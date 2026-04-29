Film o Jacksonovi postrádá skandály, diváci se ale hrnou

Hraný film o králi popu Michael vynesli diváci k návštěvnickému rekordu. Za převyprávění začátku příběhu Michaela Jacksona utratili první víkend jen v severoamerických kinech 97 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun). Zato kritici nadšením šetří, mimo jiné tepají do povrchnosti snímku, který ignoruje, že zpěvácká superhvězda čelila obvinění ze sexuálně nevhodného chování. Tvůrci tyto pasáže přetočili, aby se vyhnuli právním problémům.
„Věřím, že moje hudba může změnit svět,“ říká filmový Michael Jackson. Změnit se mu rozhodně podařilo žebříčky návštěvnosti. Čísla premiérového uvedení do kin dostala Michaela do čela nejnavštěvovanějších hudebních biografií.
Celosvětově pak snímek po prvním víkendu ohlásil tržby téměř 220 milionů dolarů (více než 4,5 miliardy korun). V Evropě se začal promítat o něco dříve než v Severní Americe. Vévodil i českým kinosálům, kam přilákal téměř 59 tisíc diváků a kde zaznamenal tržby dvanáct milionů korun.
Film režírovaný Antoinem Fuquaem není kompletním životopisem Michaela Jacksona. Zastavil podle četných kritiků příhodně před problematickými pasážemi. Zrekapituloval jen vzestup někdejší dětské hvězdy ke světové ikoně popu.
Zachycuje tak jeho komplikovaný vztah s despotickým otcem, vznik alba Thriller, které zůstává dosud nejprodávanější nahrávkou všech dob, i natáčení videoklipů, jimiž Jackson přepisoval pravidla showbyznysu. Kvůli scéně památného vystoupení, na němž poprvé předvedl svůj ikonický moonwalk, si tvůrci pronajali stejný sál, kde tehdy vystupoval i Jackson. Právě precizní hudební rekonstrukce i pohybová přesvědčivost filmového Michaela jsou nejvýraznějšími momenty snímku.
Nostalgický hold se synovcem v titulní roli
Silnou diváckou podporu si snímek získal, protože „působí jako pozitivní nostalgický hold“ zesnulé legendě, míní analytik David A. Gross ze společnosti Franchise Entertainment Research poskytující informace o návštěvnosti kin.
Podnětem ke koupi lístku může být i zvědavost na představitele titulní role – Michaela Jacksona totiž na plátně ztvárnil jeho synovec Jaafar Jackson, pro něhož jde navíc o celovečerní herecký debut. „Od prvního dne to byla velká zodpovědnost, protože jsem věděl, že u tohoto příběhu bude nutné sledovat úplně všechno. Zaměřit se na všechny drobné detaily a nuance v jeho (Jacksonově) show,“ uvědomoval si.
Nicméně recenze jsou oproti diváckému zájmu, nezastírá analytik, „slabé“. „Většina kritiků má pocit, že film je povrchní a vyhýbá se komplikovaným částem života umělce, včetně obvinění z nevhodného sexuálního chování,“ shrnul hlavní výtky.
Natočený příběh tedy končí v době, kdy se Jackson ocitá na vrcholu, před tím, než jeho hvězdnost částečně zakalily skandály. „Je tam jediná potenciálně kontroverzní pasáž, kdy ho vidíme, jak adoptuje šimpanze, začíná se starat o hady, žirafy a další exotická zvířata,“ podotkl hudební publicista Jan Trávníček.
Snímek Michael podle něho idealizuje Jacksona, podobně jako to před osmi lety činila hraná biografie Bohemian Rhapsody s frontmanem kapely Queen Freddiem Mercurym. Ostatně za oběma snímky stojí stejný producent Graham King.
Autor dokumentu kritizuje tvůrce hraného snímku
Jackson poutal od devadesátých let pozornost výstředním chováním, plastickými operacemi – a neprokázanými obviněními ze sexuálního zneužívání dětí. Poprvé v takovém případu figuroval v roce 1993. Podezření se sice neprokázalo, ale Jackson se přesto s rodinou chlapce dohodl na mimosoudním vyrovnání.
Tím přišel nejen o část svého tehdy ještě rozsáhlého majetku, ale i o pečlivě budovanou image ochránce slabých a utlačovaných, který duší stále zůstává dítětem. Odpovědí na spekulace o intimních sférách Jacksonova života se měla stát svatba s dcerou Elvise Presleyho Lisou Marií. Manželství však po pár měsících skončilo a ztroskotal i Jacksonův další svazek se zdravotní sestrou Debbie Roweovou.
Některé údajné oběti podaly žaloby až po Jacksonově smrti v roce 2009, několik z nich není uzavřeno, informuje agentura AFP. Další podezření po zpěvákově skonu rozdmýchávaly dokumentární snímky zaměřující se na zvyk popového krále zvát k sobě děti na přespání. Zvláště dokument Leaving Neverland vzbudil pobouřené reakce, některá rádia třeba přestala hrát Jacksonovy písničky.
Režisér tohoto titulu Dan Reed se nyní opřel do tvůrců filmu Michael kvůli tomu, že údajné zneužívání ze strany Michaela Jacksona zamlžují a místo toho šíří „falešný příběh o muži, který je pedofil“. „Aniž by to přímo vyslovil, v podstatě vykresluje ty, kteří obvinili Jacksona ze sexuálního zneužívání dětí, jako lháře. Tvrdí, že důvodem, proč měl Jackson rád děti, je to, že je anděl a chtěl být k dětem jen milý, ne že by s nimi chtěl mít sex,“ uvedl Reed v rozhovoru pro magazín Variety.
Scénám s obviněním zabránili právníci
Problematické otazníky v Jacksonově obrazu filmový scénář – pod nímž je podepsaný scenárista Gladiátora či bondovek John Logan – ovšem původně reflektoval. Nakonec ale musela být závěrečná třetina přetočena. Právníci zastupující Jacksonův pozůstalostní fond si totiž uvědomili, že v dohodě s jedním z Jacksonových žalobců byla klauzule, která zakazovala jakoukoli zmínku o něm ve filmu, informoval Variety.
To film také prodražilo o další miliony dolarů, které hradili správci zpěvákovy pozůstalosti jako uznání chyby na své straně.
Hraná verze Jacksonova života vznikala pod dohledem části zpěvákovy rodiny. Mezi výkonnými producenty jsou uváděni zpěvákův syn Prince a někteří Michaelovi sourozenci, což znamená, že všichni měli právo film připomínkovat před jeho uvedením na plátna.
„Když se na ten film dívám, mám pocit, že sleduji Michaela na pódiu... Do očí mi vhrknou slzy,“ dojímal se při premiéře v Los Angeles Michaelův bratr Jackie Jackson. Další z bratrů – a rovněž člen bývalé sourozenecké skupiny The Jackson 5 – Marlon míní, že snímek pomohl lidem pochopit, že „rodina Jacksonových se neliší od žádné jiné“ a prochází „zkouškami a těžkostmi, vzestupy a pády“.
Bez Janet a s kritikou od Paris
Jinak vidí výsledek zpěvákovi příbuzní nezahrnutí do dohledu nad snímkem. Předkládá prý nepřesnosti a lži. K nejhlasitějším kritikům už před premiérou patřila Jacksonova dcera Paris. „Velká část filmu se podbízí velmi specifické skupině fanoušků mého otce, kteří stále žijí ve fantazii, a ti z něj budou mít radost,“ napsala loni v září na Instagramu. A příběh označila za „zmanipulovaný“.
Na červeném koberci při premiéře a také v samotném filmu chybí rovněž zpěvákova sestra Janet Jacksonová. Počítá se k příbuzným, kteří požádali, aby byli z příběhu vynecháni, upozorňuje Los Angeles Times. Server Deadline zmiňuje spekulace, že by Janet možná ráda natočila vlastní celovečerní film.
Na výtky ohledně vynechaných skandálů zareagoval i režisér Fuqua. Nutnost změnit rychle scénář přivedla tvůrce k tomu „soustředit se na Michaela“ a polidštit „superhrdinu“, kterým byl na jevišti, uvedl pro server Deadline. „Bylo důležité provést diváky procesem, jak se dostanete tam, kam to směřuje ve druhém filmu; aby lidé získali širší představu o jeho osobnosti a o tom, co ho formovalo,“ prozradil zároveň, že pokračování je minimálně v plánu.
Také producent King už dříve zmínil, že na jeden další celovečerní snímek by materiál jistě vystačil a že by se zaměřil na Jacksonova alba Dangerous a Invincible, výstavbu ranče Neverland a zpěvákovu „lásku ke zvířatům“. Tím by se zřejmě obešly kontroverze kolem obvinění ze zneužívání, která zabírala dost z druhé poloviny Jacksonova života a jejichž natočení zůstává právnicky problematické.