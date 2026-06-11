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Běloruská politička a aktivistka Svjatlana Cichanouská je na dvoudenní návštěvě Česka. Na Pražském hradě se setkala s prezidentem Petrem Pavlem. Sešla se i s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a vystoupila před senátním zahraničně-bezpečnostním výborem. V Událostech, komentářích Cichanouská řekla, že si běloruský diktátor Alexandr Lukašenko v poslední době tvoří manévrovací prostor a mění rétoriku vůči svým sousedům. „Lukašenko se nesmí poslouchat. Důležité jsou jeho činy a ty ukazují, že je loajální Rusku. (...) Musíme běloruskému lidu neustále připomínat, že jeho místo je v Evropě, ne v Rusku,“ zdůraznila v rozhovoru s Lukášem Dolanským.