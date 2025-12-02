Ozonová díra nad Antarktidou se letos zacelila nejdříve za pět let


před 56 mminutami|Zdroj: ČTK, Copernicus, ČT24

Díra v ozonové vrstvě nad Antarktidou se zacelila 1. prosince. Uvedla to unijní služba Copernicus, podle níž tento každoroční fenomén letos skončil nejdříve od roku 2019. Letošní ozonová díra byla také už druhý rok po sobě relativně malá ve srovnání s velkými a déle trvajícími stavy v letech 2020 až 2023. To podporuje naděje, že se ozonovou díru nad Antarktidou daří uzavírat.

Obvykle se díra v ozonu nad Antarktidou otevírá v září a začíná se zacelovat v listopadu. Letos se začala otevírat relativně brzy v polovině srpna a maximální rozlohy dosáhla na začátku září, kdy zaujímala plochu zhruba 21 milionů kilometrů čtverečních. To bylo o jeden milion kilometrů čtverečních méně než v roce 2024 a o pět milionů kilometrů čtverečních méně než v roce 2023.

Už během září se plocha ozonové díry mírně zmenšila, do konce října zůstala víceméně konstantní a během listopadu se začala rychle uzavírat. To vzbudilo naděje na časné zacelení ozonové díry, k němuž nyní došlo. Podle OSN se daří ozonovou vrstvu obnovovat díky mezinárodní spolupráci a zákazu prodeje látek, které přispívaly k jejímu ničení.

Srovnání maximální velikosti ozonové díry
Zdroj: Copenicus

Podle služby Copernicus vědci stále zkoumají faktory, které v tomto desetiletí ovlivňují plochu a délku trvání zkoumaného narušení v této vrstvě plynu. Vedle lidských aktivit měly na stav ozonové vrstvy vliv i některé meteorologické jevy či mohutná exploze sopky Hunga Tonga v roce 2022.

Před 50 lety varovali tři vědci před zničením ozonové vrstvy. Změnili svět k lepšímu
Ozonová díra (modře) nad Antarktidou

Vrstva ozonu chrání Zemi před rakovinotvorným ultrafialovým zářením ze Slunce. Rychlý úbytek tohoto plynu, a to zejména na pólech, vědci pozorovali zejména v 80. letech minulého století.

Situace se ale zlepšila díky Montrealskému protokolu z roku 1987, jenž prakticky zastavil výrobu látek, které ozonu škodí. Šlo mimo jiné o freony, které se používaly například v tlakových sprejích nebo jako chladicí média v ledničkách.

Vývoj velikosti ozonové díry
Zdroj: Copernicus

Ozonová vrstva se podle nynějších zjištění obnovuje pomalu. Celosvětové průměrné množství ozonu ve výšce třicet kilometrů v atmosféře se nevrátí na úroveň před rokem 1980 dříve než v roce 2040. Ještě déle bude trvat zacelování ozonové vrstvy na obou pólech.

Nad Arktidou se má stav ozonu vrátit na normální úroveň kolem roku 2045, zatímco nad Antarktidou, kde je ozon tak řídký, že se ve vrstvě každoročně objevuje obrovská díra, se zacelení očekává až kolem roku 2066.

Odkaz na zprávu
Xixao

Výběr redakce

Stovky milionů z podvodu využili na luxus i ruskou propagandu, čeká je soud

Stovky milionů z podvodu využili na luxus i ruskou propagandu, čeká je soud

Právě teď
Nadřízení navrhli zahájit kárné řízení s žalobcem z bitcoinové kauzy

Nadřízení navrhli zahájit kárné řízení s žalobcem z bitcoinové kauzy

před 5 mminutami
Prezident neměl výhrady, zhodnotil Metnar jednání na Hradě

Prezident neměl výhrady, zhodnotil Metnar jednání na Hradě

10:09Aktualizovánopřed 10 mminutami
Počet obětí požáru v Hongkongu dál roste. Přibývá také zadržených

Počet obětí požáru v Hongkongu dál roste. Přibývá také zadržených

před 10 mminutami
Pavel přijal kandidátku ANO na ministryni pro místní rozvoj Schwarz Bařtipánovou

Pavel přijal kandidátku ANO na ministryni pro místní rozvoj Schwarz Bařtipánovou

před 14 mminutami
Případů žloutenky typu A je v Česku nejvíce od roku 1984

Případů žloutenky typu A je v Česku nejvíce od roku 1984

09:27Aktualizovánopřed 56 mminutami
V českobudějovickém zastupitelstvu odchází z ODS za Kubou většina členů

V českobudějovickém zastupitelstvu odchází z ODS za Kubou většina členů

před 1 hhodinou
Kvůli komentářům o vraždě dvou lidí prověřovala Turka policie, píše iRozhlas

Kvůli komentářům o vraždě dvou lidí prověřovala Turka policie, píše iRozhlas

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Ozonová díra nad Antarktidou se letos zacelila nejdříve za pět let

Díra v ozonové vrstvě nad Antarktidou se zacelila 1. prosince. Uvedla to unijní služba Copernicus, podle níž tento každoroční fenomén letos skončil nejdříve od roku 2019. Letošní ozonová díra byla také už druhý rok po sobě relativně malá ve srovnání s velkými a déle trvajícími stavy v letech 2020 až 2023. To podporuje naděje, že se ozonovou díru nad Antarktidou daří uzavírat.
před 56 mminutami

Africké pralesy přestaly zachytávat uhlík, teď ho naopak produkují

Africké pralesy už uhlík z atmosféry nezachytávají, ale naopak ho vypouštějí. Zjistila to studie, kterou vypracovali vědci z Británie. Pralesy na tomto kontinentu společně s lesnatými savanami přitom v minulosti naopak odstraňovaly uhlík z ovzduší tím, že ho ukládaly. To se ale změnilo i kvůli rozsáhlému odlesňování.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Česká družice VZLUSAT-2 splnila svou misi, pak shořela v atmosféře

Družice VZLUSAT-2 ukončila svou misi, při které pořídila jako první česká družice snímky České republiky ve vysokém rozlišení. Poté postupně klesala, až sestoupila do atmosféry, kde shořela. Družice byla na oběžné dráze přibližně čtyři roky.
před 19 hhodinami

Úřad v USA spojuje smrt dětí s vakcínami proti covidu. Bez důkazů, tvrdí kritici

Šéf amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) Marty Makary uvedl na stanici Fox News, že deset dětí zemřelo v důsledku očkování proti covidu-19. Svědčí o tom podle něj data shromážděná za vlády předchozího prezidenta Joea Bidena. Podle deníku The New York Times (NYT) chtějí experti na veřejné zdraví data prověřit.
před 19 hhodinami

Kočky se Evropou šířily ve stopách římských legionářů, zjistil výzkum

Kočky se v Evropě domestikovaly výrazně později, než se doposud předpokládalo. Zásadní roli v jejich šíření po kontinentu hrálo Římské impérium a jeho armáda. Ukázala to studie italských vědců.
před 20 hhodinami

Braillovo písmo nemusí přežít. Vytlačuje ho AI i další technologie

Nedostatek učitelů a konkurence nových technologií. Braillovo písmo, univerzální abeceda, kterou před 200 lety vynalezl Francouz Louis Braille a kterou nyní aktivně používá šest milionů lidí po celém světě, bojuje o přežití, píše agentura AFP.
včera v 11:02

Vyhnání Němců zpustošilo české pohraničí. Zaniklé obce mapuje nová publikace

Byly jich tisíce, dnes jejich jména často už téměř nikdo nezná. Ve 20. století zaniklo na území Česka tolik obcí, že jejich seznam už asi nikdy nebude kompletní. Pamětníci mizí, a tak dříve živé vesnice často připomínají už jen opuštěné hřbitovy v lesích. V posledních letech ale klíčí snahy tyto zaniklé osady alespoň připomínat – jednou z nich je i nová publikace.
30. 11. 2025

Ani v hlubinách se delfíni a velryby nevyhnou věčným chemikáliím

Nový výzkum odhalil, že ani mořští savci, kteří tráví většinu života hluboko pod hladinou oceánu, nejsou imunní vůči toxickým chemikáliím. Vědci odhalili u velryby a delfínů bezprecedentní úroveň kontaminace takzvanými věčnými chemikáliemi, známými pod zkratkou PFAS.
30. 11. 2025
Načítání...