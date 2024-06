Alternativní „vysvětlení“ změny klimatu: nefunguje ani jedno, píše meteorolog Žák

Jedním z nejčastěji opakovaných mýtů je vliv Slunce. Kolísání sluneční aktivity spojené s počtem takzvaných slunečních skvrn má sice dopad na množství energie, které na Zemi od Slunce přichází, jenže v dlouhodobém horizontu dochází v tomto ohledu ke změnám v rámci pouhých 0,15 procent. A navíc období od 70. let minulého století bylo ve znamení pozvolného mírného poklesu energie dopadající na Zemi, zatímco teplota na naší planetě začala od 80. let 20. století výrazně stoupat. Jinými slovy: vliv Slunce nedokáže pozorované oteplování ani z malé části vysvětlit.

V dlouhodobém horizontu se někdy argumentuje i takzvanými Milankovičovými cykly. Ty souvisejí se změnami parametrů oběžné dráhy Země kolem Slunce, zejména sklonu zemské osy. Opravdu se v minulosti prokazatelně odehrály a vedly ke změně množství energie dopadajícího na Zemi od Slunce. A to se projevilo mimo jiné střídáním dob ledových a meziledových. Jenže v tomto případě šlo o změny na časové škále s dobou trvání desítek až stovek tisíc let, tedy zcela mimo časový horizont desítek let, ve kterém teď pozorujeme globální nárůst teplot.

Kosmické záření není viníkem

Z podobné oblasti je i myšlenka, že změny v toku kosmického záření by mohly ovlivňovat pozorované globální oteplování. Tato hypotéza předpokládá, že ionty produkované kosmickým zářením mohou podpořit tvorbu oblaků. Více oblačnosti znamená více odráženého slunečního záření, čímž se snižuje množství energie dosahující k zemskému povrchu.