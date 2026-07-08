Rusko zakázalo export nafty, začne dovážet paliva, řekl vicepremiér


8. 7. 2026Aktualizovánopřed 5 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Rusko zavedlo zákaz vývozu nafty a tento měsíc začne dovážet pohonné hmoty v rámci opatření ke zvládnutí palivové krize, uvedl podle agentur ruský vicepremiér Alexandr Novak na středeční poradě s účastí šéfa Kremlu Vladimira Putina o fungování dopravy a palivového sektoru.

Vláda podle Reuters uvedla, že zákaz bude platit do 31. července. Ukrajinské útoky poškodily některé rafinérie a síť čerpacích stanic v zemi je pod tlakem kvůli poptávce, která oproti loňsku stoupla o třetinu, připustil Novak.

Server Kommersant v pátek napsal, že v řadě ruských regionů palivová krize přetrvává. Ukrajina, která se pátým rokem brání plnohodnotné ruské invazi a každodenním vzdušným útokům, totiž v posledních měsících zintenzivnila údery na ruské rafinérie. Chce tím podle Kyjeva ochromit dodávky paliv ruské armádě a oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje ropných produktů.

Třetího největšího producenta ropy na světě donutila situace dovážet benzin až z Indie, napsala agentura Reuters. Po celém Rusku jsou podle ní vidět dlouhé fronty aut před čerpacími stanicemi a k situaci se kriticky vyjádřili dva poslanci z komunistické strany, která je sice formálně v opozici, ale podobně jako ostatní parlamentní strany obvykle podporuje linii Kremlu.

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