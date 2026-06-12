Banky v květnu poskytly hypotéky za 52,6 miliardy korun, o 54 procent víc než loni


12. 6. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK

Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu hypoteční úvěry za 52,6 miliardy korun. Ve srovnání s loňským květnem to znamená nárůst o 54 procent, proti dubnu se objem hypoték snížil o 14,5 procenta. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně klesly o 14 procent na 38,1 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,67 procenta z dubnových 4,52 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.

„Květnová hypoteční aktivita polevila, což není pravděpodobně po silném předzásobení v přecházejících měsících překvapivé,“ uvedl hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel. Počty i objemy nových hypoték ale podle něj stále zůstávají silnější než v závěru loňského roku. V květnu banky poskytly 7871 nových hypoték, což bylo o 20 procent víc než před rokem.

Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, interně či z jiné instituce, v květnu klesl na 14,5 miliardy korun z dubnových 17,2 miliardy korun. Stále to je o 105 procent víc než průměrných 7,1 miliardy refinancovaných v loňském roce a téměř trojnásobek vůči 3,9 miliardám refinancovaných v roce 2024. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték mírně klesl pod 28 procent, což je ale stále nad loňským průměrem 21 procent. V květnu se domácnosti refinancovaly za sazbu 4,52 procenta, což je o 0,05 procentního bodu méně než 4,57 procenta před rokem.

V Praze lidé kvůli cenám častěji shánějí menší byty. Zájem o nové a větší klesá
Ilustrační foto

Průměrná hypoteční úroková sazba se meziměsíčně zvýšila o 0,15 procentního bodu na 4,67 procenta, proti loňskému květnu je vyšší o 0,07 procentního bodu. „Vývoj hypotečního trhu zůstává pod tlakem externích faktorů. Aktuální geopolitická situace na Blízkém východě přispívá k nejistotě na finančních trzích a udržuje úrokové sazby hypotečních úvěrů na zvýšených úrovních. Bohužel zatím nevidíme jasné signály, že by se situace měla v nejbližší době výrazně zlepšit,“ uvedl specialista hypotečních úvěrů UniCredit Bank Michal Neubauer.

Průměrná velikost nově poskytnuté hypotéky byla v květnu 4,84 milionu korun. Ve srovnání s dubnem se snížila o jedno procento, proti loňskému květnu je vyšší o 17 procent. Meziroční nárůst velikosti hypotéky podle Hypomonitoru souvisí s růstem cen nemovitostí.

Banky poskytly v dubnu hypotéky za 61,5 miliardy korun
Ilustrační foto

Výběr redakce

Banky v květnu poskytly hypotéky za 52,6 miliardy korun, o 54 procent víc než loni

Banky v květnu poskytly hypotéky za 52,6 miliardy korun, o 54 procent víc než loni

06:17Aktualizovánopřed 1 mminutou
Jihokorejský soud uložil exprezidentu Junovi třicetiletý trest v dronové kauze

Jihokorejský soud uložil exprezidentu Junovi třicetiletý trest v dronové kauze

05:18Aktualizovánopřed 7 mminutami
V EU začíná platit migrační pakt, Česko má výjimku kvůli ukrajinským uprchlíkům

V EU začíná platit migrační pakt, Česko má výjimku kvůli ukrajinským uprchlíkům

01:30Aktualizovánopřed 10 mminutami
Česko a Itálie rozšiřují spolupráci v dodávkách munice

VideoČesko a Itálie rozšiřují spolupráci v dodávkách munice

před 31 mminutami
Migrační pakt Evropské unie vstoupil v platnost

Migrační pakt Evropské unie vstoupil v platnost

před 1 hhodinou
V Havlíčkově Brodě likvidují hasiči požár haly s plasty, škoda je odhadem 350 milionů korun

V Havlíčkově Brodě likvidují hasiči požár haly s plasty, škoda je odhadem 350 milionů korun

před 9 hhodinami
Sněmovna propustila do třetího čtení koaliční novelu stavebního zákona

Sněmovna propustila do třetího čtení koaliční novelu stavebního zákona

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Po Trumpově odvolání ohlášených úderů na Írán ropa výrazně zlevňuje

Po Trumpově odvolání ohlášených úderů na Írán ropa výrazně zlevňuje

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Banky v květnu poskytly hypotéky za 52,6 miliardy korun, o 54 procent víc než loni

Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu hypoteční úvěry za 52,6 miliardy korun. Ve srovnání s loňským květnem to znamená nárůst o 54 procent, proti dubnu se objem hypoték snížil o 14,5 procenta. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně klesly o 14 procent na 38,1 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,67 procenta z dubnových 4,52 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
06:17Aktualizovánopřed 1 mminutou

VideoČesko a Itálie rozšiřují spolupráci v dodávkách munice

Česko a Itálie posilují vztahy v oblasti obrany. Itálie chce rozšířit spolupráci v dodávkách munice, řekl České televizi italský ministr obrany Guido Crosetto. Tamní zbrojovka Fiocchi, která od loňského roku spadá pod holding CSG miliardáře Michala Strnada, dodává italské armádě nové produkty. Speciální protidronovou munici, ze které se po vystřelení rozptýlí několik wolframových broků, teď italská armáda testuje asi hodinu cesty od Říma. Drony dokáže munice zneškodnit až z dvousetmetrové vzdálenosti. Zájem o české produkty mají i další země – Německo hodlá od České zbrojovky koupit 200 tisíc pistolí. K prvním dodávkám má dojít letos.
před 31 mminutami

VideoNěmecký průmysl čelí čínské konkurenci

Německý kancléř Friedrich Merz volá po lepší obraně Evropy proti nekalým praktikám v mezinárodním obchodu. Podle ekonomů ztratilo německé hospodářství za pět let 400 tisíc pracovních míst, a to kvůli vzestupu Číny. Merz slibuje reformy a tvrdší postup vůči Pekingu v rámci EU. „Čína přímo nahrazuje to, co jsme v Německu tradičně vyráběli po celá desetiletí, a to za ceny, s nimiž se dá jen těžko konkurovat,“ míní německá expertka Mareike Ohlbergová. Ekonomové vládě radí postoj k Číně zpřísnit. V opačném případě hrozí, že bude průmysl pod návalem levnějších výrobků upadat. Volba Německa ovlivní i pozici celé EU. Vztah k Číně bude mezi hlavními tématy bruselského summitu příští týden.
před 9 hhodinami

Po Trumpově odvolání ohlášených úderů na Írán ropa výrazně zlevňuje

Ceny ropy začaly výrazně klesat poté, co americký prezident Donald Trump odvolal ohlášené další údery na Írán. Trump zároveň tvrdí, že bude brzy oznámeno datum a místo podepsání mírové dohody, jejíž hlavní body podle něj Teherán přijal po jednáních na nejvyšší úrovni. Barel Severomořské ropy Brent se dostal pod devadesát dolarů.
před 10 hhodinami

Silniční inspekce varuje před podvodnými zprávami, které vyzývají k platbě pokuty

Inspekce silniční dopravy (INSID) varuje před podvodnými SMS vyzývajícími k platbě pokuty za údajné překročení rychlosti s lhůtou, která vyprší ve čtvrtek o půlnoci. Lidé se kvůli zprávě, která chodí jménem dopravní inspekce nebo policie, začali na inspekci obracet ve čtvrtek odpoledne. Inspekce doporučuje na zprávu nereagovat a podezření na podvod oznámit policii. ČTK to sdělila mluvčí INSID Monika Balšánková.
před 13 hhodinami

Státy EU a europoslanci se shodli na úpravě emisních povolenek ETS 2

Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na čtvrtek shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Informovala o tom Rada EU zastupující unijní země. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur (1100 korun) za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého, po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability (MSR). Cenový strop byl nastaven na cenách z roku 2020.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Opozice kritizovala novelu o střetu zájmů jako účelovou službu Babišovi

Poslanci na mimořádné schůzi z podnětu opozice debatovali o otázce střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a dotacích skupině Agrofert. Sněmovna neschválila program schůze, k řečnickému pultu se tak dostali jen poslanci s přednostním právem a jednání skočilo bez výsledku. Opoziční poslanci avizovali, že budou chtít také blokovat přijetí novely, která rozvolňuje zákon o střetu zájmů politiků. Úpravy v úterý předložila skupina koaličních poslanců, kvůli tomu odpadne běžné připomínkové řízení. Babiš se schůze nezúčastnil, omluvil se z pracovních důvodů.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu za miliardy

Společnost ČEZ vybuduje za osm miliard korun na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu, která bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku, sdělil její generální ředitel a předseda představenstva Daniel Beneš. V tuzemsku jsou nyní velké přečerpávací elektrárny v Dlouhých stráních na Šumpersku, Dalešicích na Třebíčsku a ve Štěchovicích u Prahy. Všechny patří ČEZu.
10. 6. 2026Aktualizováno10. 6. 2026
Načítání...