Obávají se a burcují k aktivitě, ukázal průzkum mezi vědci o klimatu

V samotných studiích se to poznat nedá, tam autoři zachovávají emocionální neutralitu a nepromítají do nich své osobní postoje. Teď to ale popsal jiný výzkum, jehož autory z Amsterdamské univerzity zajímalo právě tohle. Tedy, jak vědci z celého světa vnímají právě probíhající změnu klimatu a jak na ni osobně reagují.

Většina oslovených vědců v průzkumu věří, že skupiny klimatických aktivistů mohou přinést pozitivní změny a že by se vědci měli více zapojit do obhajoby klimatu, a dokonce i do protestů. Část respondentů uvedla, že se už zapojila do obhajoby klimatu (29 procent), účastnila se legálních protestů (23 procent) a/nebo se dokonce zapojila do občanské neposlušnosti (10 procent). Přibližně polovina z nich prohlásila, že by byla ochotna se do některé z těchto aktivit zapojit i v budoucnu.

„Vlády a korporace stále dávají prázdné sliby, které ale bagatelizují úroveň změn, které jsou nutné, abychom zabránili klimatickému kolapsu,“ říká profesor psychologie na Kalifornské univerzitě v San Diegu a spoluautor studie Adam Aron. „Tato studie jasně ukazuje, že vědci ze všech oborů jsou velmi znepokojeni a volají po takové zásadní transformaci. Doufám, že to pomůže lidi probudit a zapojit se – vědců, kteří to dělají, je stále více.“