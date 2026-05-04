Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje, pod kontrolou ale stále není


4. 5. 2026Aktualizovánopřed 45 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na pondělí podařilo udržet plochu, na které hoří, pod sto hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se kolem 8:00 znovu zapojily vrtulníky. Na pomoc přiletí kolem poledne i dva ze Slovenska. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne.

Místo zásahu je na zhruba 95 hektarech, z toho asi na třetině plochy hoří, řekl ČT ráno po osmé hodině generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček. Ohledně dalšího vývoje nechtěl být úplně optimistický, záležet bude hodně na počasí a vývoji větru. Ještě v pondělí se přitom očekává velmi teplý den.

Vlček zmínil plán, že hasiči by v průběhu pondělí chtěli vyhlásit takzvanou lokalizaci, „tedy to, že už si budeme jisti, že se požár dál nerozšíří“. Připomněl také, že v Českém Švýcarsku jsou místa, kam se hasiči v terénu těžko dostanou. Přitom některá ohniska jsou pod zemí a je nutno je vykopat a zalít vodou.

Generální ředitel HZS Vladimír Vlček o požáru v Českém Švýcarsku
Zdroj: ČT24

Ředitel rovněž uvedl, že zasahují zhruba čtyři stovky hasičů. Pochválil i jednotky dobrovolných hasičů. Kolem poledne by měly dorazit vrtulníky se Slovenska s velkokapacitními bambi vaky. To umožní spojit síly a vytvářet takzvaný „vláček,“ kdy vrtulníky letí za sebou a hází vodu na stejné místo, což má velký efekt, uvedl Vlček.

Zásah v těžko přístupném terénu o víkendu komplikovalo teplo, sucho a vítr. Uzavřené jsou silnice v okolí požáru. Policisté žádají veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících složek a nevstupovala do prostoru zásahu. Nad požárem platí bezletová zóna. Uzavřené jsou i některé turistické stezky.

Požár v Českém Švýcarsku
Zdroj: ČT24

Zasahující se museli často střídat, a to i kvůli riziku přehřátí. Hasiči mají podle mluvčího krajských hasičů Tomáše Kalvody zajištěný pitný režim i stravu. Sbírku nápojů a potravin pro zasahující jednotky vyhlásily zdejší obce. Pomáhají také místní lidé. Ze Správy státních hmotných rezerv odeslali hasičům 30 tisíc litrů leteckého petroleje pro vrtulníky, oznámila organizace na síti X.

Hasiči využívají speciální techniku i drony, které vyhledávají ohniska. Nad požárem platí bezletová zóna. Nad místem zásahu je tak zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. V úterý má podle meteorologů přijít déšť.

Mluvčí NP České Švýcarsko Tomáš Salov o hašení požáru
Zdroj: ČT24

Krizový štáb není třeba, řekl Červený

„V tuto chvíli podle dostupných informací situace nenasvědčuje tomu, že by bylo nutné svolávat krizový štáb,“ uvedl v pondělí ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na facebooku. Pracovníci správy národního parku zároveň pomáhají hasičům s orientací v náročném terénu, se zásobováním i s průběžným monitoringem území. „To je v této chvíli naprosto klíčové,“ uvedl.

Apeloval na návštěvníky, aby se pohybovali pouze po značených a aktuálně otevřených trasách. Na místo má naplánovanou cestu v úterý. „Mojí rolí je nyní především pomáhat s koordinací, komunikací a zajištěním potřebné podpory, včetně financí na zásah vrtulníků. V úterý už bychom měli mít jasnější představu o rozsahu škod i o tom, jak může ministerstvo životního prostředí národnímu parku konkrétně pomoci,“ uvedl.

Premiér Andrej Babiš (ANO), který je nyní na summitu v Jerevanu, na síti X hasičům poděkoval za každodenní nasazení.

Požár lesa v Českém Švýcarsku

Podle hasičů v neděli zamířilo k ohni vždy deset jednotek hasičů z Prahy, Pardubického, Libereckého, Karlovarského a Plzeňského kraje. Některé další síly vyrazily k ohni už v sobotu. Hasičům pomáhá také speciální vybavení od záchranných útvarů.

iReportéři zachytili práci hasičů při požáru v Českém Švýcarsku (2. 5. 2026)
Zdroj: iReportér/Tereza Kratochvílová/Zdena Střídová/Bedřich Trávníček/Karin Trávníčková

Zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů hrozí od neděle v celém Česku s výjimkou jihozápadních Čech a lidé by s tímto rizikem měli počítat až do půlnoci z úterý na středu, vyplývá z rozšířené výstrahy meteorologů.

V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku České Švýcarsko u dosud největšího požáru v tuzemské historii. Oheň se tehdy rozšířil na plochu přesahující tisíc hektarů. S plameny bojovalo na šest tisíc hasičů s čtyřmi sty kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.

Tisíce hasičů, stovky evakuovaných. Před dvěma roky vzplálo České Švýcarsko
Požár v národním parku České Švýcarsko (26. července 2022)

Další požáry na Kroměřížsku nebo pražské Zbraslavi

Hasiči stále likvidují požár v lesním porostu u obce Rusava na Kroměřížsku, který začal v neděli odpoledne. V noci na pondělí požár lokalizovali, stále tam však hoří. Požár je pod kontrolou, řekl mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Hasiči zasahují v těžko přístupném terénu, je nutné zajišťovat kyvadlovou dopravu vody na větší vzdálenost, zasahuje také vrtulník.

Požár zasáhl plochu zhruba tři hektary, jde převážně o mladý smíšený les, původně se uváděl větší rozsah. Výše škody a příčina požáru zatím nejsou známé. „Šetření bude společně s policií dnes pokračovat,“ uvedl mluvčí.

Krajské operační středisko přijalo hlášení o požáru před 16. hodinou v neděli. Postupně bylo na místo vysláno 17 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, také s cisternami i další terénní technikou.

Sedm hasičských jednotek vyjelo v neděli odpoledne také k požáru lesa v Praze–Zbraslavi. I s pomocí dronů hasičské jednotky likvidovaly několik ohnisek, která se jim dařilo dostávat pod kontrolu, informovali hasiči na síti X.

Zvýšené riziko požárů se nově týká většiny území Česka a platí déle
Požár lesa v národním parku České Švýcarsko (2. května 2026)

Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje, pod kontrolou ale stále není

Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na pondělí podařilo udržet plochu, na které hoří, pod sto hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se kolem 8:00 znovu zapojily vrtulníky. Na pomoc přiletí kolem poledne i dva ze Slovenska. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne.
Plochu požáru v Českém Švýcarsku se daří zmenšovat, uvedl Vlček

Hasičům v národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost je odhadem lehce pod sto hektary, lokalizaci však zatím vyhlásit nemohou. V pondělí dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska, požár tak bude hasit celkem devět helikoptér, řekl České televizi v neděli večer generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. K požáru lesa vyjely jednotky také na pražskou Zbraslav a k Rusavě na Kroměřížsku.
Stavebních surovin ubývá. O rozšíření těžby usilují firmy napříč Českem

Těžaři chtějí rozšířit lom na štěrkopísek ve Vejprnicích u Plzně. Okolní obce jsou proti a obávají se zvýšené dopravy. Stavebního materiálu ale začíná být nedostatek. Štěrkopísek je jednou ze surovin, kvůli nimž loni v říjnu vznikl vládní seznam ložisek strategického významu. O otevření dalších lomů na suroviny pro stavby v těchto měsících usilují těžaři napříč Českem. Stěžují si ale na zdlouhavé povolovací procesy.
V Českém Švýcarsku hoří les, oheň zasáhl přibližně sto hektarů

Hasiči od sobotního odpoledne zasahují v Rynarticích v národním parku České Švýcarsko u požáru lesa. Podle podvečerních informací ČT hoří plocha odhadem o velikosti kilometru čtverečního, tedy sta hektarů, což následně na síti X a pro ČT24 potvrdili i hasiči. První odhady hovořily o deseti hektarech. Agentura ČTK odpoledne uváděla i 900 hektarů. Vyhlášen byl zvláštní stupeň poplachu, s hašením z výšky pomáhají i vrtulníky, informoval před 18. hodinou mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. V okolí požáru platí bezletová zóna. Lesní požár hasiče zaměstnal také u Šašovic blízko Želetavy na Třebíčsku nebo u Kryštofova údolí na Liberecku.
Ministryně Mrázová odmítla výzvy k rezignaci, předpisy prý neporušila

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) odmítla opoziční výzvy k rezignaci. Tvrdí, že nikdy nepřekročila zákonné hranice a nezneužila politickou funkci ve svůj vlastní prospěch. Informace serveru Seznam Zprávy o obecním bytě či stavbách na pozemku v rozporu s územním plánem města pokládá za „vytržené z kontextu“. Její rezignaci požadují opoziční Piráti, STAN a TOP 09. Vytýkají jí i manažerská pochybení u přípravy stavebního zákona.
Šluknov požádá o dotaci na odkup bytů na problémovém sídlišti

Šluknov na Děčínsku požádá o evropskou dotaci 200 milionů korun z operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) na odkup bytových domů na problémovém sídlišti. Město je chce vykoupit, aby získalo nad lokalitou se sociálně vyloučenými obyvateli kontrolu. Odkup by mohl začít v září. Postup města při přeměně sídliště schválila už vláda Petra Fialy (ODS) s tím, že se stát bude na projektu podílet i finančně. Prostředky ve státním rozpočtu ale minulá vláda na projekt nevyčlenila.
V Ústí přibývá opuštěných psů, někteří majitelé obcházejí poplatek za útulek

V Ústí nad Labem přibývá případů nejen odchycených psů bez čipu, ale i nemocných zvířat. Strážníci se domnívají, že lidé tímto způsobem mimo jiné zneužívají městský útulek, když nemají peníze na veterinární péči. Po ošetření si pak psa vyzvednou sousedé nebo příbuzní, aby se majitel vyhnul placení za léčbu i pokutě.
Studenti demonstrovali na podporu ČT a ČRo, Klempíř za nimi nepřišel

Studenti v centru Prahy protestovali proti zákonu, který počítá se změnou financování Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) a který podle nich může zásadně ovlivnit jejich fungování. Protestní akce zorganizovaná studenty sdruženými v iniciativě Média nedáme! začala v poledne na náměstí Jana Palacha, odkud se účastníci vydali na pochod k ministerstvu kultury. Šéf resortu Oto Klempíř (za Motoristy) i přes výzvy ale za studenty nepřišel. Protesty se konaly i v dalších městech.
