Zvýšené riziko požárů nově platí na většině území Česka

Zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů nově hrozí v celém Česku s výjimkou jihozápadních Čech a lidé by s tímto rizikem měli počítat až do středy. Poté by se měla situace částečně zlepšit. Uvedl to v neděli Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který tak rozšířil své předchozí upozornění ohledně možných požárů i na celou Moravu a Slezsko a současně prodlužil jeho platnost.
V pondělí se v Čechách podle meteorologů ale objeví první přeháňky, v úterý a hlavně ve středu bude pršet zřejmě na většině území Česka a také se zmírní odpolední teploty, což by mohlo situaci se suchem částečně zlepšit. Do té doby by se lidé měli kvůli zvýšenému riziku požárů vyvarovat podle meteorologů rozdělávání ohně v přírodě, odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Zároveň by se měli řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města vydat k suchu a nebezpečí požárů.
Se zvýšeným rizikem požárů by lidé měli počítat ve většině krajů, v platnosti zatím není takové upozornění pro Karlovarský a Plzeňský kraj a pro západní část Jihočeského kraje.
Podle informací portálu InterSucho bylo koncem dubna výrazné sucho, kdy je vláhy už citelný nedostatek, na 60 procentech území Česka. Příčinou je vedle odborníků nejen nedostatek srážek v současné době, ale také v zimě a až o tři týdny dřívější nástup vegetace a vysoké teploty způsobující větší vypařování vláhy v krajině.