Šéfové městských policií se bojí odlivu strážníků do jiných sborů. Kvůli platům

Nástupní plat padesát tisíc korun slibuje vláda ve svém programovém prohlášení policistům, celníkům, hasičům, vojákům i příslušníkům vězeňské služby. Šéfové městských policií se ale bojí, že kvůli tomu přijdou o své lidi a budou mít problém s náborem. Peněz jim totiž mohou nabídnout výrazně méně. Svaz obecních a městských policií připravil návrh nového zákona o obecní policii a teď bude čekat na připomínky – třeba ministerstva vnitra. Radnic, které chtějí městskou policii, přitom přibývá.
Podle předsedy Svazu obecních a městských policií Martina Macháčka je pro strážníky velmi těžké držet v souvislosti s financemi krok se složkami integrovaného záchranného systému. Ministerstvo by podle něj mělo brát zřetel na to, aby strážníci ve velkém nepřecházeli k jiným bezpečnostním složkám.
Městské policie letos slaví pětatřicet let svojí existence. Za tu dobu prošly vývojem, který jejich podobu razantně změnil. „Původně vznikly k tomu, aby vykonávaly pořádek místních záležitostí, a pořád se jejich činnost nabaluje a nabaluje,“ řekla ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková. Otázkou podle ní je, jak adekvátně upravit odměňování nejen městských policií, ale všech, kteří pracují ve veřejné správě.
Téma se už dostalo tento týden na parlamentní půdu. Podle člena sněmovního bezpečnostního výboru Roberta Králíčka (ANO) je otázkou, zda není čas udělat zásadní legislativní úpravu, protože sněmovna podle něj už měla asi 27 novel zákona o obecních a městských policiích.
„Chceme po státu, aby nám řekl – městská policie, tady je tvoje místo. Budeš v krizových situacích vystupovat jako tenhle orgán, budeš cvičit s těmito složkami a tvoje práce, v případě, že dojde k nějaké mimořádné krizové situaci, bude přesně tato,“ vysvětlil Macháček.
Zájem o městskou policii
Počet radnic, které chtějí městskou policii, přitom roste. Třeba zastupitelé v Habartově na Sokolovsku její vznik schválili tento týden. A strážníci se vrátí i do Chřibské na Děčínsku. V mnoha obcích tento krok žádají sami místní. Najít vhodné kandidáty pro náročnou práci ale není jednoduché. S jejich nedostatkem se potýkají i větší města.
„Bohužel nám aktuálně několik lidí odešlo. Většinou ke státní policii, takže sháníme šest nových,“ potvrdil například ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.
