Řadu zápasů na fotbalovém šampionátu může ohrozit „vlhké vedro“

Na mistrovství světa ve fotbale, které začne už za necelý měsíc, by mohly panovat meteorologické podmínky, jež překonávají hranice doporučované pro přerušení zápasů. Nová analýza upozorňuje na rizika a analyzuje příčiny.
Od půlky června se na pět týdnů budou upírat pohledy fanoušků fotbalu směrem k americkému kontinentu. Bude se tam totiž konat Mistrovství světa ve fotbale 2026 – konkrétně ve třech hostitelských zemích: Spojených státech amerických (USA), Kanadě a Mexiku. Svoje schopnosti tam předvedou týmy ze 48 zemí světa. Podle nové zprávy meteorologů tam bude ale přítomný ještě devětačtyřicátý „mančaft“ – klima.
Zápasy se odehrají v 16 městech a finále se uskuteční 19. července v New Yorku. Vzhledem k širokému geografickému „rozpětí“ turnaje se očekává, že se environmentální a klimatické podmínky v jednotlivých hostitelských lokalitách budou výrazně lišit. Zápasy konané v severních nebo pobřežních městech budou pravděpodobně probíhat za relativně mírných teplot, ale sportovní souboje v jižnějších a vnitrozemských oblastech USA a Mexika budou nejspíš vedeny za výrazně vyšších teplot.
Podle předpovědí by se teploty na těchto místech měly přibližovat ke třiceti stupňům Celsia, přičemž tuto hranici mohou i překročit. Problémem může být i fakt, že hlavně podél pobřeží a na americkém Středozápadě bývá obvykle vysoká vlhkost vzduchu, což zvyšuje nebezpečnost vedra. Největším problém podle autorů nové zprávy je, že podmínky mohou být v Severní Americe velmi variabilní, což nejen hráčům bude ztěžovat zvládání situace.
Nebezpečná kombinace
Vysoké teploty v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu představují pro lidský organismus potenciálně velké nebezpečí, hlavně při namáhavé fyzické aktivitě. Profesionální fotbal taková aktivita nepochybně je, horko a vlhko se mohou projevit negativně rovnou několika způsoby – například poklesem výkonnosti, ale také rizikem vážných nemocí a zdravotních komplikací z vedra.
Tento problém se netýká jenom hráčů, ale také fanoušků. Ti přímo na klimatizovaných stadionech sice budou relativně dobře chránění, ale zápasy budou sledovat další stovky tisíc lidí na mnoha veřejných akcích pořádaných v hostitelských městech. Podle zprávy World Weather Attribution jsou současné klimatické podmínky na severu Ameriky velmi odlišné od toho, co zažili hráči a fandové na posledním turnaji konaném v USA, jenž proběhl v roce 1994.
Nebezpečí pro hráče
Analýza vychází z pojmu, kterým je „teplota vlhkého teploměru“ neboli vlhká teplota a je známý pod zkratkou WBGT. Ta označuje právě kombinaci horka a vlhka, při němž se už lidské tělo nedokáže tak dobře ochlazovat pocením.
Hráčský svaz FIFPRO udává jako kritickou hranici WBGT 26 stupňů – a je-li teplota vyšší, pak se stává hrozbou pro zdraví hráčů. Svaz v takovém případě doporučuje hráčům přestávky na ochlazení. Při 28 stupních WBGT už jsou podmínky považované za nebezpečné pro hru a doporučuje se proto odložení zápasu. Toto je nicméně v přímém kontrastu se současnými pravidly organizace FIFA, která popisují odložení hry teprve při překročení 32 stupňů Celsia WBGT.
Nová analýza ukazuje, že minimálně první zmíněná teplotní hranice bude s vysokou pravděpodobností opakovaně překročená. Podle statistického modelu se očekává, že při letošním šampionátu 26 zápasů proběhne za podmínek alespoň 26 stupňů Celsia WBGT, z nichž devět se odehraje na stadionech bez klimatizace. V roce 1994 se za těchto podmínek odehrálo jen 21 zápasů, pouze šest z nich bez klimatizace.
Podobné je to i pro hranici 28 stupňů – v roce 2026 experti očekávají pět takovýchto zápasů, přičemž před 32 lety byla taková utkání tři. Pro dosažení extrémnějších podmínek 30 stupňů WBGT je letos sice pravděpodobnost stále malá, ale stále téměř dvojnásobná oproti roku 1994.
Vědci upozorňují i na konkrétní zápasy, kde se organizátoři snažili o snížení dopadů tím, že je posunou na pozdější čas. Udělali to na základě meteorologických a klimatologických dat v situacích, kde se dají na základě předpovědí očekávat extrémy počasí, jež by mohlo utkání ohrozit. Jenže to nemusí pomoci; například duel Nizozemska s Tuniskem s výkopem v až 18:00 místního času v Kansas City má sedmiprocentní pravděpodobnost na překročení prahu 28 stupňů, pro nějž FIFPRO doporučuje odložení mače.
Lidmi způsobená klimatická změna
Popsané nárůsty pravděpodobnosti extrémních podmínek se dají podle této zprávy přisoudit bez větších pochybností lidmi způsobené klimatické změně. Bez ní by teploty nestouply o tolik. Na většině stadionů, kde bude šampionát probíhat, jsou letos teploty oproti roku 1994 vyšší o 0,25 až 0,8 stupně Celsia, přičemž většina z nich zaznamenává o 0,6 až 0,7 stupně vyšší WBGT než při šampionátu v 90. letech.
Vědci upozorňují i na to, že v budoucnosti se podmínky pro profesionální fotbal v Severní Americe ještě zhorší. Při dalším oteplení o dva stupně Celsia nad předindustriální úroveň klimatické modely předpovídají další nárůst pravděpodobnosti nebezpečných tepelných podmínek na mnoha potenciálních hostitelských místech.
Studie není příliš optimistická ohledně možností adaptace. Klimatizované stadiony sice mohou snížit tepelnou zátěž uvnitř areálů, nebezpečné podmínky ale přetrvají pro veřejná sledování, venkovní shromáždění a společenské akce spojené s turnajem. „Bezpečné pořádání fotbalových turnajů v letních měsících proto závisí nejen na adaptačních opatřeních, ale i na rychlém přechodu od spalování fosilních paliv,“ zakončují svá doporučení autoři analýzy.