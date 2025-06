Oceány se okyselují rychleji, než se čekalo

Rozsáhlá studie vědců ze tří světových institucí varuje před okyselováním oceánů. To by podle ní mohlo narušit klíčové součásti ekosystémů, z nichž profituje i lidská civilizace.

Že se oceány oteplují, se dá snadno ověřit, stejně jako stoupání hladiny. Třetí z problémů, které do světových moří přináší lidmi způsobená změna klimatu, je mnohem hůř viditelný, může mít ale největší důsledky.