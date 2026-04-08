ŘSD zahájilo stavbu posledního úseku D11


Zdroj: ČT24, ČTK
Studio ČT24: Stavba D11 z Jaroměře do Trutnova
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo stavbu posledního chybějícího úseku dálnice D11 z Jaroměře na Náchodsku do Trutnova. Silnice za 9,09 miliardy korun bez DPH o délce 19,6 kilometru je největší letošní investicí ŘSD. Hotová by měla být na podzim 2029. D11 naváže na polskou S3.

Silničáře a zhotovitele čeká podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla velmi náročná stavba. „Nejen, že to je 19,5 kilometrů dlouhá dálnice, zároveň je na stavbě 24 mostů, její součástí je 800 metrů dlouhý tunel. Na konci se musí navíc postavit 12,5 kilometrů protihlukových stěn,“ popsal.

Letos v listopadu by podle Mátla měly být uvedeny do provozu tři kilometry dálnice u hranice s Polskem, čímž D11 naváže na již hotovou polskou S3. Dosud se z polské S3 musí sjíždět do pohraničního města Lubawka.

„Můžu slíbit řidičům, že už v letošním roce v listopadu budou ty první tři kilometry dálnice od státní hranice dokončeny. To znamená, že z polské dálnice se bude sjíždět už na českém území za Královcem. Ten úsek, který pokračuje směrem do Trutnova, je aktuálně v realizaci a zprovozněn by měl být v průběhu léta 2028,“ řekl Mátl.

ŘSD letos zahájí výstavbu téměř stovky kilometrů dálnic
Součástí stavby bude oboustranná odpočívka Brusnice s celkem dvaceti místy pro nákladní auta a více než padesáti místy pro osobní vozy. „Ideální je ty odpočívky stavět jako součástí dálnice. Historicky bohužel připraveny nebyly, proto vzniká odpočívka Jaroměř a Předměřice,“ poznamenal Mátl.

Dálnici z Jaroměře do Trutnova postaví sdružení firem Eurovia CZ, MI Roads, Metrostav TBR a M-Silnice. V tendru na stavbu byli tři zájemci a nabídka vítězného sdružení činí 70 procent předpokládané ceny.

Dálnice až do Polska

Dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové a k hranici s Polskem začal stát budovat v roce 1978. Předloni ŘSD zahájilo stavbu 21 kilometrů dlouhého úseku z Trutnova ke státní hranici s Polskem, v provozu by měl být v roce 2028. Zbývající úseky dálnice z Prahy přes Hradec Králové po Jaroměř jsou od prosince 2021 hotové. Z plánovaných 154 kilometrů D11 je v provozu 113 kilometrů.

D11 se po dokončení napojí na polskou rychlostní silnici S3. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) je spojení důležité nejen pro ekonomiku a dopravu, ale také pro posílení vojenské mobility v rámci Evropské unie a NATO. Bednárik upozornil, že peníze na zahájení stavby poslední části D11 se podařilo zajistit i s využitím evropského finančního nástroje SAFE.

„Uděláme všechno pro to, abychom tento náš domácí úkol dokončili co nejrychleji a nejpozději na podzim roku 2029 mohli pohodlně a přímo po dálnici dojet z Prahy až do Štětína, Svinoústí a dalších měst na polském pobřeží Baltského moře,“ uvedl Bednárik.

ŘSD se stavbaři podepsalo smlouvu 20. března s několikaměsíčním zpožděním, které způsobilo opožděné schvalování státního rozpočtu a rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na letošní rok. „Obratem jsme stavbu zahájili, abychom minimalizovali zpoždění a využili naplno stavební sezóny,“ řekl Mátl.

Na konci dubna by podle dřívějšího vyjádření ŘSD měla v Královéhradeckém kraji začít také připravená stavba dálničního úseku D35 mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. I ta měla podle původních plánů začít na konci loňského roku.

ŘSD zahájilo stavbu posledního úseku D11

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo stavbu posledního chybějícího úseku dálnice D11 z Jaroměře na Náchodsku do Trutnova. Silnice za 9,09 miliardy korun bez DPH o délce 19,6 kilometru je největší letošní investicí ŘSD. Hotová by měla být na podzim 2029. D11 naváže na polskou S3.
Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi

Policisté zadrželi sedm lidí kvůli podezření na neoprávněně získanou evropskou dotaci na inovační centrum pro začínající vědecké firmy a projekty. Mezi zadrženými jsou dva lidé z ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a úředník ze stavebního úřadu. Podezřelí se pokusili neoprávněně získat 13,5 milionu eur (asi 340 milionů korun), informoval úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). MPO poskytuje policii maximální součinnost, věc nelze nyní komentovat, uvedla mluvčí úřadu.
10:22Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Radnice Prahy 15 je po požáru vytopená a bez proudu

Několik jednotek hasičů ráno zasahovalo u hořící střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních Měcholupech na jihovýchodě hlavního města. Před 8:00 hasiči oznámili, že se jim požár podařilo zdolat. Hašení vytopilo sedm pater kanceláří v jedné polovině budovy. Voda se dostala do rozvodů elektřiny, takže je budova bez proudu, bez připojení k internetu a systémům magistrátu i státní správy. Úřad je do odvolání uzavřen.
08:37Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Chátrající armádní areály se mění. Kasárna nahrazují školy, byty i domovy

V Benešově začala demolice bývalých Táborských kasáren z konce 19. století. Areál, který sloužil armádě více než sto let, má ustoupit výstavbě školy. Nejde o jedinou proměnu vojenského objektu – kasárna v Česku postupně mizí a nahrazují je budovy jiného účelu podle potřeb měst. Například v Pardubicích vyroste na místě bývalých kasáren škola, v Mostě domov pro lidi s duševním onemocněním a v Opavě se budovy kasáren rekonstruují na byty.
před 6 hhodinami

VideoTuristu v Krkonoších zranil uvolněný kámen. Správa parku opatření nechystá

Správa Krkonošského národního parku nechystá žádná opatření v souvislosti s neobvyklou nehodou, při které v sobotu zranil turistu na horské cestě uvolněný kámen. Kus skály se uvolnil v prudkém svahu a kutálel se asi dvě stě metrů. Skupinka turistů ho sice zaregistrovala, avšak kámen na poslední chvíli změnil dráhu a jednu z osob zasáhl. Společníci zraněného volali nouzovou linku a ihned se rozběhla záchranná akce. Na místo vyletěl vrtulník, který ovšem kvůli terénu nemohl přistát a ke zraněnému se museli lékař se záchranářem spustit. Zaměstnanci parku mají v popisu práce sledovat u cest třeba stromy náchylné k pádům či právě kameny. Pokud jsou nebezpečné, zařídí se náprava. Této události se ale podle správy parku nedalo zabránit.
před 20 hhodinami

Opravy uzavřely most Kosmonautů v Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích se na několik měsíců mění dopravní situace. Začala půlroční uzavírka mostu Kosmonautů, po němž denně projedou tisíce aut. S rekonstrukcí mostu souvisí řada uzavírek nebo změn směru jízdy především v centru města a jeho okolí. Ty v úterý ráno výrazně komplikovaly dopravu. Cesta autem nebo autobusem do práce a do školy trvala lidem o desítky minut déle.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

VideoVědci vracejí zaniklé památky severních Čech do krajiny díky 3D vizualizacím

Vědci z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pomyslně vrátili památky ze zaniklých obcí severních Čech, které musely v minulém století ustoupit povrchové těžbě uhlí, do jejich původního prostředí. Předměty i části staveb nasnímali a jako 3D modely je pomocí vizualizace zasadili zpět do míst, odkud pocházejí. K cyklostezce, která vede dnes už rekultivovaným územím, by se tak vrátil například odpočivný kámen z Libkovic. Na kopci nedaleko Kadaně by pak znovu stál gotický portál z kostela Narození Panny Marie z někdejší Bystřice. Výzkum i vizualizaci zachráněných památek financoval projekt Spravedlivá transformace, který pomáhá bývalým těžebním oblastem v regionu.
před 21 hhodinami

V Polsku zadrželi dalšího člověka kvůli požáru v pardubické zbrojovce

Polská kontrarozvědka (ABW) v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP v Pardubicích zadržela dalšího člověka, informuje server TVP Info. Dotyčný údajně jiné lidi pověřil úkolem, aby koupili různé předměty využité k zapálení haly v Pardubicích. ABW ho zadržela v Zelené Hoře (Zielona Góra) na západě Polska bezprostředně poté, co se vrátil z Česka.
včeraAktualizovánopřed 23 hhodinami
