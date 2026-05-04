Antarktidu zasáhla uprostřed zimy vlna veder. Vědci popsali příčiny


před 24 mminutami|Zdroj: ČT24, Climate and Atmospheric Science, The Conversation

V červenci a srpnu roku 2024 vrcholila na Antarktidě zima. Během těchto měsíců téměř úplné temnoty klesají teploty hluboko pod třicet pod nulu. Jenže toho roku se východ kontinentu se na dva týdny ohřál až o osmadvacet stupňů Celsia. Skupina klimatologů teď prokázala, že nešlo jen o neobvyklý výstřelek počasí, ale jednalo se o vzácnou atmosférickou poruchu, zesílenou klimatickými změnami způsobenými člověkem. Naznačuje to, co by se v příštích desetiletích mohlo stát běžnějším jevem.

Vlna veder z roku 2024 navázala na podobnou událost v březnu 2022, kdy teploty v některých antarktických oblastech vystoupaly krátkodobě téměř o čtyřicet stupňů nad průměr – což je jedna z největších teplotních anomálií, jakou kdy vědci na Zemi kdy zaznamenali. „Dohromady tyto události poukazují na jasný posun: extrémní oteplování se už neomezuje pouze na tradičně zranitelné regiony,“ konstatují autoři nové analýzy.

Jak se něco takového vlastně mohlo stát? Vědci se pokusili rekonstruovat vývoj této události. Roku 2024 začalo mimořádné zimní oteplení oslabením antarktického polárního víru – pásma silných větrů vysoko v atmosféře, které obvykle udržuje studený vzduch nad kontinentem. V červenci 2024 se tento vír zdeformoval, což umožnilo neobvyklé oteplení ve stratosféře, kde teploty na začátku července stouply o více než patnáct stupňů, s dalším nárůstem na začátku srpna.

Tyto změny ve vyšší atmosféře připravily podmínky pro to, co následovalo. Nad východní Antarktidou se vytvořila přetrvávající tlaková výše, která otevřela cestu dlouhému, úzkému proudu teplého vzduchu bohatého na vlhkost – tento jev se označuje jako atmosférická řeka. Ta potom „vtekla“ hluboko do nitra nejjižnějšího kontinentu. Tato vzduchová hmota přenesla teplo z nižších zeměpisných šířek do vnitrozemí Antarktidy, což se v zimě stává jenom zcela výjimečně.

Mraky spojené s touto tlakovou oblastí působily jako poklička, která pomáhala zadržovat teplo blízko povrchu a bránila mu v úniku zpět do vyšších, chladnějších vrstev atmosféry. Právě to způsobilo, že teplotní extrém nebyl krátkodobý, ale šlo o masivní a dlouhodobou vlnu veder.

Ke vzniku události podle vědců pomohlo i to, že se antarktický mořský led nacházel téměř na rekordně nízké úrovni a okolní Jižní oceán byl neobvykle teplý, díky čemuž mohl teplý vzduch bez narušení proudit do středu kontinentu.

Vliv přírody, vliv člověka

Až doposud byly všechny podmínky přirozené. Autoři studie ale upozorňují na kontext. K vyvolání této vlny veder sice přispěla přirozená variabilita počasí, odehrála se ale v klimatickém systému, který je zásadně změněný lidskou činností.

„Naše analýza, která pomocí počítačových simulací porovnává dnešní klima se světem bez lidského vlivu, ukazuje, že klimatická změna způsobila, že zimní vlna veder v roce 2024 byla silnější a pravděpodobnější. Takové extrémní počasí by v minulosti bylo výjimečně vzácné, ale dnes je již výrazně pravděpodobnější – a při vysokých emisích by se do konce století mohlo stát až dvacetkrát častějším,“ konstatují autoři.

A současně varují před zlehčování této události jen proto, že odehrála daleko od lidských sídel, v místě, kde reálně nemá dopad na žádnou lidskou aktivitu. „To, co se tam děje, má globální důsledky. Antarktida zadržuje většinu světových zásob sladké vody, uzavřených v rozsáhlých ledových štítech. I krátkodobé oteplení může ovlivnit sněžení, tání povrchu a stabilitu plovoucích ledových šelfů, které zadržují ledovce. Když se tyto ledové šelfy oslabí, ledovce mohou zrychlit svůj pohyb do oceánu, což přispívá ke zvýšení hladiny moře, které ovlivňuje pobřeží po celém světě,“ dokládají autoři.

Hlavním poselstvím pro veřejnost ale podle nich je, že klimatická změna způsobená člověkem nejen zvyšuje průměrné teploty, ale také zhoršuje extrémy. Atmosférické procesy, které existovaly vždycky, tak mohou mít v teplejším světě nyní mnohem větší dopady a důsledky.

V červenci a srpnu roku 2024 vrcholila na Antarktidě zima. Během těchto měsíců téměř úplné temnoty klesají teploty hluboko pod třicet pod nulu. Jenže toho roku se východ kontinentu se na dva týdny ohřál až o osmadvacet stupňů Celsia. Skupina klimatologů teď prokázala, že nešlo jen o neobvyklý výstřelek počasí, ale jednalo se o vzácnou atmosférickou poruchu, zesílenou klimatickými změnami způsobenými člověkem. Naznačuje to, co by se v příštích desetiletích mohlo stát běžnějším jevem.
Prastaré íránské písmo rozluštil jediný vědec

Íránská civilizace, které americký prezident Donald Trump na začátku dubna pohrozil zničením, je tématem, kterému se francouzský archeolog Francois Desset věnuje s plným zápalem již více než dvě desetiletí. A navíc se tomuto badateli podařilo v roce 2022 rozluštit více než čtyři tisíce let staré písmo, které bylo považováno za nerozluštitelné, napsala agentura AFP.
před 2 hhodinami

Evropa se příliš spoléhá na čínské zelené technologie, varují experti

Nadměrná závislost Evropy na dovozu čínských zelených technologií může podle odborníků představovat vážné ekonomické a bezpečnostní riziko. Podle zprávy, o které informoval deník The Guardian, směřuje kvůli tomu evropský kontinent pomalu k řadě geopolitických problémů.
včera v 08:00

VideoVirtuální výcvik vojáků i robotičtí hlídači. Experti z ČVUT představili novinky

Roboti jako hlídači míst důležitých pro fungování státu nebo virtuální realita jako cvičiště pro vojáky. Špičkové bezpečnostní technologie jsou klíčovou součástí moderní obrany. To nejnovější z tuzemské vědy představili experti z ČVUT. Roboty lze podle vedoucího laboratoře výpočetní robotiky Jana Faigla z ČVUT nasadit všude tam, kam nechceme vysílat lidi. Samotná fyzická schránka není to hlavní – vědci pracují na mozku, tedy softwaru, který stroje pohání. Podle Faigla je důležité, aby se robot dokázal venku pohybovat bez dostupnosti satelitní navigace. To mu může umožnit řada senzorů.
2. 5. 2026

Tohle je první mapa čichu. Vytvořili ji na Harvardu

Lidský čich je nejméně prozkoumaný smysl. Má sice pro poznávání světa nejmenší význam, ale přesto jeho poruchy mohou přinášet řadu zdravotních problémů. Pomoci by mohla první čichová mapa, která propojila nos a mozek.
2. 5. 2026

Velartovi museli o Černobylu mlčet, doporučovali alespoň sprchu a sušené mléko

Čtrnáct řádků, šedesát šest slov – tolik věnovala československá média oznámení o jaderné katastrofě v Černobylu. Rudé právo vydalo první zmínku o havárii v úterý 29. dubna 1986, až tři dny po incidentu. Už od pondělí se nicméně díky zprávám ze zahraničí mezi lidmi objevovaly informace o uniklé radiaci a nebezpečí. V komplikované situaci byli čeští odborníci – tušili nebezpečí, mluvit o něm ale nesměli.
2. 5. 2026

Američtí vojáci se už nemusí očkovat proti chřipce. Vojenští lékaři vidí rizika

Každoroční očkování proti chřipce již pro americké vojáky není povinné, uvedl minulý týden americký ministr obrany Pete Hegseth ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Tento krok poté kritizovala řada odborníků.
1. 5. 2026

Změny klimatu a extrémní počasí zdražují potraviny i pojištění, píše Bloomberg

Extrémní výkyvy počasí v důsledku změn klimatu, například v podobě vln veder a sucha, devastují produkci potravin, poškozují kritickou infrastrukturu a vedou k prudkému nárůstu cen pojistného, uvedla v analýze agentura Bloomberg. Ekonomové a centrální bankéři varují, že cenové šoky nemusejí být jen dočasné, ale že se stávají trvalou hrozbou pro stabilitu trhu.
30. 4. 2026
