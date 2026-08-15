Ukrajina zasáhla podnik v Samarské oblasti, ruský útok v Dněpropetrovsku zabil kojence

Ukrajinský raketový útok v noci na sobotu zasáhl průmyslový podnik v ruské Samarské oblasti, uvedly místní úřady. Ministerstvo obrany v Moskvě tvrdí, že zničilo bezmála 600 dronů. V Dněpropetrovské oblasti po ruském útoku zemřel kojenec, zraněno bylo jedenáct lidí. Úřady v Chersonu hlásí bezmála třicet zraněných. Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi a součástí bojů jsou časté vzdušné útoky obou stran.
„Nepřítel provedl raketový útok na náš průmyslový podnik. Byl zřízen operační štáb a na místě zasahují všechny složky záchranného systému,“ napsal na telegramu gubernátor Samarské oblasti Vjačeslav Fedoriščev.
Informace o následcích útoku i zraněných se podle něj upřesňují. Jméno zasaženého podniku nezmínil.
Denys Štilerman, spoluvlastník ukrajinské společnosti Fire Point, která vyrábí drony a rakety pro potřeby ukrajinské armády, zveřejnil na X záběry nočního odpalu střely a sdílel přitom příspěvek o zásahu podniku v Samarské oblasti.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že protivzdušná obrana v noci na sobotu zničila 598 ukrajinských dronů nad řadou regionů evropské části Ruska, nad okupovanými oblastmi Ukrajiny a také nad Černým a Azovským mořem. Informace nelze nezávisle ověřit.
Ruské útoky
V ukrajinské Dněpropetrovské oblasti při ruském útoku v noci na sobotu zemřel kojenec a jedenáct lidí bylo zraněno, uvedl náčelník vojenské správy Oleksandr Hanža. Tříměsíční chlapec zahynul v Marhanci. Nepřítel zasáhl bezpilotními letouny obytný dům, informoval dále Hanža. Z jedenácti zraněných bylo podle něj sedm v těžkém stavu převezeno do nemocnice, mezi zraněnými jsou také dvě děti ve věku pět a dvanáct let.
V Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny ruské útoky za poslední den zranily 28 lidí, uvedl šéf regionální vojenské správy Oleksandr Prokudin.
V Pavlohradě v Dněpropetrovské oblasti Rusko v pátek zasáhlo středisko logistické společnosti, sdělil Hanža. V Záporoží utrpělo zásah obchodní centrum a průmyslový podnik, uvedl na telegramu šéf regionální správy Ivan Fedorov.
Ukrajinské letectvo informovalo o tom, že v noci na sobotu zaútočilo Rusko 152 drony, z nichž 127 se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit. Zásahy byly zaznamenány na šestnácti místech. Letectvo v uplynulých dnech přestalo ve svých ranních hlášeních zveřejňovat statistiky ohledně ruských vzdušných útoků provedených balistickými střelami.
Ruské ministerstvo obrany údajně provedlo také útoky na přístavní infrastrukturu a plavidla v přístavech Oděsa, Pivdenne a Izmajil.
Ukrajina se pátým rokem brání ruské vojenské invazi, součástí bojů jsou i časté vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty, OSN ale uvádí, že ve válce přišlo o život přes šestnáct tisíc civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.