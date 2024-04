El Niño a změna klimatu letos zřejmě přinesou do tropů extrémy horka i vlhka

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , University of California - Berkeley , Geophysical Research Letters

Léto, které následuje poté, co skončí fenomén El Niño, bude s vysokou pravděpodobností extrémně teplé a současně vlhké. Podle nového modelu by se přesně tohle mělo stát letos v tropech.

„Z dlouhodobého hlediska přináší globální oteplování zvýšení teploty a také vlhkosti, tedy zvýšení obsahu vodní páry ve vzduchu. Spolu s jevem El Niño to umožňuje, aby se teplo a vlhkost v daném místě v tropech nahromadily na vyšší úroveň.“

Tato předpověď vyšla v časopise Geophysical Research Letters. Vychází z dosavadních poznatků vědců o vlivu jevu El Niño na tropická vedra a vlhkost. Zejména z toho, že teplota atmosféry několik kilometrů nad zemí ovládá to, jak horké a vlhké může být počasí u povrchu. Tyto teploty ve vyšších vrstvách jsou nejvýraznější přibližně pět měsíců po vrcholu El Niña. A protože poslední vrchol nastal v prosinci 2023, dopady se projeví právě během letošního léta.

„Pokud se vám nepodaří ochladit tělo na teplotu pod 37 stupňů Celsia, tak zemřete,“ popisuje Boos. „Pot je hlavní způsob, jak se ochlazovat, když je horko. Takže pokud vám pocení neumožní ochladit se pod teplotu těla, je to na hranici přežití.“

Zatímco suché horko většina zdravých lidí zvládne, vlhké horko je pro organismus mnohem větší zátěží. Čím větší je vlhkost, tím méně potu se odpařuje a to snižuje ochlazující účinek pocení a ztěžuje udržení tělesné teploty v normálním rozmezí.

Tato předpověď podle autorů naznačuje větší problém, než se může zdát. Samotné horko se dá přežít docela dobře. Teploty po celém světě téměř každý rok překonávají rekordy z minulosti, ale kombinace vysokých teplot a vysoké vlhkosti vzduchu je něco jiného. Podle autorů této studie to představuje „dvojitý úder“, který může být pro spoustu organismů včetně člověka smrtelný.

El Niňo je periodická změna počasí spojená s oteplováním povrchu oceánu ve východním Tichém oceánu, které následně přivádí teplo a vlhký vzduch do vyšších vrstev atmosféry, jež se šíří kolem zemského rovníku.

Co je El Niño a La Niña?

Autoři vycházeli z údajů o extrémních teplotách a vlhkosti v tropech za posledních 45 let a dali je do korelace s oteplením El Niño v Tichém oceánu, pak je zkombinovali s daty a predikcemi o globálním oteplování. Výsledky podle Boose umožňují díky své statistické povaze dlouhodobou předpověď, kterou je obtížné spolehlivě provést pomocí současných počítačových modelů počasí.

Autoři také doufají, že by mohli tento model ještě vylepšovat. Chtěli by ho upravit tak, aby předpovídal vývoj až na rok dopředu, to je ale zatím nemožné. Chybí jim k tomu základní věc: věda zatím umí predikovat příchod jevů El Niño nebo La Niña jen na půl roku dopředu.

Celkově je cílem pomoci lidem v nejvíce postižených zemích, aby se na extrémy mohli připravit – například zaváděním kvalitnějších klimatizací nebo lepší a cílenou adaptací jejich zemědělství.