Na silnici u Trutnova je kvůli stavbě D11 kyvadlový provoz, mohou vznikat kolony


před 57 mminutami|Zdroj: ČTK, ŘSD

Na frekventované silnici I/37 mezi obcemi Kocbeře a Výšinka na tahu od Jaroměře do Trutnova a východních Krkonoš začíná kvůli stavbě dálnice D11 kyvadlový provoz. V místě se podle policie dají čekat kolony a řidiči by svou cestu měli raději plánovat s časovou rezervou. Omezení potrvá rok, do července 2027.

Stavba dálnice u Kocbeří je součástí letos v dubnu zahájené stavby úseku dálnice D11 mezi Jaroměří a Trutnovem. Kyvadlový provoz řízený semafory bude kvůli stavbě pilířů dálničního mostu nad silnicí I/37. „Stavba si vyžádá z bezpečnostních důvodů zábor části vozovky pro pohyb techniky a potřebné stavební práce. Práce se soustředí u odbočky na Kohoutov,“ uvedla mluvčí stavební společnosti Eurovia CZ Iveta Štočková.

Stavbu pro Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo sdružení stavebních firem minulý týden odstraněním a odvozem ornice. „Práce nyní pokračují podél celé trasy budoucí dálnice s výjimkou tunelu,“ uvedla Štočková. Stavbaři také zakládají dálniční most přes silnici II/299 mezi obcemi Zboží a Choustníkovo Hradiště na Trutnovsku.

Poslední chybějící úsek dálnice D11 začalo ŘSD stavět letos v dubnu. Je to 19,6 kilometru dlouhá část Jaroměř – Trutnov v Královéhradeckém kraji. Cena stavby je 9,08 miliardy korun bez DPH.

ŘSD zahájilo stavbu posledního úseku D11
Zahájení stavby úseku dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova

Na novém úseku D11 budou dvě mimoúrovňové křižovatky Choustníkovo Hradiště a Kocbeře, jejichž větve budou 2,2 kilometru dlouhé. Vznikne 24 mostů, také ekodukt pro přechod zvířat. V trase bude i tunel Kamenný Vrch, jehož levý tubus bude 780 metrů dlouhý, pravý o 24 metrů kratší. Součástí stavby bude oboustranná odpočívka Brusnice, kde bude 20 parkovacích míst pro nákladní auta a přes 50 míst pro osobní.

Řidiči by měli po novém úseku začít jezdit na podzim roku 2029, tím bude kompletně hotová celá dálnice D11 z Prahy až k polským hranicím, bude pak měřit 154 kilometrů.

Předloni ŘSD začalo stavět 21 kilometrů dlouhý úsek z Trutnova ke státní hranici s Polskem, v provozu by měl být v roce 2028. Dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové a na hranici s Polskem začal stát budovat už v roce 1978.

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