ŘSD zahájilo stavbu posledního úseku D11

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo stavbu posledního chybějícího úseku dálnice D11 z Jaroměře na Náchodsku do Trutnova. Silnice za 9,09 miliardy korun bez DPH o délce 19,6 kilometru je největší letošní investicí ŘSD. Hotová by měla být na podzim 2029. D11 naváže na polskou S3.
Silničáře a zhotovitele čeká podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla velmi náročná stavba. „Nejen, že to je 19,5 kilometrů dlouhá dálnice, zároveň je na stavbě 24 mostů, její součástí je 800 metrů dlouhý tunel. Na konci se musí navíc postavit 12,5 kilometrů protihlukových stěn,“ popsal.
Letos v listopadu by podle Mátla měly být uvedeny do provozu tři kilometry dálnice u hranice s Polskem, čímž D11 naváže na již hotovou polskou S3. Dosud se z polské S3 musí sjíždět do pohraničního města Lubawka.
„Můžu slíbit řidičům, že už v letošním roce v listopadu budou ty první tři kilometry dálnice od státní hranice dokončeny. To znamená, že z polské dálnice se bude sjíždět už na českém území za Královcem. Ten úsek, který pokračuje směrem do Trutnova, je aktuálně v realizaci a zprovozněn by měl být v průběhu léta 2028,“ řekl Mátl.
Součástí stavby bude oboustranná odpočívka Brusnice s celkem dvaceti místy pro nákladní auta a více než padesáti místy pro osobní vozy. „Ideální je ty odpočívky stavět jako součástí dálnice. Historicky bohužel připraveny nebyly, proto vzniká odpočívka Jaroměř a Předměřice,“ poznamenal Mátl.
Dálnici z Jaroměře do Trutnova postaví sdružení firem Eurovia CZ, MI Roads, Metrostav TBR a M-Silnice. V tendru na stavbu byli tři zájemci a nabídka vítězného sdružení činí 70 procent předpokládané ceny.
Dálnice až do Polska
Dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové a k hranici s Polskem začal stát budovat v roce 1978. Předloni ŘSD zahájilo stavbu 21 kilometrů dlouhého úseku z Trutnova ke státní hranici s Polskem, v provozu by měl být v roce 2028. Zbývající úseky dálnice z Prahy přes Hradec Králové po Jaroměř jsou od prosince 2021 hotové. Z plánovaných 154 kilometrů D11 je v provozu 113 kilometrů.
D11 se po dokončení napojí na polskou rychlostní silnici S3. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) je spojení důležité nejen pro ekonomiku a dopravu, ale také pro posílení vojenské mobility v rámci Evropské unie a NATO. Bednárik upozornil, že peníze na zahájení stavby poslední části D11 se podařilo zajistit i s využitím evropského finančního nástroje SAFE.
„Uděláme všechno pro to, abychom tento náš domácí úkol dokončili co nejrychleji a nejpozději na podzim roku 2029 mohli pohodlně a přímo po dálnici dojet z Prahy až do Štětína, Svinoústí a dalších měst na polském pobřeží Baltského moře,“ uvedl Bednárik.
ŘSD se stavbaři podepsalo smlouvu 20. března s několikaměsíčním zpožděním, které způsobilo opožděné schvalování státního rozpočtu a rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na letošní rok. „Obratem jsme stavbu zahájili, abychom minimalizovali zpoždění a využili naplno stavební sezóny,“ řekl Mátl.
Na konci dubna by podle dřívějšího vyjádření ŘSD měla v Královéhradeckém kraji začít také připravená stavba dálničního úseku D35 mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. I ta měla podle původních plánů začít na konci loňského roku.