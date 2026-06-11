Provázek zjišťoval, co nejtěžšího lidi překonali. Výsledkem je inscenace

Brněnské Divadlo Husa na provázku dalo lidem možnost podělit se o strastiplné okamžiky jejich životů. Z výpovědí sbíraných několik měsíců vznikla poslední premiéra sezony s názvem Everybody Hurts. Má být „kaleidoskopem způsobů, jak se odrazit ode dna“.
Původní inspirací pro vznik inscenace byla píseň Everybody Hurts od kapely R.E.M. a zejména tisíce komentářů pod jejím videoklipem na YouTube. Lidé se v nich dodnes svěřují s momenty, kdy jim tato skladba zachránila život. Everybody Hurts zazní i na brněnském pódiu.
„Bývá nazývána hymnou proti sebevraždám. A zjistili jsme, že i příběh R.E.M je zajímavý – zpěvák Michael Stipe si také procházel náročnou životní situací, musel se vyrovnávat s depresemi a úzkostmi. Byl také jedním z lidí, kteří se pokoušeli zachránit Kurta Cobaina před sebevraždou, “ připomněla dramaturgyně Veronika Onheiserová.
Autorská inscenace o těžkých životních situacích vznikala v režii Jana Mikuláška. Základem se staly především odpovědi v celorepublikové anketě. Lidé se o to, jaká byla nejtěžší situace v jejich životě, a co jim dalo sílu ji překonat, mohli podělit různými způsoby. Třeba při návštěvě divadla či e-mailem. Na osobní příběhy se ale divadelníci ptali i dětí ve školách.
O příběhy se podělili i divadelníci a známé osobnosti
S osobními zlomovými momenty se svěřily i známé osobnosti veřejného a kulturního života – herečka Simona Stašová, novinářka Linda Bartošová, horolezec Adam Ondra nebo koreanistka Nina Špitálníková. A do ankety přispěli i sami divadelníci. Například Pavel Gajdoš. „Vybavil se mi okamžik, kdy jsem po velmi náročném zkoušení přestal spát a na jevišti mi vypadlo během sáhodlouhých monologů vědomí,“ prozradil herec.
Inscenace Everybody Hurts završuje sezonu s tématem Neboj, neboj! „Cítili jsme, že ve společnosti je hodně strachu a že spousta lidí zneužívá strach druhých k tomu, aby jimi manipulovali. Chtěli jsme se zaměřit na to pozitivní, na to, co se nám v současnosti dodává sílu, co pomáhá překonat obzvlášť náročné situace,“ podotýká dramaturgyně. Podle ní projekt ukázal, že velmi pomáhá už samotné sdílení zkušeností.