Jiřině Bohdalové je 95 let, hraje téměř stejně tak dlouho


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK

Herecká kariéra Jiřiny Bohdalové trvá bezmála devadesát let, tedy téměř celý její život, protože 3. května slaví devadesáté páté narozeniny. Jubileum herečky připomíná ve svém programu i Česká televize.

Veřejnou oslavou narozenin Jiřiny Bohdalové byl o pár dní dříve večer v pražském Divadle Hybernia. „Základ je její smysl pro humor. Když to ten herec obsahuje, může si dovolit hrát vážné i komické role,“ prohlásil o oslavenkyni například Bolek Polívka. Ke gratulantům patřili spolu s diváky také Miroslav Donutil, Karel Šíp, Jaroslav Satoranský, Carmen Mayerová nebo Petr Kostka.

Nečekaným hostem byl francouzský herec Gérard Depardieu, který se dostavil na pozvání divadla. „Mám rád českou kinematografii i literaturu. I když jsem nerozuměl češtině, cítil jsem emoce. A Jiřina je plná emocí,“ uvedl.

Jiřina Bohdalová slavila narozeniny v Divadle Hybernia
Oslavu uspořádal a natáčel Český rozhlas pro pořad Tobogan. Ostatní domluvené veřejné akce herečka po nedávném úmrtí své sestry Jaroslavy Henzelové zrušila.

Bohdalová na České televizi

Česká televize připomíná Bohdalovou v den jejích narozenin například filmovým muzikálem Dáma na kolejích, divadelním záznamem Gin Game či trezorovým dramatem Ucho. Už v sobotu ČT odvysílala nový střihový dokument toho nejlepšího z tvorby Bohdalové a připomínka herečky pokračuje i v dalších dnech.

„Jiřina Bohdalová je určitě nejen pro mne absolutní hvězdou, ale také neuvěřitelnou, unikátní osobností a v dobrém slova smyslu živlem. Je také symbolem mimořádného hereckého talentu, profesionality a lidskosti. Její tvorba je pevnou součástí historie i současnosti České televize a její role a také nezaměnitelný hlas provázejí diváky napříč generacemi,“ uvedl generální ředitel ČT Hynek Chudárek.

Program České televize k narozeninám Jiřiny Bohdalové
Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová ve filmu Ucho

Od černobílé grotesky k Českým lvům

Před kamerou stála Bohdalová poprvé v šesti letech v roce 1937 v grotesce Pižla a Žižla na cestách. Její herecká kariéra tak trvá bezmála devadesát let.

Po absolvování DAMU začínala Bohdalová u Jana Wericha v Divadle ABC. Později zakotvila v Divadle na Vinohradech, které se stalo její domovskou scénou až do začátku milénia. Poté působila v Divadle Na Jezerce. Je držitelkou divadelní ceny Thálie za celoživotní dílo.

Jiřina Bohdalová končí s divadlem
Jiřina Bohdalová ve hře Gin Game (Divadlo Na Jezerce)

Před filmovou kamerou se ukázala jako herečka dramatických i komických rolí. Hrála v komediích jako Dáma na kolejích, Ženy v ofsajdu, Čtyři vraždy stačí, drahoušku či Světáci. V roce 1970 v psychologickém dramatu o moci Ucho ztvárnila manželku Radoslava Brzobohatého, film skončil v trezoru.

S Brzobohatým se před kameru vrátila v roce 2012 v hořké komedii Vrásky z lásky. Nominovaná za ni byla na Českého lva. Tato výroční filmová ocenění získala dvě – za roli oligofreničky Fany ve stejnojmenném snímku a za titulní roli v pohádce Nesmrtelná teta. Porevoluční období jí nabídlo i další výrazné, dramatické role – a to v televizních dramatech Klec a Svatá.

Život je tragikomický, říká devadesátiletá Jiřina Bohdalová. Ve svých rolích umí dojmout i pobavit
Klec

Herecká kariéra Jiřiny Bohdalové trvá bezmála devadesát let, tedy téměř celý její život, protože 3. května slaví devadesáté páté narozeniny. Jubileum herečky připomíná ve svém programu i Česká televize.
Mezinárodní porota Benátského bienále podala demisi, píší média

Mezinárodní porota bienále v Benátkách podala demisi. Vedení přehlídky nezveřejnilo důvody tohoto kroku, který pravděpodobně souvisí s kritizovanou přítomností ruské národní expozice a také s rozhodnutím poroty vyloučit z udělování cen Izrael, uvádějí italská média. O udělení cen, Zlatých lvů, tak letos rozhodnou návštěvníci. Porota demisi ohlásila jen týden před začátkem bienále, který připadá na středu 6. května.
1. 5. 2026Aktualizováno1. 5. 2026

Talankinův ztracený Oscar se našel, v USA s ním režiséra nepustili do letadla

Sošku Oscara ruského režiséra Pavla Talankina nalezly aerolinky Lufthansy poté, co s ní režisérovi ostraha newyorského letiště Johna F. Kennedyho zakázala vstoupit na palubu letadla. Cenu, kterou získal za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi kritizující ideologickou indoktrinaci ruských školáků, musel Talankin odbavit k přepravě mimo kabinu. Po příletu do Německa se už ale soška nenašla, informovala dříve stanice BBC.
1. 5. 2026Aktualizováno1. 5. 2026

Film o Jacksonovi postrádá skandály, diváci se ale hrnou

Hraný film o králi popu Michael vynesli diváci k návštěvnickému rekordu. Za převyprávění začátku příběhu Michaela Jacksona utratili první víkend jen v severoamerických kinech 97 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun). Zato kritici nadšením šetří, mimo jiné tepají do povrchnosti snímku, který ignoruje, že zpěvácká superhvězda čelila obvinění ze sexuálně nevhodného chování. Tvůrci tyto pasáže přetočili, aby se vyhnuli právním problémům.
29. 4. 2026

Do očí se jim propsal život i válka, říká fotograf o lidech z Náhorního Karabachu

Antonín Kratochvíl, Karel Cudlín a Jan Mihaliček fotografovali na přelomu milénia Národní Karabach. V konflikty poznamenané enklávě v jihozápadním Ázerbájdžánu zachytili hrůzy války, uprchlíky, ale také obnovu ve vzácných chvílích klidu. Jejich snímky jsou do poloviny června k vidění na výstavě Když se Bůh nedíval v pražské Leica Gallery. Mihaliček o Náhorním Karabachu mluvil s moderátorkou Terezou Řezníčkovou v Událostech, komentářích.
29. 4. 2026

Mužům se špatně vyjadřují emoce, říká tvůrce seriálu o toxické maskulinitě

Skotský scenárista, komik a herec Richard Gadd na sebe upozornil autobiografickou zpovědí ze zkušeností se stalkingem a znásilněním. Osobní příběh Sobík nejprve uspěl na britských jevištích a jeho televizní zpracování sbíralo jednu cenu za druhou. Teď se pustil do čisté fikce – mrazivého dramatu Poloviční chlap „o dvou zlomených mužích“.
29. 4. 2026

Koloseum chystá obranu proti překupníkům se vstupenkami

Pokud se lidé chystají do Itálie, musí se připravit na komplikace se vstupenkami na nejžádanější památky. Z oficiálních předprodejů je totiž vykupují překupníci a nabízejí za vyšší ceny. Platí to například pro římské Koloseum, které už kvůli tomu chystá změnit podmínky on-line prodeje. Podle redaktora ČT Vladimíra Piskaly většina lidí vstupenky na prohlídku tohoto amfiteátru nekupuje v oficiálním předprodeji, ale u někoho jiného a většinou dráž.
28. 4. 2026

Rocky konečně zdolal „své“ schody. Philadelphské muzeum ale sochu léta odmítalo

Herec, scenárista a režisér Sylvester Stallone už v osmdesátých letech věnoval městu Philadelphia sochu znázorňující nejslavnějšího tamního obyvatele, který nikdy nežil – filmového hrdinu Rockyho Balbou. Stát měla u ikonických schodů, na nichž hollywoodský boxer-outsider trénoval. Jenže ty vedou k Muzeu umění, které se desetiletí stavělo proti umístění kýčovité rekvizity. Názor změnilo až nyní – a spornou sochu rovněž uznalo jako outsidera, který nakonec díky vytrvalosti dosáhl svého.
28. 4. 2026
Načítání...