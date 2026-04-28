Šluknov požádá o dotaci na odkup bytů na problémovém sídlišti

Šluknov na Děčínsku požádá o evropskou dotaci 200 milionů korun z operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) na odkup bytových domů na problémovém sídlišti. Město je chce vykoupit, aby získalo nad lokalitou se sociálně vyloučenými obyvateli kontrolu. Odkup by mohl začít v září. Postup města při přeměně sídliště schválila už vláda Petra Fialy (ODS) s tím, že se stát bude na projektu podílet i finančně. Prostředky ve státním rozpočtu ale minulá vláda na projekt nevyčlenila.
Na odkupu zhruba čtyř set bytů ve vyloučené lokalitě a jejich následném převodu na samosprávu se domluvila radnice s Ústeckým krajem a Agenturou pro sociální začleňování. V Česku jde o ojedinělý projekt. Pokud se odkup podaří, budoucí podobu sídliště bude definovat město. Navazovat musí sociální práce. Hejtmanův náměstek Jiří Kulhánek (ODS) už dřív odhadl, že jde o práci zhruba na deset let.
Na sídlišti žije až patnáct set obyvatel. Je největší tuzemskou sociálně vyloučenou lokalitou. Město má necelých 5700 obyvatel. V bytech žijí lidé se sociálními problémy, často se potýkají s dluhy, někteří také se závislostmi, problém je i nedostatečná hygiena či vyšší kriminalita. V bytech žijí také senioři či lidé s handicapem.
Rozšíření dotačního programu
Monitorovací výbor OPST za účasti zástupců Evropské komise schválil rozšíření programu o oblast bydlení. Tím se otevřela cesta k získání dotace na výkup nemovitostí také pro Šluknov. „Ministerstvo životního prostředí v současnosti připravuje výzvu na výkup bytových domů tak, abychom ji pro příjem žádostí vyhlásili na přelomu června a července tohoto roku,“ uvedl šéf resortu Igor Červený (Motoristé). Ministerstvo bude žádost vyhodnocovat v srpnu.
Resort se Šluknovem jedná tak, aby město mohlo podat žádost hned po vyhlášení výzvy a výkup uskutečnit v září. „Předpoklad je, že žádost bude úspěšná,“ uvedl Červený. Ministerstvo životního prostředí po výkupu bytů plánuje uvolnit další prostředky na následné fáze přeměny sídliště včetně rekonstrukce bytů.
Město chce získat kontrolu nad situací
S většinovým majitelem má už město budoucí kupní smlouvu. Cílem projektu je získat kontrolu nad situací na sídlišti a zastavit další migraci do této oblasti. S obyvateli sídliště pak bude nutné dál pracovat. „Podmínkou pro čerpání těchto prostředků je detailní sociálně transformační plán, který zajistí, že problémy nebudeme jen přesouvat jinam, ale skutečně je řešit přímo v místě,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).
Klíčové bude podle něj posílit ve Šluknově dostupnost sociálních služeb a zajistit, aby jich byl dostatek a fungovaly dlouhodobě. V lokalitě by měli podle Juchelky žít lidé z různých sociálních skupin. Vláda zároveň připravuje opatření proti obchodu s chudobou.
Přispěje i Ústecký kraj
Ústecký kraj přispěje na projekt ze svého až šedesáti miliony korun. Podle hejtmana Richarda Brabce (ANO) tím pomoc nekončí, kraj chce ve spolupráci se Šluknovem rozvíjet sociální služby a pomoci lidem s bydlením, dluhy i uplatněním na trhu práce.
Podle dosavadních informací by odkup mohl vyjít na 285 milionů korun. Město hospodaří ročně zhruba s dvěma sty miliony korun. „Zastupitelstvo města již v minulém roce schválilo závazek kofinancování výkupu až do výše 30 milionů korun. Na svém posledním jednání pak schválilo dalších 75 milionů korun na první fázi prací po výkupu,“ uvedl starosta Tomáš Kolonečný (STAN). Dodal, že s výkupem jsou spojená i rizika, například s následnou prací s obyvateli sídliště. Kolonečný ale věří, že si většina obyvatel nechá pomoct.