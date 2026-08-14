Rusko odmítlo příměří na moři a hrozí Ukrajině zmrazením. Kyjev reagoval s ironií

Rusko odmítlo myšlenku příměří s Ukrajinou v Černém moři s argumentem, že nevidí důvod pro „polovičatá opatření“, která by nabídla bránící se zemi oddech. Moskva kromě toho hrozí, že v zimě Ukrajinu „zmrazí“. Kyjev na to reagoval s ironií.
Rusko i Ukrajina v posledních týdnech zesílily útoky proti obchodním lodím v Černém moři, což vedlo k růstu cen obilí na světovém trhu. Ukrajina dříve zaslala Rusku návrh na zastavení útoků v Černém moři. Přerušení bojových operací na moři navrhl znepřáteleným stranám také šéf turecké diplomacie Hakan Fidan.
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v pátek obvinila Ukrajinu z „bezuzdných teroristických činů“ proti lodní dopravě, aniž by se zmínila o ruských útocích na lodě plující do a z ukrajinských přístavů. Zároveň odmítla navrhované příměří s tím, že by šlo o „dílčí opatření“, které by Ukrajině poskytlo „dočasný oddech“.
Mluvčí dále tvrdí, že už není možný návrat k dohodě, která umožňovala v letech 2022 a 2023 vývoz obilí přes Černé moře. Tato dohoda, kterou zprostředkovalo Turecko, umožnila Rusku a Ukrajině nadále zásobovat světové trhy.
Dohoda, kterou ruská mluvčí označila za jednostrannou, se zhroutila poté, co Moskva obvinila Ukrajinu a Západ, že nedodržely své závazky. Podle Kyjeva ale dohodu nedodržovalo samo Rusko, neboť blokovalo ukrajinské lodě. Upozorňovaly na to tehdy i západní státy, které vypovězení dohody označily za cynismus či vydírání.
Rusko hrozí zmrazením, Kyjev zareagoval s ironií
Zatímco ruská diplomacie odmítla příměří v Černém moři, ruské ministerstvo obrany pohrozilo Ukrajině, že ji v zimě „zmrazí“.
Ve svém příspěvku na platformě Telegram zveřejnil úřad fotografii ruských útočných dronů za letu s titulkem „Jako sníh na hlavu“. Příspěvek doprovází též popisek „V zimě zmrznete“. Výhružný příspěvek připojilo ministerstvo ke své dřívější zprávě o úderech na ukrajinskou přístavní infrastrukturu a námořní plavidla.
Centrum pro strategickou komunikaci ukrajinské armády následně v ironickém příspěvku slíbilo další útoky na ruské rafinerie.
„Zahřejeme se díky ohni z ruských rafinerií,“ vzkázala ukrajinská armáda Moskvě v příspěvku s fotografií představující podle všeho petrochemický závod, z kterého se valí hustý černý dým. Snímek doprovodila emotikonem s jedním mrkajícím okem, který vyjadřuje vtip nebo ironii.
Rusko na Ukrajině v zimních měsících opakovaně ničí součásti energetické infrastruktury a statisíce ukrajinských civilistů kvůli tomu často v mrazivém počasí musejí přežívat bez dodávek elektřiny, tepla i vody.
Ukrajina útočí na ruské rafinerie, ropné terminály a další objekty petrochemického průmyslu. Opakuje, že jejím cílem je připravit Rusko o příjmy z prodeje ropy, z kterých částečně financuje vojenskou agresi.