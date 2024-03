Současné extrémy počasí předpovídaly už klimatické modely staré půlstoletí. Ty nové jsou ale mnohem přesnější

Roční odchylka teplot v ČR oproti průměru z let 1971–2000

Od loňského června zažíváme zcela výjimečnou situaci: každý měsíc je z globálního pohledu historicky nejteplejším. Teplota na naší planetě se tak zcela zjevně dál zvyšuje. A to samozřejmě vybízí k otázce, co lidstvo čeká v budoucnosti.

Věda do budoucnosti samozřejmě přesně nevidí a přiznává to. Dokáže do ní ale nepřímo nahlížet – v případě klimatologie pomocí modelů. Ty ale nabízejí jen určité scénáře vývoje na základě vývoje skleníkových plynů a dalších faktorů. Existuje navíc větší počet scénářů a modelů, takže výsledkem je pak jakýsi vějíř možných scénářů budoucího chování klimatu.

Může jim ale veřejnost důvěřovat? Tato otázka je zcela namístě, jelikož na jejich základě se dělají zásadní a dalekosáhlé společenské změny. A existuje na ni odpověď. Nové moderní klimatické modely jsou totiž „vnoučaty“ těch starších, které se používaly už před desítkami let. Je tedy možné se podívat, jak přesné byly ony a jak dobře dokázaly předpovědět dnešní situaci.

Půlstoletí staré modely

První klimatické projekce byly zkonstruovány už v 70. letech minulého století. Jednu z prvních, která vyšla v časopise Nature v roce 1973, provedl John Sawyer z britského Met Office.

Snažil se určit klimatickou citlivost, tedy odezvu našeho klimatu na zdvojnásobení koncentrace oxidu uhličitého, která mu vyšla kolem 2,4 stupně Celsia – dnešní odhad činí asi tři stupně Celsia. Pro rok 2000 počítal s oteplením ve výši 0,6 stupně Celsia, které se výrazněji nelišilo od pozorovaného (0,51 až 0,56 stupně Celsia). Vyšší hodnotu lze zdůvodnit vyšší očekávanou koncentrací oxidu uhličitého, která byla reálně 370 ppm (tedy 370 částic na milion), zatímco Sawyer očekával „pouze“ hodnotu 375 až 400 ppm.