Lidé na Brněnsku se vydali na Pouť smíření, která připomíná odsun Němců

Lidé přijeli do Pohořelic na Brněnsku, aby se vydali do Brna na Pouť smíření. Letos je akce připomínající takzvaný pochod smrti Němců vyhnaných z Brna na konci května 1945 mimořádná tím, že se v Brně souběžně konají Sudetoněmecké dny. V jejich 76leté tradici je to poprvé, kdy se nekonají v Německu, ale v Česku. Pochod smíření se uskutečnil poprvé pod hlavičkou festivalu Meeting Brno v roce 2016. Památník pochodu smrti v noci na sobotu někdo pomaloval hákovými kříži. Policisté hledají pachatele.
Při projevu v Pohořelicích mluvili němečtí politici – spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt (CSU) a bavorská ministryně rodiny, práce a sociálních věcí Ulrike Scharfová (CSU) a také předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt. Účastníky přivítal i starosta Pohořelic Miroslav Novák (ODS).
Mezi účastníky byla i řada celostátních, krajských či komunálních politiků. Stejně jako ve čtvrtek a v pátek však přišli také lidé, kteří proti přítomnosti sudetských Němců v Brně protestují. Často šlo o tytéž osoby, v Pohořelicích se jich podle informací ČTK sešlo zhruba třicet.
„Přátelé z Meeting Brno díky své nezdolnosti vytvořili z vyhnání usmíření. To vyžaduje odvahu, ochotu naslouchat, porozumět a důvěřovat. A mezi námi je mnoho stavitelů mostů a stavíme je tam, kde byly příkopy velmi hluboké,“ řekl Dobrindt a připomněl tragédie milionů lidí, kteří za druhé světové války přišli o život či o domov. Ocenil, že se v Pohořelicích sešlo hodně mladých lidí, kteří chtějí žít v mírové Evropě společně.
Do Brna by měli účastníci pochodu dorazit okolo 16:00. Na symbolický poslední kilometr se mají přidat ti, kteří by celý pochod nezvládli, nebo se nemohli připojit už ráno. Všichni okolo 17:00 dojdou na Mendlovo náměstí, kde zapálí svíce za oběti pochodu smrti.
Tři týdny po konci druhé světové války muselo z Brna odejít zhruba 19 500 Němců, a to 30. a 31. května. Šlo o divoký odsun, které provázely násilnosti a úmrtí patrně 1700 Němců, sudetoněmečtí historici uvádějí i více obětí.
Již od dopoledne se konají na výstavišti Sudetoněmecké dny, které budou pokračovat i v neděli, kdy má do Brna přijet i předseda bavorské vlády Markus Söder (CSU).
Památník obětí odsunu někdo pomaloval hákovými kříži
Policisté také hledají pachatele, který v noci na sobotu pomaloval hákovými kříži Památník pochodu smrti.„Událost prověřujeme jako přečin poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod,“ uvedl mluvčí policistů Pavel Šváb.
Pachateli za tento čin hrozí trest půl roku a tři roky vězení. Policisté také předvedli k ověření totožnosti jednoho člověka, který narušoval setkání při projevech politiků, než účastníci vyšli do Brna. Z protiprávního jednání se bude zodpovídat také muž, který si na setkání přinesl maketu samopalu. Policisté řeší i možné přestupky s operátory dronů, které nad shromážděnými létaly.
Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. Podle česko-německé komise historiků přišlo při odsunu o život 15 tisíc až 30 tisíc lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 tisíc až 350 tisíc obyvatel někdejšího Československa.