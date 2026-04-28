Šluknov požádá o dotaci na odkup bytů na problémovém sídlišti


28. 4. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Šluknov na Děčínsku požádá o evropskou dotaci 200 milionů korun z operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) na odkup bytových domů na problémovém sídlišti. Město je chce vykoupit, aby získalo nad lokalitou se sociálně vyloučenými obyvateli kontrolu. Odkup by mohl začít v září. Postup města při přeměně sídliště schválila už vláda Petra Fialy (ODS) s tím, že se stát bude na projektu podílet i finančně. Prostředky ve státním rozpočtu ale minulá vláda na projekt nevyčlenila.

Na odkupu zhruba čtyř set bytů ve vyloučené lokalitě a jejich následném převodu na samosprávu se domluvila radnice s Ústeckým krajem a Agenturou pro sociální začleňování. V Česku jde o ojedinělý projekt. Pokud se odkup podaří, budoucí podobu sídliště bude definovat město. Navazovat musí sociální práce. Hejtmanův náměstek Jiří Kulhánek (ODS) už dřív odhadl, že jde o práci zhruba na deset let.

Na sídlišti žije až patnáct set obyvatel. Je největší tuzemskou sociálně vyloučenou lokalitou. Město má necelých 5700 obyvatel. V bytech žijí lidé se sociálními problémy, často se potýkají s dluhy, někteří také se závislostmi, problém je i nedostatečná hygiena či vyšší kriminalita. V bytech žijí také senioři či lidé s handicapem.

Rozšíření dotačního programu

Monitorovací výbor OPST za účasti zástupců Evropské komise schválil rozšíření programu o oblast bydlení. Tím se otevřela cesta k získání dotace na výkup nemovitostí také pro Šluknov. „Ministerstvo životního prostředí v současnosti připravuje výzvu na výkup bytových domů tak, abychom ji pro příjem žádostí vyhlásili na přelomu června a července tohoto roku,“ uvedl šéf resortu Igor Červený (Motoristé). Ministerstvo bude žádost vyhodnocovat v srpnu.

Resort se Šluknovem jedná tak, aby město mohlo podat žádost hned po vyhlášení výzvy a výkup uskutečnit v září. „Předpoklad je, že žádost bude úspěšná,“ uvedl Červený. Ministerstvo životního prostředí po výkupu bytů plánuje uvolnit další prostředky na následné fáze přeměny sídliště včetně rekonstrukce bytů.

Sídliště ve Šluknově

Město chce získat kontrolu nad situací

S většinovým majitelem má už město budoucí kupní smlouvu. Cílem projektu je získat kontrolu nad situací na sídlišti a zastavit další migraci do této oblasti. S obyvateli sídliště pak bude nutné dál pracovat. „Podmínkou pro čerpání těchto prostředků je detailní sociálně transformační plán, který zajistí, že problémy nebudeme jen přesouvat jinam, ale skutečně je řešit přímo v místě,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).

Klíčové bude podle něj posílit ve Šluknově dostupnost sociálních služeb a zajistit, aby jich byl dostatek a fungovaly dlouhodobě. V lokalitě by měli podle Juchelky žít lidé z různých sociálních skupin. Vláda zároveň připravuje opatření proti obchodu s chudobou.

Přispěje i Ústecký kraj

Ústecký kraj přispěje na projekt ze svého až šedesáti miliony korun. Podle hejtmana Richarda Brabce (ANO) tím pomoc nekončí, kraj chce ve spolupráci se Šluknovem rozvíjet sociální služby a pomoci lidem s bydlením, dluhy i uplatněním na trhu práce.

Podle dosavadních informací by odkup mohl vyjít na 285 milionů korun. Město hospodaří ročně zhruba s dvěma sty miliony korun. „Zastupitelstvo města již v minulém roce schválilo závazek kofinancování výkupu až do výše 30 milionů korun. Na svém posledním jednání pak schválilo dalších 75 milionů korun na první fázi prací po výkupu,“ uvedl starosta Tomáš Kolonečný (STAN). Dodal, že s výkupem jsou spojená i rizika, například s následnou prací s obyvateli sídliště. Kolonečný ale věří, že si většina obyvatel nechá pomoct.

Šluknov na Děčínsku požádá o evropskou dotaci 200 milionů korun z operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) na odkup bytových domů na problémovém sídlišti. Město je chce vykoupit, aby získalo nad lokalitou se sociálně vyloučenými obyvateli kontrolu. Odkup by mohl začít v září. Postup města při přeměně sídliště schválila už vláda Petra Fialy (ODS) s tím, že se stát bude na projektu podílet i finančně. Prostředky ve státním rozpočtu ale minulá vláda na projekt nevyčlenila.
V Ústí přibývá opuštěných psů, někteří majitelé obcházejí poplatek za útulek

V Ústí nad Labem přibývá případů nejen odchycených psů bez čipu, ale i nemocných zvířat. Strážníci se domnívají, že lidé tímto způsobem mimo jiné zneužívají městský útulek, když nemají peníze na veterinární péči. Po ošetření si pak psa vyzvednou sousedé nebo příbuzní, aby se majitel vyhnul placení za léčbu i pokutě.
23. 4. 2026

Studenti demonstrovali na podporu ČT a ČRo, Klempíř za nimi nepřišel

Studenti v centru Prahy protestovali proti zákonu, který počítá se změnou financování Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) a který podle nich může zásadně ovlivnit jejich fungování. Protestní akce zorganizovaná studenty sdruženými v iniciativě Média nedáme! začala v poledne na náměstí Jana Palacha, odkud se účastníci vydali na pochod k ministerstvu kultury. Šéf resortu Oto Klempíř (za Motoristy) i přes výzvy ale za studenty nepřišel. Protesty se konaly i v dalších městech.
22. 4. 2026

VideoReportéři ČT zmapovali situaci kolem ústecké „díry“

Přímo uprostřed Ústí nad Labem je už skoro dvě desítky let nedokončená stavba, pro kterou mají místní jednoduché pojmenování – „díra“. O projektu mluví jako o velké ostudě i politici. Příběh jámy uprostřed Ústí začal, když pozemek koupila firma UDES. Slibovala, že na místě vyroste polyfunkční dům. Jak rychle projekt začal, tak i skončil. Od té doby každé nové vedení města slibuje problém vyřešit, ale nikomu se to nepovedlo. A teď zkrachoval i zatím poslední projekt. V červnu 2023 rozhodlo ústecké zastupitelstvo v tajném hlasování o koupi „díry“. A v únoru letošního roku zastupitelé schválili smlouvu s firmou BBP, která na místě měla vybudovat polyfunkční dům. Nedodala ale patřičné bankovní záruky a smlouva nenabyla právní moci. Nekonečný příběh se tak po letech vrací znovu na začátek. Vývoj kolem ústecké „díry“ pro Reportéry ČT popsali Karel Vrána a Ondřej Golis.
21. 4. 2026

Čtyři CHKO slaví 50 let, vyhlašování nových provázejí spory

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) v Česku pomáhají chránit jak konkrétní druhy, tak i krajinný ráz vybraných území. Čtyři z nich letos slaví padesát let od svého vzniku a stojí za to si připomenout jejich výjimečnosti. Ačkoli na potřebě ochrany přírody se shodnou politici napříč spektrem, vyhlášení dosud nejmladší CHKO Soutok provázely četné spory a věcí se musel zabývat i Ústavní soud. V současnosti se připravuje vyhlášení CHKO Krušné hory.
12. 4. 2026

Nejdéle vězněný Čech zůstává za mřížemi, znalci doplní posudek

Okresní soud v Mostě nerozhodl o návrhu na propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska. Znalci doplní posudek. Spis se prvoinstančnímu soudu vrátil z odvolacího soudu v Ústí nad Labem. Navrátil, který si odpykává trest za dvě vraždy, za mřížemi dosud strávil téměř 39 let. Podle věznice Bělušice, kde trest vykonává, není možné vyloučit, že Navrátil po propuštění znovu nespáchá trestný čin. Tato zpráva věznice je odlišná oproti loňskému září, kdy se soud zabýval žádostí o propuštění poprvé, nyní se k ní musí vyjádřit znalci. Soud řízení odročil na červen.
9. 4. 2026Aktualizováno9. 4. 2026

Chátrající armádní areály se mění. Kasárna nahrazují školy, byty i domovy

V Benešově začala demolice bývalých Táborských kasáren z konce 19. století. Areál, který sloužil armádě více než sto let, má ustoupit výstavbě školy. Nejde o jedinou proměnu vojenského objektu – kasárna v Česku postupně mizí a nahrazují je budovy jiného účelu podle potřeb měst. Například v Pardubicích vyroste na místě bývalých kasáren škola, v Mostě domov pro lidi s duševním onemocněním a v Opavě se budovy kasáren rekonstruují na byty.
8. 4. 2026

VideoVědci vracejí zaniklé památky severních Čech do krajiny díky 3D vizualizacím

Vědci z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pomyslně vrátili památky ze zaniklých obcí severních Čech, které musely v minulém století ustoupit povrchové těžbě uhlí, do jejich původního prostředí. Předměty i části staveb nasnímali a jako 3D modely je pomocí vizualizace zasadili zpět do míst, odkud pocházejí. K cyklostezce, která vede dnes už rekultivovaným územím, by se tak vrátil například odpočivný kámen z Libkovic. Na kopci nedaleko Kadaně by pak znovu stál gotický portál z kostela Narození Panny Marie z někdejší Bystřice. Výzkum i vizualizaci zachráněných památek financoval projekt Spravedlivá transformace, který pomáhá bývalým těžebním oblastem v regionu.
7. 4. 2026
