V Beskydech bude o víkendu vydatně pršet

V Beskydech bude od sobotního do pondělního rána vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) bude výstrahu dále upřesňovat.
Počasí na východě Česka bude ovlivňovat frontální rozhraní spojené s tlakovou níží, která se prohloubí nad Itálií a bude postupovat nad Balkánský poloostrov.
„Od sobotního do pondělního rána očekáváme v oblasti Beskyd trvalý a vydatný déšť s úhrnem 40 až 70 milimetrů za 48 hodin. Případná hydrologická odezva nastane pravděpodobně až během neděle,“ uvedl Pavel Borovička z ČHMÚ.
Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince.
Ve Zlínském kraji má vydatně pršet zejména na Vsetínsku. Voda může proudit přes komunikace, déšť bude snižovat viditelnost a zhoršovat podmínky pro jízdu aut. Meteorologové radí nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst.