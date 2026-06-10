Posílené hlídky i zvláštní linky MHD. Začal festival Rock for People


před 16 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

V Parku 360 na letišti v Hradci Králové začal ve středu 31. ročník hudebního festivalu Rock for People. Příjezd návštěvníků krátce před polednem nepůsobil žádné dopravní komplikace. Do areálu se lidé mohou dostat třemi zvláštními bezplatnými linkami MHD. Policisté v souvislosti s akcí posílili hlídky, které mají dohlížet především na dopravu. Festival trvá do 14. června. Vstupenky jsou téměř vyprodané a během pěti dnů by mělo dle odhadu pořadatelů dorazit až osmdesát tisíc fanoušků z tuzemska i zahraničí.

První návštěvníci začali přijíždět už v úterý večer. V okolí letiště platí dočasné dopravní značení, na vybraných místech je snížená rychlost a v některých úsecích zákaz zastavení. „Hlídky budou monitorovat příjezdové trasy a dohlížet na dodržování dopravních předpisů,“ hrnula mluvčí hradecké policie Magdaléna Vlčková.

Na silnicích v okolí letiště se očekává zvýšený pohyb chodců a cyklistů. Na příjezdových komunikacích se mohou tvořit kolony. Řidiči, kteří na festival nemíří, by se proto měli místu raději vyhnout. Návštěvníci bez zakoupeného parkovacího místa přímo v areálu by k letišti autem jezdit rovněž neměli a měli by využít odstavná parkoviště ve městě. Část svých parkovacích kapacit jim poskytne také Univerzita Hradec Králové u svého areálu v Hradecké ulici.

Festivalové linky MHD

První kyvadlová festivalová linka MHD vyjíždí od hlavního vlakového nádraží a vede přes zastávky Muzeum a Greenparking Akademika Bedrny do Parku 360. Stejnou trasou bude jezdit i zpět. Druhá linka propojí univerzitní kampus, koupaliště Flošna a Park 360 a obslouží především odstavná parkoviště u univerzity a koupaliště. Noční linka bude jezdit z festivalového areálu přes zastávku Greenparking Akademika Bedrny k Aldisu v centru města.

„Spolupracujeme s policií, takže autobusy budou mít při odjezdu prioritu. Chci upozornit fanoušky, že zhruba od 22:00 do 1:00 nebude umožněn příjezd do areálu. Důvodem je zajištění plynulého provozu kyvadlové dopravy a odjezdu návštěvníků z festivalu,“ poznamenal ředitel Rock for People Luděk Motyčka.

Vjezd do oblasti bude umožněn pouze složkám integrovaného záchranného systému, rezidentům, autobusům a označeným vozům taxislužby. „Důrazně proto doporučujeme využít noční linky kyvadlové dopravy,“ uvádějí pořadatelé na webu festivalu.

Víc prostoru pro vystoupení i pro návštěvníky

Hlavními hvězdami letošního ročníku Rock for People jsou Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon a Halsey. Vrcholem programu se stane nedělní koncert legendární heavymetalové skupiny Iron Maiden.

„Fanoušci se u hlavní stage mohou těšit na dvojnásobný prostor, je opravdu obrovský. Zřídili jsme ještě jednu stage, kde jsou partnerské aktivity. Návštěvníci se tam mohou bavit nejen hudbou, ale i dalšími zážitky. Máme i nový stan, ve kterém budou vystupovat umělci od ranních až do pozdních nočních hodin,“ vyjmenoval lákadla Motyčka.

Jeden den navíc

Letošní ročník je výjimečně pětidenní, sdělila z místa redaktorka ČT Michaela Rambousková. Pořadatelé do programu zařadili také neděli – právě kvůli vystoupení Iron Maiden. Organizátoři očekávají až osmdesát tisíc návštěvníků, což je více než v předchozích letech.

„Stanové městečko se zvětšilo o polovinu, což nám dává jistotu, že se do něj všichni bez problémů vejdou. Navýšili jsme také kapacity sanitárních zařízení, takže věříme, že ranní hygiena proběhne bez komplikací a dlouhých front,“ uzavřel Motyčka.

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Posílené hlídky i zvláštní linky MHD. Začal festival Rock for People

V Parku 360 na letišti v Hradci Králové začal ve středu 31. ročník hudebního festivalu Rock for People. Příjezd návštěvníků krátce před polednem nepůsobil žádné dopravní komplikace. Do areálu se lidé mohou dostat třemi zvláštními bezplatnými linkami MHD. Policisté v souvislosti s akcí posílili hlídky, které mají dohlížet především na dopravu. Festival trvá do 14. června. Vstupenky jsou téměř vyprodané a během pěti dnů by mělo dle odhadu pořadatelů dorazit až osmdesát tisíc fanoušků z tuzemska i zahraničí.
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