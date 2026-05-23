Lidé na Brněnsku se vydali na Pouť smíření, která připomíná odsun Němců


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Lidé přijeli do Pohořelic na Brněnsku, aby se vydali do Brna na Pouť smíření. Letos je akce připomínající takzvaný pochod smrti Němců vyhnaných z Brna na konci května 1945 mimořádná tím, že se v Brně souběžně konají Sudetoněmecké dny. V jejich 76leté tradici je to poprvé, kdy se nekonají v Německu, ale v Česku. Pochod smíření se uskutečnil poprvé pod hlavičkou festivalu Meeting Brno v roce 2016. Památník pochodu smrti v noci na sobotu někdo pomaloval hákovými kříži. Policisté hledají pachatele.

Při projevu v Pohořelicích mluvili němečtí politici – spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt (CSU) a bavorská ministryně rodiny, práce a sociálních věcí Ulrike Scharfová (CSU) a také předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt. Účastníky přivítal i starosta Pohořelic Miroslav Novák (ODS).

Mezi účastníky byla i řada celostátních, krajských či komunálních politiků. Stejně jako ve čtvrtek a v pátek však přišli také lidé, kteří proti přítomnosti sudetských Němců v Brně protestují. Často šlo o tytéž osoby, v Pohořelicích se jich podle informací ČTK sešlo zhruba třicet.

„Přátelé z Meeting Brno díky své nezdolnosti vytvořili z vyhnání usmíření. To vyžaduje odvahu, ochotu naslouchat, porozumět a důvěřovat. A mezi námi je mnoho stavitelů mostů a stavíme je tam, kde byly příkopy velmi hluboké,“ řekl Dobrindt a připomněl tragédie milionů lidí, kteří za druhé světové války přišli o život či o domov. Ocenil, že se v Pohořelicích sešlo hodně mladých lidí, kteří chtějí žít v mírové Evropě společně.

U stolů na náměstí v Brně usedli sudetští Němci i Češi, přišli také protestující
Sudetští Němci se účastní sousedské slavnosti na Moravském náměstí v Brně

Do Brna by měli účastníci pochodu dorazit okolo 16:00. Na symbolický poslední kilometr se mají přidat ti, kteří by celý pochod nezvládli, nebo se nemohli připojit už ráno. Všichni okolo 17:00 dojdou na Mendlovo náměstí, kde zapálí svíce za oběti pochodu smrti.

Tři týdny po konci druhé světové války muselo z Brna odejít zhruba 19 500 Němců, a to 30. a 31. května. Šlo o divoký odsun, které provázely násilnosti a úmrtí patrně 1700 Němců, sudetoněmečtí historici uvádějí i více obětí.

Již od dopoledne se konají na výstavišti Sudetoněmecké dny, které budou pokračovat i v neděli, kdy má do Brna přijet i předseda bavorské vlády Markus Söder (CSU).

Sudetoněmecké sdružení se během let proměnilo, usiluje o smíření
Snímek ze Sudetoněmeckého sjezdu v Řezně v roce 2023, na kterém si tehdejší český ministr školství Mikuláš Bek (STAN) potřásá rukou s nejvyšším politickým představitelem sudetských Němců Berndem Posseltem (CSU)

Památník obětí odsunu někdo pomaloval hákovými kříži

Policisté také hledají pachatele, který v noci na sobotu pomaloval hákovými kříži Památník pochodu smrti.„Událost prověřujeme jako přečin poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod,“ uvedl mluvčí policistů Pavel Šváb.

Pachateli za tento čin hrozí trest půl roku a tři roky vězení. Policisté také předvedli k ověření totožnosti jednoho člověka, který narušoval setkání při projevech politiků, než účastníci vyšli do Brna. Z protiprávního jednání se bude zodpovídat také muž, který si na setkání přinesl maketu samopalu. Policisté řeší i možné přestupky s operátory dronů, které nad shromážděnými létaly.

Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. Podle česko-německé komise historiků přišlo při odsunu o život 15 tisíc až 30 tisíc lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 tisíc až 350 tisíc obyvatel někdejšího Československa.

Pavel a Steinmeier věří, že se události v Brně ponesou v duchu porozumění
Prezident Petr Pavel a jeho německý protějšek Frank-Walter Steinmeier (snímek z července 2025)

Saharský prach může v neděli snížit teploty

Do Česka v neděli znovu přijde saharský prach. Mohl by snížit teploty, které se odpoledne podle předpovědi budou přibližovat 30 stupňům Celsia. Do přízemních vrstev atmosféry by se dostat neměl. Na síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jemný písek, který do atmosféry zvedly bouře nad africkou pouští Sahara, se v tuzemsku letos objevil už několikrát.
před 46 mminutami

VideoNarůstá počet případů preeklampsie. Nemoci se ale dá předejít

Preeklampsie postihuje zhruba pět procent těhotných žen. Některé nemocnice však nemoc, která v nejhorším případě může skončit smrtí dítěte i rodičky, automaticky do běžných těhotenských screeningů nezařazují. Riziko jde přitom podle lékařů odhalit až u devadesáti procent žen. Díky nízkým dávkám aspirinu se pak preeklampsie nerozvine v době, kdy žena nemá rodit. Lékaři proto doporučují, aby se o vyšetření ženy zajímaly. O osvětu mezi ženami se snaží i pacientská organizace Nedoklubko.
před 1 hhodinou

VideoCeny letenek rostou kvůli palivu i většímu zájmu o některé destinace

Ceny letenek rostou. Zatímco loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na tři tisíce korun, letos je cena o pět set korun vyšší. Ceny letenek se pojí se zdražováním leteckého paliva. To od začátku blízkovýchodního konfliktu podražilo o více než sedmdesát procent. Dalším důvodem zdražování letenek je vyšší zájem o některé destinace. Zatímco poptávka po spojích do Asie klesla, na cesty po Evropě naopak stoupla. Mezi oblíbenými zeměmi je Španělsko, Itálie i Řecko. V některých případech proto letenky zdražily o více než dvacet procent.
před 3 hhodinami

Klimatická změna ukusuje Evropě jaro. Nástup léta začíná být náhlý

Jaro bývá řadou lidí označováno jako jejich nejoblíbenější roční období. Jenže v kontextu prohlubující se změny klimatu pomalu přestává platit stav, kdy je přechod mezi jarem a létem ve střední Evropě příjemně pozvolný.
před 4 hhodinami

Komáři začínají být aktivní. O víkendu především na východě Čech

Během víkendu už mohou lidi na některých místech Česka potrápit komáři. Český hydrometeorologický úřad (ČHMÚ) očekává střední aktivitu hlavně v části Moravy a Slezska, ve východních Čechách pak může být v neděli lokálně dokonce vysoká. V sobotu budou mít komáři vhodné podmínky zejména v části západních a severních Čech. Na většině území ale meteorologové předpovídají mírnější aktivitu.
před 5 hhodinami

U stolů na náměstí v Brně usedli sudetští Němci i Češi, přišli také protestující

Stovky lidí se usadily u dlouhých stolů na Moravském náměstí v Brně. Na sousedskou slavnost, kterou pořádají organizátoři festivalu Meeting Brno, přišli Němci, převážně senioři, kteří se v Brně účastní sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), ale také Češi, mezi nimi mnoho mladých. Jsme zvědaví a strachu ze sudetských Němců moc nerozumíme, komentovali to studenti brněnských univerzit, kteří si přinesli vlastní občerstvení a pojali akci jako oběd pod širým nebem. Nesouhlas přišlo vyjádřit několik desítek lidí.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Schillerová zveřejní první návrh rozpočtu až koncem srpna. U Stanjury to kritizovala

Přes sto miliard korun navíc oproti letošku požadují už nyní pro příští rok členové vlády pro své resorty, řekla ČT ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Trvá na tom, že deficit veřejných financí nepřesáhne tři procenta hrubého domácího produktu, tedy 356 miliard korun. První návrh rozpočtu plánuje Alena Schillerová zveřejnit koncem srpna. To v minulosti sama kritizovala u svého předchůdce Zbyňka Stanjury (ODS), který tento termín zavedl namísto dříve obvyklého konce června.
před 14 hhodinami
