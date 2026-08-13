Kbelská se odpoledne plně otevře pro dopravu, rekonstrukce skončila dříve


13. 8. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

Pražská Kbelská ulice se ve čtvrtek odpoledne po rekonstrukci plně otevře pro dopravu. Frekventovaná silnice byla od 2. července zúžena na jeden jízdní pruh v každém směru. Práce měly původně skončit tuto sobotu. Opravy budou po zprovoznění komunikace ještě pokračovat, už ale bez omezení dopravy.

Práce ve Kbelské se týkaly téměř tříkilometrového úseku od Cínovecké ulice po nájezd na Novopackou. Podle zástupců města byly nutné kvůli špatnému stavu komunikace.

Součástí rekonstrukce je výměna asfaltového povrchu či oprava a vyztužení kanalizačních šachet. Podle výsledku tendru mají opravy vyjít na 580 milionů korun.

Dřívější otevření stavby umožnila podle Petra Tesaře ze společnosti Eurovia CZ pečlivá příprava. „Před zahájením stavby jsme udělali poměrně rozsáhlé průzkumy, proto nás ten stav nepřekvapil. V první etapě byl lepší, než jsme očekávali, ve druhé mírně horší, ale celkově jsme byli připraveni a vyplatilo se nám to,“ vysvětlil.

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„Jak se střídaly technologie, tak se střídaly i počty lidí a strojů na stavbě. Celkem na ní pracovalo až 250 lidí a zhruba sto strojů. Pracovalo se v režimu 24/7,“ poznamenal Tesař.

Doprava ve „virtuálním tunelu“

Během zúžení musela být doprava v části Kbelské svedena do takzvaného virtuálního tunelu. Uzavřeny proto byly všechny sjezdy a ve směru k D8 bylo možné sjet pouze na dálnici a do Letňan, v opačném směru pak jen na Novopackou.

Vedení města se kvůli silnému provozu na komunikaci, která funguje jako náhrada za nedokončené okruhy, obávalo dopravních komplikací. Výraznější problémy ale nakonec nenastaly.

Oprava pražské Kbelské ulice uzavře sjezdy a nájezdy, vznikne virtuální tunel
Kbelská ulice v Praze

Opravy budou nadále pokračovat i po plném otevření Kbelské, už ale bez zásahů do provozu. Nový asfalt by měl podle Tesaře při běžné údržbě vydržet až dvacet let.

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