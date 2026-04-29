Do očí se jim propsal život i válka, říká fotograf o lidech z Náhorního Karabachu


Zdroj: ČT24, ČTK

Antonín Kratochvíl, Karel Cudlín a Jan Mihaliček fotografovali na přelomu milénia Národní Karabach. V konflikty poznamenané enklávě v jihozápadním Ázerbájdžánu zachytili hrůzy války, uprchlíky, ale také obnovu ve vzácných chvílích klidu. Jejich snímky jsou do poloviny června k vidění na výstavě Když se Bůh nedíval v pražské Leica Gallery. Mihaliček o Náhorním Karabachu mluvil s moderátorkou Terezou Řezníčkovou v Událostech, komentářích.

Každý z trojice fotografů přijel do Národního Karabachu v jinou dobu, na odlišné místo a za rozdílné situace. Jako první se tam zkraje devadesátých let, tedy krátce po rozpadu Sovětského svazu, vydal právě Mihaliček. „Dostal jsem se tam s úplně první humanitární akcí dnešního Člověka v tísni, tehdejší Nadace Lidových novin. Přivezli jsme tam léky, jídlo, polní nemocnici a můj hlavní úkol byl dokumentovat tu akci. Ale samozřejmě jsem neodolal a fotografoval jsem i spoustu dalších věcí kolem sebe,“ upřesnil Mihaliček.

Ázerbájdžánský soud vyměřil doživotí některým bývalým činitelům Karabachu
Odsouzený vůdce mezinárodně neuznané karabašské republiky Arajik Harutjunjan na snímku z roku 2023

V té době už měl za sebou focení v bývalém Sovětském svazu i Afghánistánu, přesto na všechno připraven nebyl. „Nejhorší pro mě bylo setkání s tou brutální válkou, když jsme se dostali na frontu. Kdy tam pár vojáků bránilo poměrně dlouhý úsek několika kilometrů v krásném idylickém údolí. Akorát v tom idylickém údolí ležely mrtvoly,“ popisuje.

Smrt k válce patří

Záběry na mrtvá těla se rozhodl v Leica Gallery nevystavit, zařadí je ale do plánované knihy. „Bez toho by nebyla úplná. Mrtvoly prostě k válce patří a lidi by to měli vidět,“ podotýká s vědomím, že takové snímky jsou opakovaným předmětem debaty.

Náhorní Karabach je mezinárodně uznanou součástí Ázerbájdžánu, v níž ale historicky žilo většinově arménské obyvatelstvo. Místní arménští separatisté region za podpory Jerevanu ovládli ve válce, která skončila v roce 1994. V září 2023 Ázerbájdžán dobyl Karabach při bleskové vojenské operaci a z enklávy uprchlo do Arménie zhruba sto tisíc Arménů ve strachu z pronásledování. Ázerbájdžánci zároveň zatkli separatistické vůdce.

Události, komentáře: Jan Mihaliček o výstavě
S uprchlíky se potkával i Mihaliček. Lidi žijící na Kavkazu vnímá z pohledu fotografa jako „vizuálně zajímavé“. „Jsou ostře řezaní, tmaví, takové biblické typy, byl do nich hrozně propsaný život a stav války a uprchlíkům byl vidět v očích. Oči pro mě byly při fotografování hodně důležité,“ říká.

Černobílá rozvíjí příběh

Jeho svědectví z Náhorního Karabachu je černobílé. Bez barev převážně fotí dosud. „Černobílá je něco, v čem jsem vyrostl. Díval jsem se na černobílou televizi, noviny na začátku mého působení také vycházely černobíle, takže pro mě to bylo něco přirozeného,“ uvádí jeden z důvodů. A dodává i další: „Pro výstavu nebo knihu mi černobílá přijde skvělá v tom, že si nechává kousek tajemství. Máte šanci jako divák rozjet svůj příběh, něco tam hledat, doplňovat, říkat si, jak by to asi vypadalo.“

Svou fantazii lidé budou moci kromě prohlížení výstavy zapojit i při listování v knize. I tu Mihaliček, Cudlín a Kratochvíl plánují vydat společně, přičemž doufají, že se jim to podaří pomocí crowdfundingové kampaně. Knižní fotografické svědectví o Náhorním Karabachu by mělo být hotové koncem května. 

Končí mise, která selhala. Ruské síly opouštějí Náhorní Karabach
Ruské mírové jednotky v Náhorním Karabachu

Evropský parlament schválil svou pozici k úpravě systému ETS 2

Česko musí zlepšit prevenci korupce u poslanců a soudců, uvádí skupina Rady Evropy

ŘSD zahájilo stavbu D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi na Jičínsku

Slovenský nejvyšší soud potvrdil útočníkovi na Fica 21 let vězení

Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš

Soud opět poslal Cimického za sexuální útoky a vydírání na pět let do vězení

Komise žaluje Česko a Maďarsko kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu

Znečištění Mekongu těžkými kovy ohrožuje životy obyvatel i thajskou ekonomiku

Mužům se špatně vyjadřují emoce, říká tvůrce seriálu o toxické maskulinitě

Skotský scenárista, komik a herec Richard Gadd na sebe upozornil autobiografickou zpovědí ze zkušeností se stalkingem a znásilněním. Osobní příběh Sobík nejprve uspěl na britských jevištích a jeho televizní zpracování sbíralo jednu cenu za druhou. Teď se pustil do čisté fikce – mrazivého dramatu Poloviční chlap „o dvou zlomených mužích“.
před 2 hhodinami

Koloseum chystá obranu proti překupníkům se vstupenkami

Pokud se lidé chystají do Itálie, musí se připravit na komplikace se vstupenkami na nejžádanější památky. Z oficiálních předprodejů je totiž vykupují překupníci a nabízejí za vyšší ceny. Platí to například pro římské Koloseum, které už kvůli tomu chystá změnit podmínky on-line prodeje. Podle redaktora ČT Vladimíra Piskaly většina lidí vstupenky na prohlídku tohoto amfiteátru nekupuje v oficiálním předprodeji, ale u někoho jiného a většinou dráž.
včera v 11:49

Rocky konečně zdolal „své“ schody. Philadelphské muzeum ale sochu léta odmítalo

Herec, scenárista a režisér Sylvester Stallone už v osmdesátých letech věnoval městu Philadelphia sochu znázorňující nejslavnějšího tamního obyvatele, který nikdy nežil – filmového hrdinu Rockyho Balbou. Stát měla u ikonických schodů, na nichž hollywoodský boxer-outsider trénoval. Jenže ty vedou k Muzeu umění, které se desetiletí stavělo proti umístění kýčovité rekvizity. Názor změnilo až nyní – a spornou sochu rovněž uznalo jako outsidera, který nakonec díky vytrvalosti dosáhl svého.
včera v 11:06

Touha po dokonalosti nás dohání, upozorňuje Šindelka v Systémech něhy

Dvojnásobný držitel Litery za prózu Marek Šindelka vydal nový román Systémy něhy. Ve své zatím nejrozsáhlejší knize se zaměřil na vztah otce s dcerou a také na posedlost dokonalostí, která člověka může proměnit ve stroj.
27. 4. 2026

VideoRestaurátoři opravují největší sousoší na Karlově mostě

Na Karlově mostě pracují restaurátoři na renovaci barokního sousoší svatého Jana z Mathy, Felixe z Valois a Ivana poustevníka. Jde o největší sochařské dílo na mostě. Kromě kompletního vyčištění také opraví části, u kterých hrozil pád. „Z přední strany se tam vloží nerezová armatura, která to bude fixovat,“ popisuje příklad technického řešení rozsáhlé praskliny restaurátor Jan Brabec. Práce odborníkům potrvají do konce léta a Galerii hlavního města Prahy, která postupně restauruje všech třicet soch a sousoší na mostě, vyjdou na bezmála milion korun.
25. 4. 2026

Major Zeman nebyl „jen“ krimi, jeho případy sloužily propagandě, ukazuje ÚSTR

Seriál 30 případů majora Zemana, vysílaný v sedmdesátých letech, promyšleně propojil populární krimi žánr s politickým zadáním, tedy ovlivnit u veřejnosti vnímání poválečných dějin. „Je to typická esence komunistické propagandy,“ poznamenal náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Kamil Nedvědický v pořadu 90’ ČT24 moderovaném Marianou Novotnou. Právě ÚSTR připravil ve spolupráci s Muzeem Police ČR a ČT cyklus přednášek, který poodkrývá kontext „českého Bonda normalizace“.
24. 4. 2026

U žen s ADHD se čekalo, že budou hodné holčičky, říká spoluautorka knihy Roztěkané

Cenu Magnesia Litera za publicistiku získala nedávno kniha Roztěkané o ženách, které žijí s diagnózou ADHD. „Je to rok, co knížka vyšla, a my dodnes dostáváme spoustu krásných reakcí od žen, kterým nějakým způsobem pomáhá. Takže to je možná větší benefit než Magnesia Litera, i když za ni jsme samozřejmě velmi vděčné,“ podotkla v Událostech, komentářích v rozhovoru s Terezou Řezníčkovou spoluautorka knihy Klára Kubíčková.
24. 4. 2026
