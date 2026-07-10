Rusko přerušilo plavbu kanálem u Azovského moře, může to ovlivnit vývoz obilí

Rusko dočasně přerušilo dopravu plavebním kanálem mezi řekou Don a Azovským mořem, napsala agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované zdroje z odvětví vývozu obilí. Uzavření vodní cesty by se podle odhadu expertů mohlo dotknout téměř čtvrtiny vývozu ruské pšenice, která se přepravuje přes Azovské moře.
Rozhodnutí následovalo po pátečních útocích ukrajinských dronů na třináct ruských lodí v Azovském moři, včetně deseti tankerů. Velitel ukrajinských bezpilotních systémů Roman Brovdi uvedl, že drony v posledních dnech napadly 48 menších tankerů, které se snažily dopravit pohonné hmoty na Ruskem anektovaný Krym.
Zdroje Reuters neuvedly, kdy by se plavba kanálem mohla obnovit.
Ukrajinské drony v noci na pátek opět zaútočily i na ropná zařízení v Rusku, způsobily požár v rafinerii Ilskij v Krasnodarském kraji a ve dvou skladech ropy v Azově a Taganrogu v Rostovské oblasti.
Útoky na ruskou energetickou infrastrukturu
Kyjev v poslední době zesílil útoky na ruskou energetickou infrastrukturu, včetně velkých rafinerií, ve snaze podkopat válečné úsilí Moskvy. Ukrajina se už pátým rokem brání plnohodnotné ruské vojenské invazi, součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran.
Produkce benzinu v Rusku se v důsledku ukrajinských útoků snížila na úroveň, která odpovídá jen přibližně 65 procentům průměrné sezonní spotřeby v zemi, píše Reuters, který se odvolává na zdroje z odvětví a své výpočty. Agenturní zdroje uvedly, že denní produkce ropy v Rusku nyní zaostává za poptávkou asi o čtyřicet tisíc až 45 tisíc tun.
Kyjev chce pomocí úderů na rafinerie narušit zásobování ruské armády pohonnými hmotami a omezit příjmy Moskvy z vývozu ropy, které jsou důležité pro financování války.
Ukrajina také věří, že nespokojenost lidí v Rusku s nedostatkem paliv by mohla pomoci přinutit vládu šéfa Kremlu Vladimira Putina jednat o ukončení války. Zastavení bojů Putin podmiňuje tím, že Ukrajina vydá Rusku celý Donbas včetně území, která ruská armáda nedokázala od roku 2022 obsadit. Kyjev to odmítá a navrhuje zastavit boje na linii fronty.