Jiřině Bohdalové je 95 let, hraje téměř stejně tak dlouho

Herecká kariéra Jiřiny Bohdalové trvá bezmála devadesát let, tedy téměř celý její život, protože 3. května slaví devadesáté páté narozeniny. Jubileum herečky připomíná ve svém programu i Česká televize.
Veřejnou oslavou narozenin Jiřiny Bohdalové byl o pár dní dříve večer v pražském Divadle Hybernia. „Základ je její smysl pro humor. Když to ten herec obsahuje, může si dovolit hrát vážné i komické role,“ prohlásil o oslavenkyni například Bolek Polívka. Ke gratulantům patřili spolu s diváky také Miroslav Donutil, Karel Šíp, Jaroslav Satoranský, Carmen Mayerová nebo Petr Kostka.
Nečekaným hostem byl francouzský herec Gérard Depardieu, který se dostavil na pozvání divadla. „Mám rád českou kinematografii i literaturu. I když jsem nerozuměl češtině, cítil jsem emoce. A Jiřina je plná emocí,“ uvedl.
Oslavu uspořádal a natáčel Český rozhlas pro pořad Tobogan. Ostatní domluvené veřejné akce herečka po nedávném úmrtí své sestry Jaroslavy Henzelové zrušila.
Bohdalová na České televizi
Česká televize připomíná Bohdalovou v den jejích narozenin například filmovým muzikálem Dáma na kolejích, divadelním záznamem Gin Game či trezorovým dramatem Ucho. Už v sobotu ČT odvysílala nový střihový dokument toho nejlepšího z tvorby Bohdalové a připomínka herečky pokračuje i v dalších dnech.
„Jiřina Bohdalová je určitě nejen pro mne absolutní hvězdou, ale také neuvěřitelnou, unikátní osobností a v dobrém slova smyslu živlem. Je také symbolem mimořádného hereckého talentu, profesionality a lidskosti. Její tvorba je pevnou součástí historie i současnosti České televize a její role a také nezaměnitelný hlas provázejí diváky napříč generacemi,“ uvedl generální ředitel ČT Hynek Chudárek.
Od černobílé grotesky k Českým lvům
Před kamerou stála Bohdalová poprvé v šesti letech v roce 1937 v grotesce Pižla a Žižla na cestách. Její herecká kariéra tak trvá bezmála devadesát let.
Po absolvování DAMU začínala Bohdalová u Jana Wericha v Divadle ABC. Později zakotvila v Divadle na Vinohradech, které se stalo její domovskou scénou až do začátku milénia. Poté působila v Divadle Na Jezerce. Je držitelkou divadelní ceny Thálie za celoživotní dílo.
Před filmovou kamerou se ukázala jako herečka dramatických i komických rolí. Hrála v komediích jako Dáma na kolejích, Ženy v ofsajdu, Čtyři vraždy stačí, drahoušku či Světáci. V roce 1970 v psychologickém dramatu o moci Ucho ztvárnila manželku Radoslava Brzobohatého, film skončil v trezoru.
S Brzobohatým se před kameru vrátila v roce 2012 v hořké komedii Vrásky z lásky. Nominovaná za ni byla na Českého lva. Tato výroční filmová ocenění získala dvě – za roli oligofreničky Fany ve stejnojmenném snímku a za titulní roli v pohádce Nesmrtelná teta. Porevoluční období jí nabídlo i další výrazné, dramatické role – a to v televizních dramatech Klec a Svatá.