Vědci objevili místo, kde tokali dinosauři

Tančili, kopali po sobě, točili se kolem sebe. Komplikované pohyby byly zřejmě soubojem o možnost mít sex se samicí – a zápolícími byli asi obří dinosauři příbuzní tyranosaurům. Nový objev v Coloradu naznačuje, že toto soupeření dvanáctimetrových monster u nich probíhalo možná velmi podobně jako u současných tetřevů.

O objevu dinosauřího tokaniště, jak se takové místo odborně nazývá, informoval odborný časopis Cretaceous Research, podle něhož jde o vůbec největší objev svého druhu. O tom, že by dinosauři mohli provozovat tokání podobně jako moderní ptáci, už vědci vědí delší dobu, ale až doposud byly tyto objevené arény jen malé a dochovalo se jen několik stop.

Tokání před sto miliony lety

Nízko položené místo Dinosaur ridge asi třicet kilometrů od Denveru bylo v minulosti vzdálené 100 milionů let pravidelně zaplavované vodou. Díky tomu byla často zdejší půda podmáčená, měkká a bahnitá. A když do ní šlápl sedmitunový dinosaurus, v tomto případě zřejmě Acrocanthosaurus, nutně to po sobě zanechalo otisk. Některé tyto stopy se dochovaly až do současnosti.

Celkem se jich podařilo odhalit 35, a to přes pravidla, která paleontologickým výzkumům úplně nepřejí: na místo se totiž nesmí vůbec vstupovat, vědci proto museli lokalitu zkoumat z dronů. Stopy byly různě velké, různě tvarované a nepocházejí z jedné události – to naznačuje, že se sem dinosauři vydávali opakovaně. A podle opakovaného vzorce pohybu zřejmě za stejným účelem.

Tokání tetřívka pelyňkového: