VideoBělorusové patří do Evropy, Lukašenko je loajální Rusku, říká Cichanouská


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Běloruská politička a aktivistka Svjatlana Cichanouská je na dvoudenní návštěvě Česka. Na Pražském hradě se setkala s prezidentem Petrem Pavlem. Sešla se i s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a vystoupila před senátním zahraničně-bezpečnostním výborem. V Událostech, komentářích Cichanouská řekla, že si běloruský diktátor Alexandr Lukašenko v poslední době tvoří manévrovací prostor a mění rétoriku vůči svým sousedům. „Lukašenko se nesmí poslouchat. Důležité jsou jeho činy a ty ukazují, že je loajální Rusku. (...) Musíme běloruskému lidu neustále připomínat, že jeho místo je v Evropě, ne v Rusku,“ zdůraznila v rozhovoru s Lukášem Dolanským.

Vojenská integrace Ruska s Běloruskem ohrožuje celou Evropu, říká Cichanouská
Ruský vládce Vladimir Putin a běloruský diktátor Alexandr Lukašenko

Výběr redakce

Sněmovna se mimořádně sejde kvůli střetu zájmů Babiše

Sněmovna se mimořádně sejde kvůli střetu zájmů Babiše

06:00Aktualizovánopřed 6 mminutami
Národní parky chtějí „rozbít“ davy turistů. Pomoci mají technologie i osvěta

Národní parky chtějí „rozbít“ davy turistů. Pomoci mají technologie i osvěta

před 2 hhodinami
Rozhodčího, kterého úřady připravily o MS, v Somálsku vítaly stovky fanoušků

Rozhodčího, kterého úřady připravily o MS, v Somálsku vítaly stovky fanoušků

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Po zveřejnění části Epsteinových spisů přibylo zastrašování jeho obětí

Po zveřejnění části Epsteinových spisů přibylo zastrašování jeho obětí

před 10 hhodinami
Zemřela Zdena Mašínová, dcera odbojáře Mašína

Zemřela Zdena Mašínová, dcera odbojáře Mašína

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Papež požehnal věž baziliky Sagrada Família v Barceloně

Papež požehnal věž baziliky Sagrada Família v Barceloně

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Po americkém úderu na tanker u Ománu se pohřešují tři Indové

Po americkém úderu na tanker u Ománu se pohřešují tři Indové

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Výbor probíral přesun agendy závislostí pod ministerstvo zdravotnictví

VideoVýbor probíral přesun agendy závislostí pod ministerstvo zdravotnictví

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Sněmovna se mimořádně sejde kvůli střetu zájmů Babiše

Poslanci budou na mimořádné schůzi z podnětu opozice debatovat o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a dotacích skupině Agrofert. Opoziční poslanci budou chtít také blokovat přijetí novely, která rozvolňuje zákon o střetu zájmů politiků. Podle průběhu projednávání ve sněmovně budou zvažovat i napadnutí u Ústavního soudu. Úpravy v úterý předložila skupina koaličních poslanců, kvůli tomu odpadne běžné připomínkové řízení.
06:00Aktualizovánopřed 6 mminutami

VideoBělorusové patří do Evropy, Lukašenko je loajální Rusku, říká Cichanouská

Běloruská politička a aktivistka Svjatlana Cichanouská je na dvoudenní návštěvě Česka. Na Pražském hradě se setkala s prezidentem Petrem Pavlem. Sešla se i s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a vystoupila před senátním zahraničně-bezpečnostním výborem. V Událostech, komentářích Cichanouská řekla, že si běloruský diktátor Alexandr Lukašenko v poslední době tvoří manévrovací prostor a mění rétoriku vůči svým sousedům. „Lukašenko se nesmí poslouchat. Důležité jsou jeho činy a ty ukazují, že je loajální Rusku. (...) Musíme běloruskému lidu neustále připomínat, že jeho místo je v Evropě, ne v Rusku,“ zdůraznila v rozhovoru s Lukášem Dolanským.
před 1 hhodinou

O víkendu se oteplí až na 24 stupňů, dál ale bude pršet

Po nynějším ochlazení se o víkendu v Česku oteplí až na 24 stupňů Celsia. Bude ale nadále zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkami, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), podle kterého bude tepleji hlavně na jihu Moravy.
před 1 hhodinou

Zemřela Zdena Mašínová, dcera odbojáře Mašína

Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Na sociálních sítích to uvedl historik Petr Blažek či Konfederace politických vězňů. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli činnosti svých bratrů, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na Západ, byla komunistickým režimem perzekvována.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

VideoVýbor probíral přesun agendy závislostí pod ministerstvo zdravotnictví

Poslanci zdravotního výboru řešili ve středu přesun agendy závislostí a duševního zdraví z Úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) trval na tom, že změna nebude znamenat propouštění ani finanční ztrátu. K propojování zdravotní i sociální oblasti už podle něj dochází. Zástupci služeb proti přesunu pod ministerstvo protestují, právě i kvůli nejistotě ohledně financování. Nesouhlas s přesunem pak vyjádřili i zástupci lidsko-právních organizací. Opozice mluví o ohrožení dotčených agend. Pracovníci Úřadu vlády, jehož některé agendy mají být převedeny pod různé resorty, zůstávají ve stávkové pohotovosti. V příštích dnech je čeká jednání s jednotlivými ministry – v pátek na ministerstvu práce a sociálních věcí.
před 13 hhodinami

Mrázová věří, že novela stavebního zákona projde a centrální úřad vznikne od ledna

Ve čtvrtek má sněmovna opět projednávat v rámci druhého čtení novelu stavebního zákona. O jejím obsahu a odhadovaném průběhu schvalování hovořila v pořadu Interview ČT24 ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO). Soudí, že novela zřejmě nenabude účinnosti k 1. červenci, jak se původně předpokládalo, ale požádá kolegy, aby se tak stalo co nejdříve. K první etapě změn a vzniku centrálního Úřadu rozvoje území by mělo dojít od počátku roku 2027, řekla ministryně moderátorovi Jiřímu Václavkovi.
před 13 hhodinami

Zůna požaduje pro příští rok zvýšit výdaje na obranu na dvě procenta HDP

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) požaduje pro příští rok zvýšit výdaje svého resortu na dvě procenta HDP, uvedl pro ČT. Výdaje by tak měly narůst na 190 miliard korun, což je meziročně o 35 miliard více. Obrana by letos měla hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což odpovídá necelým 1,8 procenta HDP. Zároveň to je o více než 16 miliard korun méně než loni.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Američan, u kterého bylo podezření na ebolu, opustil Bulovku. Je zdravý

Během 21 dní trvající karantény se mu stýskalo po rodině, ale jinak americký pediatr a internista Patrick LaRochelle svou situaci zvládal. Cítil, že bude zdravý. Fakultní nemocnice Bulovka ho v půlce května přijala kvůli podezření na nákazu ebolou, ale žádné příznaky se u něj neprokázaly. Lékař je již na cestě do Spojených států amerických. Krátce před propuštěním s ním mluvila redaktorka ČT Denisa Čížková.
před 15 hhodinami
Načítání...