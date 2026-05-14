Řadu zápasů na fotbalovém šampionátu může ohrozit „vlhké vedro“


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24, World Weather Atribution, WMO

Na mistrovství světa ve fotbale, které začne už za necelý měsíc, by mohly panovat meteorologické podmínky, jež překonávají hranice doporučované pro přerušení zápasů. Nová analýza upozorňuje na rizika a analyzuje příčiny.

Od půlky června se na pět týdnů budou upírat pohledy fanoušků fotbalu směrem k americkému kontinentu. Bude se tam totiž konat Mistrovství světa ve fotbale 2026 – konkrétně ve třech hostitelských zemích: Spojených státech amerických (USA), Kanadě a Mexiku. Svoje schopnosti tam předvedou týmy ze 48 zemí světa. Podle nové zprávy meteorologů tam bude ale přítomný ještě devětačtyřicátý „mančaft“ – klima.

Zápasy se odehrají v 16 městech a finále se uskuteční 19. července v New Yorku. Vzhledem k širokému geografickému „rozpětí“ turnaje se očekává, že se environmentální a klimatické podmínky v jednotlivých hostitelských lokalitách budou výrazně lišit. Zápasy konané v severních nebo pobřežních městech budou pravděpodobně probíhat za relativně mírných teplot, ale sportovní souboje v jižnějších a vnitrozemských oblastech USA a Mexika budou nejspíš vedeny za výrazně vyšších teplot.

Fotbalové mistrovství vyprodukuje obří emise. Samo se potýká s nepřízní klimatu
Iráčtí fotbalisté slaví postup na mistrovství světa ve fotbale

Podle předpovědí by se teploty na těchto místech měly přibližovat ke třiceti stupňům Celsia, přičemž tuto hranici mohou i překročit. Problémem může být i fakt, že hlavně podél pobřeží a na americkém Středozápadě bývá obvykle vysoká vlhkost vzduchu, což zvyšuje nebezpečnost vedra. Největším problém podle autorů nové zprávy je, že podmínky mohou být v Severní Americe velmi variabilní, což nejen hráčům bude ztěžovat zvládání situace.

Nebezpečná kombinace

Vysoké teploty v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu představují pro lidský organismus potenciálně velké nebezpečí, hlavně při namáhavé fyzické aktivitě. Profesionální fotbal taková aktivita nepochybně je, horko a vlhko se mohou projevit negativně rovnou několika způsoby – například poklesem výkonnosti, ale také rizikem vážných nemocí a zdravotních komplikací z vedra.

Nárůst vlhké teploty může vyhnat z domovů desítky milionů lidí, vytvoří neobyvatelná místa
Ilustrační foto

Tento problém se netýká jenom hráčů, ale také fanoušků. Ti přímo na klimatizovaných stadionech sice budou relativně dobře chránění, ale zápasy budou sledovat další stovky tisíc lidí na mnoha veřejných akcích pořádaných v hostitelských městech. Podle zprávy World Weather Attribution jsou současné klimatické podmínky na severu Ameriky velmi odlišné od toho, co zažili hráči a fandové na posledním turnaji konaném v USA, jenž proběhl v roce 1994.

Nebezpečí pro hráče

Analýza vychází z pojmu, kterým je „teplota vlhkého teploměru“ neboli vlhká teplota a je známý pod zkratkou WBGT. Ta označuje právě kombinaci horka a vlhka, při němž se už lidské tělo nedokáže tak dobře ochlazovat pocením.

Hráčský svaz FIFPRO udává jako kritickou hranici WBGT 26 stupňů – a je-li teplota vyšší, pak se stává hrozbou pro zdraví hráčů. Svaz v takovém případě doporučuje hráčům přestávky na ochlazení. Při 28 stupních WBGT už jsou podmínky považované za nebezpečné pro hru a doporučuje se proto odložení zápasu. Toto je nicméně v přímém kontrastu se současnými pravidly organizace FIFA, která popisují odložení hry teprve při překročení 32 stupňů Celsia WBGT. 

Nová analýza ukazuje, že minimálně první zmíněná teplotní hranice bude s vysokou pravděpodobností opakovaně překročená. Podle statistického modelu se očekává, že při letošním šampionátu 26 zápasů proběhne za podmínek alespoň 26 stupňů Celsia WBGT, z nichž devět se odehraje na stadionech bez klimatizace. V roce 1994 se za těchto podmínek odehrálo jen 21 zápasů, pouze šest z nich bez klimatizace.

Změny klimatu ohrožují antické památky. Snažíme se poučit z minulosti, říká řecká vědkyně
Požáry u antické Olympie

Podobné je to i pro hranici 28 stupňů – v roce 2026 experti očekávají pět takovýchto zápasů, přičemž před 32 lety byla taková utkání tři. Pro dosažení extrémnějších podmínek 30 stupňů WBGT je letos sice pravděpodobnost stále malá, ale stále téměř dvojnásobná oproti roku 1994.

Vědci upozorňují i na konkrétní zápasy, kde se organizátoři snažili o snížení dopadů tím, že je posunou na pozdější čas. Udělali to na základě meteorologických a klimatologických dat v situacích, kde se dají na základě předpovědí očekávat extrémy počasí, jež by mohlo utkání ohrozit. Jenže to nemusí pomoci; například duel Nizozemska s Tuniskem s výkopem v až 18:00 místního času v Kansas City má sedmiprocentní pravděpodobnost na překročení prahu 28 stupňů, pro nějž FIFPRO doporučuje odložení mače.

Lidmi způsobená klimatická změna

Popsané nárůsty pravděpodobnosti extrémních podmínek se dají podle této zprávy přisoudit bez větších pochybností lidmi způsobené klimatické změně. Bez ní by teploty nestouply o tolik. Na většině stadionů, kde bude šampionát probíhat, jsou letos teploty oproti roku 1994 vyšší o 0,25 až 0,8 stupně Celsia, přičemž většina z nich zaznamenává o 0,6 až 0,7 stupně vyšší WBGT než při šampionátu v 90. letech.

Rok 2026 je už nyní klimaticky mimořádný, upozorňuje nová zpráva
Lednový požár v Chile

Vědci upozorňují i na to, že v budoucnosti se podmínky pro profesionální fotbal v Severní Americe ještě zhorší. Při dalším oteplení o dva stupně Celsia nad předindustriální úroveň klimatické modely předpovídají další nárůst pravděpodobnosti nebezpečných tepelných podmínek na mnoha potenciálních hostitelských místech.

Studie není příliš optimistická ohledně možností adaptace. Klimatizované stadiony sice mohou snížit tepelnou zátěž uvnitř areálů, nebezpečné podmínky ale přetrvají pro veřejná sledování, venkovní shromáždění a společenské akce spojené s turnajem. „Bezpečné pořádání fotbalových turnajů v letních měsících proto závisí nejen na adaptačních opatřeních, ale i na rychlém přechodu od spalování fosilních paliv,“ zakončují svá doporučení autoři analýzy.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Vedení Fedu přebere Warsh. Provází ho podezření z podřízenosti Bílému domu

Vedení Fedu přebere Warsh. Provází ho podezření z podřízenosti Bílému domu

před 2 hhodinami
Zdravotnické rukavice či kondomy zdražují. I kvůli situaci s Íránem

Zdravotnické rukavice či kondomy zdražují. I kvůli situaci s Íránem

před 5 hhodinami
Sudetoněmecké sdružení se během let proměnilo, usiluje o smíření

Sudetoněmecké sdružení se během let proměnilo, usiluje o smíření

před 5 hhodinami
Aby zběhl k Ukrajincům, zastřelil dva Rusy. Dezertérů mezi okupanty přibývá

Aby zběhl k Ukrajincům, zastřelil dva Rusy. Dezertérů mezi okupanty přibývá

před 5 hhodinami
Rusko bájí s AI o vítězstvích, na frontě je ale příběh jiný

Rusko bájí s AI o vítězstvích, na frontě je ale příběh jiný

před 6 hhodinami
Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií

Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

před 14 hhodinami
Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Řadu zápasů na fotbalovém šampionátu může ohrozit „vlhké vedro“

Na mistrovství světa ve fotbale, které začne už za necelý měsíc, by mohly panovat meteorologické podmínky, jež překonávají hranice doporučované pro přerušení zápasů. Nová analýza upozorňuje na rizika a analyzuje příčiny.
před 11 mminutami

Archeologové našli pomocí družic mnoho nekropolí v srdci Sahary

Satelity odhalily velké množství rozsáhlých pohřebišť neboli nekropolí, které patřily zatím nepopsané civilizaci, jež obývala Saharu ještě v době před vznikem faraonského Egypta.
10:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Brněnští vědci našli v buňce bod zlomu. Může v něm začít rakovina

Rakovina začíná nenápadně. Buňka si špatně vyhodnotí nějaký signál ze svého okolí a začne se chovat proti zájmu zbytku organismu. Vědci z brněnského institutu CEITEC teď popsali důležité podrobnosti, které by mohly vysvětlit, proč se tato „komunikační chyba“ objeví.
před 2 hhodinami

Výhody života ve skupině oslabují při klimatických extrémech, ukázal výzkum u opic

Když se zvýší teploty, rostliny ustupují do vyšších poloh, kde je chladněji. Ptáci odletí tam, kde jim teploty vyhovují víc. Ale jak na změny klimatu reagují inteligentní zvířata, která mají dlouhé životy a jsou specializovaná na nějaký zaběhlý způsob života? Prozkoumala to skupina přírodovědců.
před 4 hhodinami

Geologové přinesli další důkazy, že se Afrika roztrhne

Podoba kontinentů není neměnná. Před miliardami let byla Země jediným světadílem, od té doby se mnohokrát tvář světa proměnila. Tyto procesy probíhají i nadále, ale jsou nesmírně pomalé, proto se jen špatně odhalují. Teď se to podařilo oxfordským vědcům v případě Afriky.
před 22 hhodinami

Mrkání černých děr popsal brněnský student

V odborném časopise Astronomy and Astrophysics vyšla vědecká studie, kterou napsali brněnští vědci. Analyzovali v ní pozoruhodné „pomrkávání“ aktivních galaktických jader, jež může nabídnout pohled do míst, kam se jinak astronomům dívá zatím jen nesmírně obtížně.
včera v 10:56

Šéf Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv končí, oznámil Trump

Ve funkci šéfa vlivného amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) končí Marty Makary. O jeho rezignaci informoval americký prezident Donald Trump. Agentura AFP podotýká, že Makaryho konci v čele úřadu předcházelo několik týdnů politického chaosu v nejvyšších patrech instituce.
včera v 00:09

Česko spustilo svou AI Factory. Pomůže firmám i státu

V národním superpočítačovém centru IT4Innovations při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava zahájil provoz první český uzel evropské infrastruktury pro umělou inteligenci a superpočítače (CZAI). Nabídne výpočetní kapacity i podpůrné služby pro firmy, vědce nebo veřejnou správu. Součástí projektu za zhruba miliardu korun bude také pořízení nového superpočítače.
12. 5. 2026
Načítání...