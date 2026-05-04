Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje, pod kontrolou ale stále není

Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na pondělí podařilo udržet plochu, na které hoří, pod sto hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se kolem 8:00 znovu zapojily vrtulníky. Na pomoc přiletí kolem poledne i dva ze Slovenska. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne.
Místo zásahu je na zhruba 95 hektarech, z toho asi na třetině plochy hoří, řekl ČT ráno po osmé hodině generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček. Ohledně dalšího vývoje nechtěl být úplně optimistický, záležet bude hodně na počasí a vývoji větru. Ještě v pondělí se přitom očekává velmi teplý den.
Vlček zmínil plán, že hasiči by v průběhu pondělí chtěli vyhlásit takzvanou lokalizaci, „tedy to, že už si budeme jisti, že se požár dál nerozšíří“. Připomněl také, že v Českém Švýcarsku jsou místa, kam se hasiči v terénu těžko dostanou. Přitom některá ohniska jsou pod zemí a je nutno je vykopat a zalít vodou.
Ředitel rovněž uvedl, že zasahují zhruba čtyři stovky hasičů. Pochválil i jednotky dobrovolných hasičů. Kolem poledne by měly dorazit vrtulníky se Slovenska s velkokapacitními bambi vaky. To umožní spojit síly a vytvářet takzvaný „vláček,“ kdy vrtulníky letí za sebou a hází vodu na stejné místo, což má velký efekt, uvedl Vlček.
Zásah v těžko přístupném terénu o víkendu komplikovalo teplo, sucho a vítr. Uzavřené jsou silnice v okolí požáru. Policisté žádají veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících složek a nevstupovala do prostoru zásahu. Nad požárem platí bezletová zóna. Uzavřené jsou i některé turistické stezky.
Zasahující se museli často střídat, a to i kvůli riziku přehřátí. Hasiči mají podle mluvčího krajských hasičů Tomáše Kalvody zajištěný pitný režim i stravu. Sbírku nápojů a potravin pro zasahující jednotky vyhlásily zdejší obce. Pomáhají také místní lidé. Ze Správy státních hmotných rezerv odeslali hasičům 30 tisíc litrů leteckého petroleje pro vrtulníky, oznámila organizace na síti X.
Hasiči využívají speciální techniku i drony, které vyhledávají ohniska. Nad požárem platí bezletová zóna. Nad místem zásahu je tak zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. V úterý má podle meteorologů přijít déšť.
Krizový štáb není třeba, řekl Červený
„V tuto chvíli podle dostupných informací situace nenasvědčuje tomu, že by bylo nutné svolávat krizový štáb,“ uvedl v pondělí ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na facebooku. Pracovníci správy národního parku zároveň pomáhají hasičům s orientací v náročném terénu, se zásobováním i s průběžným monitoringem území. „To je v této chvíli naprosto klíčové,“ uvedl.
Apeloval na návštěvníky, aby se pohybovali pouze po značených a aktuálně otevřených trasách. Na místo má naplánovanou cestu v úterý. „Mojí rolí je nyní především pomáhat s koordinací, komunikací a zajištěním potřebné podpory, včetně financí na zásah vrtulníků. V úterý už bychom měli mít jasnější představu o rozsahu škod i o tom, jak může ministerstvo životního prostředí národnímu parku konkrétně pomoci,“ uvedl.
Premiér Andrej Babiš (ANO), který je nyní na summitu v Jerevanu, na síti X hasičům poděkoval za každodenní nasazení.
Podle hasičů v neděli zamířilo k ohni vždy deset jednotek hasičů z Prahy, Pardubického, Libereckého, Karlovarského a Plzeňského kraje. Některé další síly vyrazily k ohni už v sobotu. Hasičům pomáhá také speciální vybavení od záchranných útvarů.
Zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů hrozí od neděle v celém Česku s výjimkou jihozápadních Čech a lidé by s tímto rizikem měli počítat až do půlnoci z úterý na středu, vyplývá z rozšířené výstrahy meteorologů.
V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku České Švýcarsko u dosud největšího požáru v tuzemské historii. Oheň se tehdy rozšířil na plochu přesahující tisíc hektarů. S plameny bojovalo na šest tisíc hasičů s čtyřmi sty kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.
Další požáry na Kroměřížsku nebo pražské Zbraslavi
Hasiči stále likvidují požár v lesním porostu u obce Rusava na Kroměřížsku, který začal v neděli odpoledne. V noci na pondělí požár lokalizovali, stále tam však hoří. Požár je pod kontrolou, řekl mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Hasiči zasahují v těžko přístupném terénu, je nutné zajišťovat kyvadlovou dopravu vody na větší vzdálenost, zasahuje také vrtulník.
Požár zasáhl plochu zhruba tři hektary, jde převážně o mladý smíšený les, původně se uváděl větší rozsah. Výše škody a příčina požáru zatím nejsou známé. „Šetření bude společně s policií dnes pokračovat,“ uvedl mluvčí.
Krajské operační středisko přijalo hlášení o požáru před 16. hodinou v neděli. Postupně bylo na místo vysláno 17 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, také s cisternami i další terénní technikou.
Sedm hasičských jednotek vyjelo v neděli odpoledne také k požáru lesa v Praze–Zbraslavi. I s pomocí dronů hasičské jednotky likvidovaly několik ohnisek, která se jim dařilo dostávat pod kontrolu, informovali hasiči na síti X.
