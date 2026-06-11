Géčko nebo Bílý dům? Ostravské divadlo buduje novou scénu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Národní divadlo moravskoslezské (NDM) získá novou scénu přestavbou výstavního pavilonu G na ostravské Černé louce. Multifunkční sál nebude sloužit pouze divadlu, díky variabilnímu prostoru se v něm budou moci konat také další kulturní akce. Divadlo zároveň hledá název pro nový prostor. Pracovně se mu říká Géčko nebo Bílý dům.

Stavební ruch je zatím skrytý uvnitř objektu. Buldozery bourají nepotřebné příčky. Do konce letošního roku dělníci vybudují přípojky elektřiny, vody a kanalizace a upraví také vnější plášť stavby. „Když shodíme jednu štítovou stěnu, uvidíme konstrukci skořepinové střechy, která se z té strany bude jevit jako motýlek,“ přiblížil autor projektu Tomáš Bindr z atelieru38.

Pavilon je součástí areálu, kde se konají výstavy, kongresy i venkovní akce. Postaven byl v roce 1961 v takzvaném bruselském stylu podle návrhu architekta Josefa Jiřičného, otce architektky Evy Jiřičné. Nejvíce se využíval v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století. Po sametové revoluci chátral, později byl využíván jako sportoviště.

Ostravě podobný prostor chybí

Nyní se objekt promění v divadelní scénu. „Typologicky jde o prostor, který v Ostravě chybí. Je to variabilní performativní místo s kapacitou 220 diváků, případně při složitějším uspořádání 200 míst,“ řekl ředitel Národního divadla moravskoslezského Jiří Nekvasil.

„Současný provoz NDM často neumožňuje v jednom dni na jednom jevišti zároveň zkoušet a hrát. Géčko tento problém vyřeší,“ doplnila mluvčí divadla Šárka Swiderová. Po rekonstrukci bude podle ní možné prostor využívat také pro koncerty a kulturní akce dalších pořadatelů. Vedení divadla navíc slibuje celoroční provoz.

Projekt financuje město Ostrava. Přestavba výstavního pavilonu na multifunkční sál vyjde na 410 milionů korun. „Tento kout kolem bývalého pavilonu G neslouží výstavním účelům a neodpovídá tomu, co bychom chtěli mít v centru Ostravy. Jsem rád, že se podařilo najít peníze z přebytku hospodaření z loňského roku a stavbu zahájit,“ těší primátora města Jana Dohnala (ODS).

GALERIE
Vizualizace nové scény NDM

Investice rozložená na dva roky

Letošní investice města do projektu činí podle Swiderové 70 milionů. Peníze pokryjí kromě nutných bouracích prací v exteriéru i interiéru také vybudování inženýrských sítí a vyzdění obvodového pláště budovy.

„NDM má povolení ke kácení stromů, náklady ale investor hradit nebude. Divadlo se domluvilo s hasiči, kteří práce provedou v rámci výcviku. Staveniště se nachází v oblasti oblíbené mezi návštěvníky, je proto řádně oplocené a zabezpečené. Stavební firma se bude snažit omezit pohyb veřejnosti v okolí na minimum,“ dodala mluvčí instituce. Hotovo má být za dva roky.

Národní divadlo moravskoslezské má k dispozici dvě klasické scény. Jednu z nich, Divadlo Jiřího Myrona, čeká modernizace hlediště, jeviště i technologií. Právě do opraveného pavilonu G se pak bude moci část programu dočasně přesunout.

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