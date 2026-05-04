Od úterý se ochladí a začne pršet


před 48 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Nahrávám video
Jaké bude počasí
Zdroj: ČT24

Po velmi horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od úterý se začne ochlazovat a přijít by měly přeháňky a lokálně i bouřky. Nejvíc srážek spadne ve čtvrtek, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zatím dál platí výstraha před vznikem požárů.

„Vzhledem k aktuálnímu suchu a hrozbě požárů pečlivě sledujeme každý milimetr srážek a vývoj větru,“ uvedli meteorologové. V pondělí teploty vystoupají až k 27 stupňům Celsia, bude zataženo a odpoledne a večer přijdou první přeháňky. „Bohužel půjde jen o lokální úhrny mezi nulou a třemi milimetry, což k uhašení rizika v krajině nestačí,“ doplnili.

Na Moravě a ve Slezsku bude počasí dál beze srážek.

V úterý ještě teploty vystoupají až na 28 stupňů Celsia, počasí už ale začne ovlivňovat zvlněná studená fronta, která přinese dlouho očekávané srážky a ochlazení. Pršet bude především na severu Čech. Foukat bude čerstvý vítr, který může přechodně v nárazech dosahovat až 55 kilometrů v hodině.

Ve středu bude dál zataženo a teploty klesnou na 16 až 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude ještě až 25 stupňů Celsia. Výrazný pokles teplot pak přijde ve čtvrtek. V Čechách se budou pohybovat mezi deseti a 15 stupni. Čtvrtek bude podle numerických modelů zároveň nejdeštivějším dnem nadcházejícího týdne. ČHMÚ předpovídá, že spadne pět až 15 milimetrů srážek, v horských oblastech ojediněle až 25 milimetrů srážek.

V pátek se mohou po ránu místy objevit přízemní mrazíky. O víkendu se pak teploty vrátí až na 24 stupňů, v neděli bude 26 stupňů Celsia.

Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za více než 60 let
Ilustrační foto

Výběr redakce

Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje, pod kontrolou ale stále není

Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje, pod kontrolou ale stále není

06:27Aktualizovánopřed 29 mminutami
Babiš před summitem v Jerevanu jednal s Ruttem o navyšování výdajů v NATO

Babiš před summitem v Jerevanu jednal s Ruttem o navyšování výdajů v NATO

před 35 mminutami
Od úterý se ochladí a začne pršet

Od úterý se ochladí a začne pršet

před 48 mminutami
Vláda projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb a daňové změny

Vláda projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb a daňové změny

05:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou
USA začnou doprovázet lodě uvázlé v Perském zálivu, oznámil Trump

USA začnou doprovázet lodě uvázlé v Perském zálivu, oznámil Trump

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Úředník sám sobě povolil černé stavby. Teď je chce legalizovat

Úředník sám sobě povolil černé stavby. Teď je chce legalizovat

před 3 hhodinami
Plochu požáru v Českém Švýcarsku se daří zmenšovat, uvedl Vlček

Plochu požáru v Českém Švýcarsku se daří zmenšovat, uvedl Vlček

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Je otázkou, kdo zprostředkuje konec války, řekl Babiš po schůzce se Zelenským

Je otázkou, kdo zprostředkuje konec války, řekl Babiš po schůzce se Zelenským

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali plánovaný sjezd sudetských Němců

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali plánovaný sjezd sudetských Němců, vznikající levicovou stranu expremiéra Vladimíra Špidly a trest pro psychiatra Jana Cimického. Pozvání přijali bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer, bývalý novinář a politik Vladimír Mlynář, psychiatrička Džamila Stehlíková, novinářka Marie Bastlová a youtuber Jan Špaček. Diskusi moderovala Klára Radilová.
před 10 mminutami

Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje, pod kontrolou ale stále není

Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na pondělí podařilo udržet plochu, na které hoří, pod sto hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se kolem 8:00 znovu zapojily vrtulníky. Na pomoc přiletí kolem poledne i dva ze Slovenska. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne.
06:27Aktualizovánopřed 29 mminutami

Od úterý se ochladí a začne pršet

Po velmi horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od úterý se začne ochlazovat a přijít by měly přeháňky a lokálně i bouřky. Nejvíc srážek spadne ve čtvrtek, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zatím dál platí výstraha před vznikem požárů.
před 48 mminutami

Vláda projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb a daňové změny

Vláda v pondělí projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Ministerstvo financí očekává, že znovuzavedení EET přinese do veřejných rozpočtů ročně 14,4 miliardy korun, podle opozice jsou očekávání přehnaná. Součástí předloženého zákona jsou i daňové změny, kdy by vláda měla například obnovit slevu na dani na studenta a za umístění dítěte do mateřské školy a zrušit zastropování nepeněžních benefitů pro zaměstnance.
05:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoAnalýza výběru daně z lihu je hotová. Ministerstvo řeší, co dál

Úřady dokončily analýzu výběru spotřební daně z lihu. Má ukázat, jak dál s touto taxou. Její růst nastavil konsolidační balíček předchozí vlády – stát nakonec ale víc peněz nevybral. Ministerstvo financí teď chce zjistit, jestli je příčinou nižší spotřeba, nebo přesun části prodejů do šedé ekonomiky. Minulá vláda si přitom od kroku slibovala sumu přesahující deset miliard korun.
před 1 hhodinou

Úředník sám sobě povolil černé stavby. Teď je chce legalizovat

Zastupitelé Jičína mají projednat změnu územního plánu v lokalitě, kde se stavět nesmí. Pět domů tam už zbudoval někdejší referent stavebního úřadu Jiří Šulc. Sám sobě to povolil – dostal za to pokutu i zákaz činnosti. Teď chce černé stavby legalizovat. Bez změny územního plánu to ale není možné. V lokalitě rozestavěné bez povolení a kolaudace už přitom lidé zřejmě bydlí.
před 3 hhodinami

Plochu požáru v Českém Švýcarsku se daří zmenšovat, uvedl Vlček

Hasičům v národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost je odhadem lehce pod sto hektary, lokalizaci však zatím vyhlásit nemohou. V pondělí dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska, požár tak bude hasit celkem devět helikoptér, řekl České televizi v neděli večer generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. K požáru lesa vyjely jednotky také na pražskou Zbraslav a k Rusavě na Kroměřížsku.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Opozice bude blokovat změny rozpočtových pravidel. Vládě by umožnily vyšší schodky

Opoziční strany chtějí v týdnu ve sněmovně zablokovat schválení zákona, kterým vláda navrhuje výrazně uvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti. Kabinet chce mimo výdajové rámce vyčlenit například náklady na dopravní infrastrukturu, přehrady, nové jaderné bloky nebo část výdajů na obranu. Podle opozice si tím vláda připravuje prostor pro vysoké schodky a větší zadlužování státu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) tvrdí, že současná pravidla jsou příliš přísná a neodpovídají plánovaným investicím.
před 12 hhodinami
Načítání...