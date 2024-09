Před 50 lety varovali tři vědci před zničením ozonové vrstvy. Změnili svět k lepšímu

Nizozemský vědec Crutzen, Mexičan Molina a Američan Rowland v roce 1974 vystoupili s domněnkou, že freony vypouštěné rostoucím tempem mohou v ovzduší dlouho přetrvávat a pronikat až do stratosféry. Zde se z nich působením ultrafialového slunečního záření odštěpuje chlór, který pak rozkládá ozon. Jejich varování ale až do počátku 80. let nenacházela přílišného ohlasu – byli označováni za vyvolávače strachu, alarmisty a dalšími negativními přízvisky – anebo byla jejich práce zcela ignorována.

V důsledku působení freonů a dalších látek docházelo k úbytku ozonu, který se každý rok prohluboval a v roce 1985 už činil téměř 50 procent. „Bez ozonové vrstvy by na zemský povrch dopadalo příliš mnoho škodlivého UVB záření. To by byla špatná zpráva. Zvýšené vystavení ultrafialovému záření může způsobit rakovinu kůže a oční zákal, poškodit plodiny, rostliny a mikroorganismy a ovlivnit ekosystémy a potravní řetězce,“ popsala důsledky této hrozby Organizace spojených národů.

Fluorované uhlovodíky by měly z evropské výroby zcela vymizet do roku 2050, do té doby budou postupně nahrazovány v oblastech, kde je to technicky a ekonomicky proveditelné – například v tepelných čerpadlech nebo klimatizacích. Ačkoliv na ozonovou vrstvu mají fluorované plyny méně škodlivý dopad než freony, jsou považované za silné skleníkové plyny. Opatření zavádí dočasně výjimky například pro farmaceutický nebo chemický průmysl, kde jsou fluorované uhlovodíky obtížněji nahraditelné.

V roce 2020 uvedla Světová meteorologická organizace (WMO), že nad Antarktidou se objevila ozonová díra, která patřila k největším za posledních 40 let. Ozonová díra se rozrostla kvůli velice nízkým teplotám ve stratosféře, ze stejného důvodu se vyskytla i nad Arktidou, což byl neobvyklý jev. Vývoj ozonové díry nad Antarktidou má sezonní charakter. Narušení ozonové vrstvy totiž souvisí s teplotami ve stratosféře, to znamená ve výšce deseti až 50 kilometrů od zemského povrchu, kde se ozonová vrstva nachází. Když teplota ve stratosféře klesne pod -78 stupňů, začínají se vytvářet takzvaná perleťová oblaka, díky kterým se uskutečňují chemické reakce, které ozon ničí. Jinak ale WMO zaznamenává ohledně stavu vrstvy ozonu v posledních desetiletích pozitivní vývoj.

Hlavním důsledkem nedostatku ozonu by bylo ochlazení horních vrstev stratosféry. Chladnější vzduch nedokáže udržet tolik vlhkosti, a tak by se stratosféra stala sušší. Vodní pára je důležitým skleníkovým plynem, a tak by se bez ní celkový skleníkový efekt Země snížil. Kromě změn teploty Země by nedostatek ozonu měl významný dopad na celkové klima.

Nedostatek ozonu a následné ochlazení stratosféry by také destabilizovalo tuto vrstvu atmosféry a zabránilo by tvorbě mraků. To by způsobilo, že by se mraky objevovaly pouze v nižších a vyšších nadmořských výškách. Také by se posílily některé tryskové proudy v blízkosti rovníku, zatímco jiné v blízkosti pólů by zeslábly. To by mělo drastické důsledky pro sezonní průběh počasí ve všech zeměpisných šířkách.