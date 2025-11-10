Brněnský Provázek prověřuje Darwinovy ceny


před 43 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Divadlo Husa na provázku, Euronews, Sharonhill.com, The Guardian
3 minuty
Darwinovy ceny inspirovaly inscenaci v Divadle Husa na provázku
Zdroj: ČT24

Vyšlápnout zasněženou horu Fudži v teniskách. Udělat si selfie s medvědem. Čistit komín ručním granátem. To jsou příklady způsobů, jak zemřít a získat za to Darwinovu cenu. Oceněními udělovanými za úmrtí, která si lidé přivodili vlastní hloupostí, se inspirovala novinka Darwin & co. v brněnském Divadle Husa na provázku. Nechce být ale jen sledem bizarních historek.

Existenciální grotesku s otevřeným koncem napsal pro Provázek Petr Šesták. Prozaik tak představuje v Brně svůj dramatický debut, nicméně s touto scénou nespolupracuje poprvé. Loni tu na jeviště pod názvem Jednou nám za to děcka poděkujou převedli jeho pamfletickou novelu o cyklistickém kurýrovi Vyhoření, za niž byl nominován na cenu Magnesia Litera.

„Inspiroval jsem se především fenoménem Darwinových cen, což je anticena udělovaná lidem, kteří se sofistikovaným, a zároveň hloupým způsobem sprovodí ze světa,“ doplnil Šesták ke hře Darwin & co.

Darwin & co. v Divadle Husa na provázku
Zdroj: Divadlo Husa na provázku

Co znamená Darwinova teorie dnes?

Kromě absurdity tohoto ocenění dramatika na tématu lákal i přesah původní evoluční teorie – s níž v polovině devatenáctého století přišel britský přírodovědec Charles Darwin – směrem k současnosti. Vědec formuloval myšlenku takzvaného přirozeného výběru, tedy rozdílného přežívání a reprodukce jedinců se zvýhodňujícími vlastnostmi.

„V dnešní době Darwinova teorie rezonuje v nějaké zvulgárnělé podobě stále silněji ve společnosti i politickém diskurzu. Příznačné je také to, jak je propojená s kapitalismem a ideologiemi volného trhu, třeba i tím, že používá ekonomický slovník, slova jako konkurence nebo dědictví. Námět také samozřejmě otevírá i téma rostoucích obav z toho, že se vlastní superschopností či superblbostí vymažeme z evolučního řetězce jako celé lidstvo,“ uvedl Šesták.

Opičí proces stále trvá. Darwinova evoluční teorie rozdělila svět
Stvoření Adama podle Michelangela

Tvůrci brněnské novinky Darwin & co. nechtěli, aby výsledkem bylo jen řetězení černých anekdot. Hra je přehlídkou nesoudnosti i vědeckou přednáškou. Vyvstává přitom otázka, jestli lidský druh může ze světa kromě hlouposti sprovodit paradoxně i inteligence. „Inscenace je polemikou s tím, jak Darwinova teorie zlidověla. Ale vlastně v celkem nepřesném vyznění. Darwin to všechno nemyslel tak, že má donekonečna vítězit jen síla, ale že v přírodě je důležitá hlavně rozmanitost,“ vysvětluje režisérka Anna Davidová.

Cenu má i Česko, novinkou jsou AI počiny

Darwinovy ceny se podle oficiálních stránek udělují jednotlivcům, kteří „se zasloužili o obohacení genofondu lidstva tím, že se z něj vyřadili“.

Příběhy lidí, kteří si sami sobě přivodili kuriózní smrt neuvěřitelně hloupým způsobem, zpočátku kolovaly jen prostřednictvím e-mailů a vyprávění. V roce 1993 je americká bioložka Wendy Northcuttová začala sbírat a později založila web, na němž se ceny udělují. Hlavním principem ceny je předpoklad, že lidská hloupost, která způsobí smrt svému nositeli, je dána geneticky a v duchu Darwinovy teorie přirozeného výběru se tak tento nebezpečný gen odstraňuje.

Darwin & co. v Divadle Husa na provázku
Zdroj: Divadlo Husa na provázku

V roce 2007 ocenění putovalo i do Česka. Získali ho zloději kovů, kteří na Kladně kradli železné nosníky, čímž způsobili zřícení střechy haly někdejších válcoven. Dva zloději přišli o život, další čtyři skončili v nemocnici.

Podle ocenění za kuriózní smrt vznikl v roce 2006 i film Darwinovy ceny s Josephem Fiennesem a Winonou Ryderovou. Ve snímku se objevily nejznámější případy cen, například muž, který se zabil pádem z okna, když se snažil ukázat svým přátelům, že okenní sklo se nedá prorazit, nebo koumák, který narazil s autem do skály poté, co do něj namontoval proudový motor z letadla. Druhá z historek se ale ukázala jako smyšlená.

Darwin & co. v Divadle Husa na provázku
Zdroj: Divadlo Husa na provázku

Šíři záběru Darwinových cen chce rozšířit nové ocenění, které reaguje na generativní umělou inteligenci. Byť kromě názvu s původním oceněním nic společného nemá. AI Darwin Awards můžou získat „vizionáři“, kteří „outsourcují naše špatná rozhodnutí na stroje“, a to za nedomyšlené použití umělé inteligence. Je třeba prokázat „ignorování zjevných varovných signálů“ před zveřejněním nominovaného nástroje nebo produktu.

Gen pro dělání hloupých věcí neexistuje, namítají kritici

Ne všem přijdou Darwinovy ceny zábavné. Například americká geoložka a popularizátorka vědy Sharon A. Hillová v článku Proč by měly Darwinovy ceny zemřít považuje jejich udělování za výraz lidské bezcitnosti v reakci na neštěstí druhých. Lidé se „vítězům“ smějí se škodolibostí, že oni sami přece tak hloupí nejsou, aniž by se obtěžovali zjistit více podrobností tragédie.

Darwin & co. v Divadle Husa na provázku
Zdroj: Divadlo Husa na provázku

Kritizuje rovněž kritéria pro laureáty poukazující na „vymazání z genetického fondu“, což Hillová vnímá jako formulaci v duchu eugeniky. Tedy kontroverzního oboru, původně zaměřeného na zlepšení genetického fondu člověka a následně zneužitého nacisty. Zdůrazňuje, že víc než „zdravý rozum“ o úspěšné orientaci v životě rozhoduje prostředí, tedy nejde přírodní výběr zjednodušovat na „pokud jsi hloupý, můžeš zemřít, a to je dobré pro budoucnost lidstva“.

Podobně biofyzička Sylvia McLainová z Oxfordské univerzity v britském listu The Guardian napsala, že tragické konce vyzdvihované Darwinovou cenou nemají nic společného s genetickou dědičností, protože „neexistuje gen pro dělání hloupých věcí“ a i „chytří“ lidé dělají hlouposti.

Výběr redakce

Pavel: Je legitimní Babiše žádat, aby veřejnosti představil řešení střetu zájmů

Pavel: Je legitimní Babiše žádat, aby veřejnosti představil řešení střetu zájmů

před 12 mminutami
Policie stíhá v kauze Motol první firmu, Pragoperun FNM, píší Seznam Zprávy

Policie stíhá v kauze Motol první firmu, Pragoperun FNM, píší Seznam Zprávy

před 1 hhodinou
Chybí silné důkazy, že by paracetamol v těhotenství způsoboval autismus, říkají vědci

Chybí silné důkazy, že by paracetamol v těhotenství způsoboval autismus, říkají vědci

před 1 hhodinou
Ukrajina opět zaútočila na ruský přístav Tuapse

Ukrajina opět zaútočila na ruský přístav Tuapse

11:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Rezignace ředitele BBC hýbe britskou politickou i mediální scénou

Rezignace ředitele BBC hýbe britskou politickou i mediální scénou

12:13Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Trump omilostnil Giulianiho a další obviněné z pokusu zvrátit výsledek voleb 2020

Trump omilostnil Giulianiho a další obviněné z pokusu zvrátit výsledek voleb 2020

08:51Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Soud propustil Sarkozyho z vězení

Soud propustil Sarkozyho z vězení

13:46Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Nová Huť propustí asi 250 lidí

Nová Huť propustí asi 250 lidí

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Brněnský Provázek prověřuje Darwinovy ceny

Vyšlápnout zasněženou horu Fudži v teniskách. Udělat si selfie s medvědem. Čistit komín ručním granátem. To jsou příklady způsobů, jak zemřít a získat za to Darwinovu cenu. Oceněními udělovanými za úmrtí, která si lidé přivodili vlastní hloupostí, se inspirovala novinka Darwin & co. v brněnském Divadle Husa na provázku. Nechce být ale jen sledem bizarních historek.
před 43 mminutami

Pohádky nemusí děti jen hladit, i smutek patří k životu, říká Goldflam

Česká kina promítají celovečerní loutkový film Pohádky po babičce, inspirovaný knihou divadelníka, herce a spisovatele Arnošta Goldflama. Ten se navíc stal předobrazem postavy ovdovělého dědy, jemuž vnoučata pomáhají vypořádat se se smutkem. Postavičku i namluvil. Díky Pohádkám po babičce, natočeným režiséry ze čtyř zemí, si podle Goldflama malí diváci uvědomí, že i smutek k životu patří. „Tvůrci si myslí, že se děti musí jenom hladit, ale to jim vytváří špatný obraz, jak to chodí v životě. Jsou i smutné a tragické věci,“ poradil v Interview ČT24 autorům pohádkových příběhů.
před 7 hhodinami

V Albertině středověk neskončil, středověk trvá

Název aktuální výstavy Gothic Modern ve vídeňské Albertině lze chápat různě. Můžeme ho vnímat jako gotickou, tedy gotizující modernu, ale i jako gotiku, jež je stále moderní.
včera v 10:00

Trezor i sklo proti granátu. Bezpečnost památek střeží nejrůznější opatření

Bezpečnostní rám a trezorová místnost s ochranou proti ohni a střelám. Tyto nejdůležitější prvky zamezují poškození nebo ukradení po korunovačních klenotech hned druhé nejcennější nemovité památky v Česku – relikviáře svatého Maura na zámku v Bečově nad Teplou. Možnosti ochrany pamětihodností obvykle určuje výše dostupných finančních prostředků. Vybavení, zázemí a bezpečnostní postupy je neustále nutné obnovovat.
včera v 08:00

Egyptští experti žádají evropská muzea o navrácení starověkých artefaktů

V Egyptě odstartovala nová kampaň, která vyzývá evropská muzea k navrácení řady starověkých exponátů odcizených během období evropského kolonialismu, píše deník Arab News. Iniciativa přichází krátce po otevření nového Velkého egyptského muzea.
8. 11. 2025

„Humor pomáhá udržet si zdravý rozum“. Mladí Ukrajinci u fronty točí filmy

Válka jim vzala domovy, bezpečí i dětství. Projekt Generace Nika nabízí filmové školení pro mladé Ukrajince žijící u válečné fronty. Pod dohledem profesionálů točí krátké filmy, režírují je, píší scénáře a hrají hlavní role. U zrodu projektu byl tragický příběh básnířky a malířky Veroniky. „Nika pro mě byla symbolem té generace, s kterou pracujeme,“ říká autor projektu, kameraman ČT Vojtěch Hönig.
8. 11. 2025

Rekonstrukce pražské Invalidovny může začít. Chybí už jen pokyn ministerstva

Obnova pražské Invalidovny s dostavbou moderní přístavby má začít v roce 2026. Projekt za více než dvě miliardy korun bude největší investiční akcí v historii Národního památkového ústavu. Ten má podporu nové vlády a nyní čeká už jen na souhlas ministerstva kultury, aby mohl vyhlásit tendr na dodavatele stavby. Veřejnosti by se Invalidovna mohla otevřít v roce 2030.
8. 11. 2025

Safíry z Cejlonu? Loupež v Louvru připomněla koloniální dluhy

U šperků ukradených z Louvru není zajímavé jen, kdo je vzal, ale i kde se vzaly. Objevují se totiž čím dál hlasitější otázky po původu těchto artefaktů. Loupež v pařížském muzeu přitáhla pozornost k jejich koloniální minulosti.
7. 11. 2025
Načítání...