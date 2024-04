Vědci objevili lesy, které odolávají změnám klimatu

před 22 m minutami | Zdroj: University of Vermont , Ecology and Evolution

Na vrcholcích hor bývá chladněji než v údolích pod nimi. To je věc, kterou ví asi každý. Vědci z Vermontské univerzity teď ale popsali proces, který to narušuje a obrací – a současně přináší naději pro lesy zasažené klimatickými změnami.

Na horách dochází někdy k situaci, kdy studený vzduch z vyšších poloh stéká po svazích dolů do níže položených údolí. Vzniká tak inverze, kdy dole u země může být nečekaně chladněji než na vrcholcích hor. A to má důsledky i na život. „Při teplotních inverzích pozorujeme také inverze vegetace,“ uvedla hlavní autorka studie Melissa Pastoreová.

Tyto výsledky mohou podle výzkumu, který vyšel v odborném časopise Ecology and Evolution, pomoci zachovat chladnomilné druhy lesů i v době, kdy se lidskou zásluhou klima Země otepluje. A to díky tomu, že by mohly tyto oblasti preferovat jako „oázy“, kde by tyto stromy přežívaly, než se klima vrátí do mírnější podoby.

Jak studie probíhala

Vědci se během dvou let zaměřili na tři lesnaté lokality v Nové Anglii. Sbírali údaje o druzích stromů, které tam žijí, přičemž měřili neustále teploty – to dělali každou hodinu.

Výzkumníci zjistili, že k hromadění studeného vzduchu nedochází jen občas v noci a v průběhu sezony, jak se v minulosti předpokládalo, ale často celoročně a také během dne, popsala studie. Tento jev se vyskytoval na všech zkoumaných lokalitách, ale nejsilnější byl na lokalitě s nejmenší změnou nadmořské výšky.

Klimatické oázy

„Tyto oblasti se studeným vzduchem by mohly být cenným cílem jako místa, která poskytují útočiště před změnou klimatu; jsou to oblasti, které by mohly být chráněné před změnou klimatu, a přitom je obývají druhy přizpůsobené chladu, o nichž víme, že jsou zranitelné, zdůrazňují autoři smysl svého objevu.

Zachování takových lokalit by podle nich mělo poskytnout rostlinným i zvířecím druhům dostatek času, aby se buď přizpůsobily změně klimatu migrací, nebo smíšením genů se sousedy a převzetím vlastností potřebných pro přežití v teplejším světě. A nebo, pokud se podaří změny klimatu zastavit, nebo dokonce zvrátit, mohla by tato místa fungovat jako jakési archy, kde život přečká nepříznivé podmínky.