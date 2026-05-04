Úředník sám sobě povolil černé stavby. Teď je chce legalizovat

Zastupitelé Jičína mají projednat změnu územního plánu v lokalitě, kde se stavět nesmí. Pět domů tam už zbudoval někdejší referent stavebního úřadu Jiří Šulc. Sám sobě to povolil – dostal za to pokutu i zákaz činnosti. Teď chce černé stavby legalizovat. Bez změny územního plánu to ale není možné. V lokalitě rozestavěné bez povolení a kolaudace už přitom lidé zřejmě bydlí.
V tichosti. Ještě za svého působení na radnici v Jičíně si Šulc pořídil pozemek na kraji města. Sám si pak začal povolovat stavby domů v zeleni, kde to územní plán nedovoluje. „Využil svého postavení a vydával rozhodnutí ve své vlastní věci, což je v rozporu se vším,“ popsal problém starosta Jičína Jan Malý (ANO).
Úředníka zastavilo až policejní vyšetřování ze zneužití pravomoci. Přijal dohodu o vině a trestu – čtvrt milionu pokuty a zákaz činnosti ve státní správě na dva roky. Teď chce domy dostavět. Na Šulcově pozemku stojí pět domů, které nikdo nepovolil. Navíc je zde i dvanáct dalších parcel. Podle místostarosty Jičína Petra Hamáčka (KDU-ČSL) řízení o odstranění stavby probíhá u stavebního úřadu v Nové Pace.
Šulc na opakované žádosti o vyjádření nereagoval. Na změně územního plánu trvá. Bez ní se mu nepodaří stavby dodatečně legalizovat. Zastupitelé jeho žádost projednají 13. května. Starosta Malý žádost podpořit nechce, „protože někdo zneužil svého postavení“. Podle Hamáčka by vše ve chvíli, kdy se změní územní plán, bylo legalizace trestného činu.
Se změnou předběžně podpisem souhlasilo jedenáct z jednadvaceti zastupitelů, jména ale nejsou veřejně známá. „Zastupitelstvo nemá povinnost přijmout změnu územního plánu. Je tedy na jednotlivých zastupitelích, zda chtějí takto předložený návrh za takovýchto podmínek podpořit,“ vysvětlil odborník na veřejnou správu Jan Šťastný.
Jiří Šulc musel úřad v Jičíně jako pravomocně potrestaný opustit. Přesídlil na radnici do Sobotky. Vloni v listopadu mu zákaz činnosti vypršel. Teď znovu rozhoduje o stavbách tam.
