméně 46 lidí. Jejich stáří vědci určili pomocí radiokarbonové metody a počítačového modelování.
Na základě těchto dat se zdá, že lidé toto místo využívali po celé generace – od pozdní doby kamenné až po dobu měděnou. V průběhu jeho historie se přitom pohřební zvyky měnily. V nejstarších dobách se pohřbívali jen jedinci, později přibývalo hromadných hrobů a v nejmladších dobách přibyly i sekundární pohřby, v nichž byla lidská těla záměrně uspořádávána.
Valdelasilla je podle archeologů možná klíčem k pochopení celé megalitické kultury obřích pohřebních monumentů, která se rozšířila po značné části evropského kontinentu. Autoři studie předpokládají, že tato lokalita představuje velmi ranou formu megalitických pohřebních zvyků, z nichž se později vyvinula výstavba mohutných monumentů z obřích kamenných desek. „Nekropole, založená na konci pátého tisíciletí před naším letopočtem, má mnoho společných rysů s jinými hřbitovy na poloostrově, které jsou spojovány s rozvíjejícím se megalitismem na severovýchodě a jihozápadě,“ napsali autoři výzkumu.
Nová teorie o původu megalitů
Vzhledem k tomu, že Valdelasilla je stará asi 6000 let, odporuje to rozšířenému předpokladu, že podobné megalitické pohřby se praktikovaly v jediné pobřežní oblasti, například v severozápadní Francii, a teprve poté se rozšířily mezi další přímořské komunity – a až nakonec tyto zvyky dosáhly i vnitrozemských oblastí. Lidé ve vnitrozemí přitom podle všeho budovali vlastní velké monumenty ve stejné době. „Vypadá to, že místo jediného místa původu je vznik megalitismu v Evropě spojený s více regiony nejen na pobřeží, ale i ve vnitrozemí,“ dodávají autoři.
Tyto masivní stavby spojené se smrtí jsou jedním z nejdůležitějších svědectví o životě našich prapředků. Rozšířily se po celém atlantickém pobřeží Evropy – od Pyrenejského poloostrova přes Britské ostrovy, Bretaň, Skandinávii až po části střední Evropy – na území dnešního Česka ale nepronikly. Jejich existence svědčí o vysoce organizovaných společnostech, které byly schopny mobilizovat velké množství pracovní síly a koordinovat složité stavební projekty.
To prokazuje, že komunity měly dostatek zdrojů schopných uživit spoustu lidí na jednom místě, musely ovládat technologie pro práci s kameny a také musela mít tvorba takových staveb nějaký vážný smysl – což zase naznačuje, že tehdejší obyvatelé měli nějakou vážnou představu o smrti nebo o tom, co následovalo po ní.
Rituální a nejspíš i astronomické funkce
Nejrozšířenějším typem megalitických pohřebních staveb jsou takzvané dolmeny – komorové hrobky tvořené vztyčenými kameny přikrytými masivní deskou. Původně bývaly zasypány zeminou a tvořily mohyly. Jiným typem byly galerické hrobky, dlouhé chodby vedoucí do pohřební komory, a průchodové hrobky jako je proslulá Newgrange v Irsku nebo komplex Brú na Bóinne ve stejné zemi. Tyto stavby nebyly jen místem posledního odpočinku, ale plnily i složité rituální a pravděpodobně astronomické funkce – mnohé z nich jsou totiž orientovány tak, aby o zimním nebo letním slunovratu pronikalo sluneční světlo přímo do pohřební komory.
Megalitické hrobky sloužily zpravidla jako kolektivní pohřebiště, nikoli jako místo odpočinku jednotlivce. To odráží strukturu pravěkých společností, v nichž byl zřejmě kult předků a soudržnost rodu či komunity nadřazen kultu jedince. Do jedné hrobky byly v průběhu generací ukládány ostatky desítek i stovek jedinců, přičemž kosti byly často přeskupovány nebo záměrně separovány – lebky a dlouhé kosti například bývaly ukládány odděleně. Tento postup naznačuje, že smrt a pohřeb byly chápány jako mnohastupňový proces přechodu, při němž tělesné ostatky hrály aktivní rituální roli i po samotné smrti.