Od úterý se ochladí a začne pršet

Po velmi horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od úterý se začne ochlazovat a přijít by měly přeháňky a lokálně i bouřky. Nejvíc srážek spadne ve čtvrtek, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zatím dál platí výstraha před vznikem požárů.
„Vzhledem k aktuálnímu suchu a hrozbě požárů pečlivě sledujeme každý milimetr srážek a vývoj větru,“ uvedli meteorologové. V pondělí teploty vystoupají až k 27 stupňům Celsia, bude zataženo a odpoledne a večer přijdou první přeháňky. „Bohužel půjde jen o lokální úhrny mezi nulou a třemi milimetry, což k uhašení rizika v krajině nestačí,“ doplnili.
Na Moravě a ve Slezsku bude počasí dál beze srážek.
V úterý ještě teploty vystoupají až na 28 stupňů Celsia, počasí už ale začne ovlivňovat zvlněná studená fronta, která přinese dlouho očekávané srážky a ochlazení. Pršet bude především na severu Čech. Foukat bude čerstvý vítr, který může přechodně v nárazech dosahovat až 55 kilometrů v hodině.
Ve středu bude dál zataženo a teploty klesnou na 16 až 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude ještě až 25 stupňů Celsia. Výrazný pokles teplot pak přijde ve čtvrtek. V Čechách se budou pohybovat mezi deseti a 15 stupni. Čtvrtek bude podle numerických modelů zároveň nejdeštivějším dnem nadcházejícího týdne. ČHMÚ předpovídá, že spadne pět až 15 milimetrů srážek, v horských oblastech ojediněle až 25 milimetrů srážek.
V pátek se mohou po ránu místy objevit přízemní mrazíky. O víkendu se pak teploty vrátí až na 24 stupňů, v neděli bude 26 stupňů Celsia.