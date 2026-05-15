V Beskydech bude o víkendu vydatně pršet


před 29 mminutami|Zdroj: ČTK

V Beskydech bude od sobotního do pondělního rána vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) bude výstrahu dále upřesňovat.

Počasí na východě Česka bude ovlivňovat frontální rozhraní spojené s tlakovou níží, která se prohloubí nad Itálií a bude postupovat nad Balkánský poloostrov.

„Od sobotního do pondělního rána očekáváme v oblasti Beskyd trvalý a vydatný déšť s úhrnem 40 až 70 milimetrů za 48 hodin. Případná hydrologická odezva nastane pravděpodobně až během neděle,“ uvedl Pavel Borovička z ČHMÚ.

Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince.

Ve Zlínském kraji má vydatně pršet zejména na Vsetínsku. Voda může proudit přes komunikace, déšť bude snižovat viditelnost a zhoršovat podmínky pro jízdu aut. Meteorologové radí nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst.

Finové vyslali letouny kvůli dronu u Helsinek

USA podle Reuters nepošlou do Polska nové vojáky. Podle Varšavy jde o Německo

Poslanci se věnovali chystaným změnám v superdávce

Nervozita je normální, rodiče někdy zbytečně tlačí, řekla k přijímačkám ředitelka

Nečekali jsme tolik pozitivních reakcí na náš sjezd, řekl ČT Posselt

Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy

V Plzni zavřelo poslední kasino, plošný zákaz hazardu tam platí od ledna

Požár na Jičínsku zasáhl bateriové úložiště, škoda je kolem dvaceti milionů

Maturanti byli letos úspěšnější. Zkouškou prošlo devadesát procent

U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5 procenta zhruba z 80 600 studentů, kteří zkoušku konali poprvé. Loni neuspělo 12,3 procenta takzvaných prvomaturantů.
09:34Aktualizovánopřed 6 mminutami

ŽivěPoslanci schválili dvě sociální předlohy. Nyní řeší novelu k rozpočtům

Sněmovna v pátek pokračuje v závěrečném schvalování novely zákonů o veřejných rozpočtech. Již předtím poslanci ve třetím čtení schválili dvě sociální předlohy. Jedna mimo jiné stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce patnáct tisíc korun měsíčně. Druhá novela uzákoní už nastálo výplatu vyšší dávky na mobilitu lidem s domácí podporou dýchání kvůli energetické náročnosti přístrojů. Zvedne ji o stokorunu na tři tisíce korun měsíčně.
03:03Aktualizovánopřed 36 mminutami

V kladenských pekárnách hořelo, škodu odhadují na sto milionů korun

V Kladně ve čtvrtek hořelo v pekárnách v ulici U Kožovy hory, oheň zasáhl technologie. Škoda je odhadnutá na sto milionů korun. Příčinu zjišťuje vyšetřovatel požárů ve spolupráci s policií a Technickým ústavem požární ochrany, řekl v pátek mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. V ulici U Kožovy hory sídlí pekárny La Lorraine.
08:37Aktualizovánopřed 41 mminutami

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více zájemců než vloni

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,3 procenta žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobně jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 92,9 procenta, informovala v pátek v tiskové zprávě státní organizace Cermat. Do čtyřletých a kratších oborů letos školy přijaly 89,8 procenta uchazečů. Je to více než v roce 2025, kdy bylo podle aktualizovaných dat Cermatu přijato 87,9 procenta uchazečů.
09:04Aktualizovánopřed 50 mminutami

Systém DiPSy hlásí výpadky. Má ukazovat výsledky přijímacích zkoušek

Elektronický systém DiPSy, kde se od pátku zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Je přetížený, řekl mluvčí státní organizace Cermat Kiril Christov. Informace o tom, zda a na jakou školu byli uchazeči přijati, se v systému objevily brzy po půlnoci. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo podle Cermatu více zájemců než vloni.
08:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Poslanci se věnovali chystaným změnám v superdávce

Zástupci všech poslaneckých klubů se ve čtvrtek sešli na ministerstvu práce a sociálních věcí, kde jednali o změnách v superdávce. Týkat se mají například podpory samoživitelů nebo nákladů na bydlení. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) chce úpravy ve sněmovně prosadit do konce října.
před 5 hhodinami

VideoNervozita je normální, rodiče někdy zbytečně tlačí, řekla k přijímačkám ředitelka

Podle ředitelky Gymnázia Nad Štolou Renaty Schejbalové je přirozené, že mladý člověk během přijímacích zkoušek – první životní zkoušky – cítí nervozitu. Zmínila, že někteří rodiče tlačí víc, než by museli. „Rodiče musí s přesvědčením říkat sami sobě to, co by rádi, aby od nich vnímaly jejich děti: ‚Uděláme, co můžeme, a přijmeme výsledek jako ve sportu‘,“ řekl dětský psycholog Jaroslav Šturma. Připomněl, že i když nevyjde vybraná škola, tak budou další možnosti. „Je důležité, aby rodiče dali svým dětem najevo, že ať dopadneme, jak dopadneme, tak jsme s tebou a máme tě rádi,“ dodal. Do prvního kola přijímacích zkoušek se v roce 2026 hlásí 156 tisíc uchazečů. Největší převis poptávky je u víceletých gymnázií a lyceí, u čtyřletých oborů jsou kapacity větší než počet uchazečů.
před 5 hhodinami
