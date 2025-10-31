„Česko má přístup k moři,“ zavtipkoval si Tusk po otevření klíčové silnice


před 34 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Polsko otevřelo klíčovou komunikaci
Zdroj: ČT24

Polsko významně investuje do dálnic a rychlostních silnic a hodlá v tom pokračovat i v budoucnu. Na rozvoji infrastruktury jako klíčové priority totiž panuje široká politická shoda. Naposledy Poláci otevřeli poslední část silnice S3, která od českých hranic vede až k Baltskému moři. Na české straně se na ni má napojit zatím nedokončená dálnice D11.

„Může to znít zvláštně, ale Česko má přístup k moři. Ne, to není omyl,“ řekl na videu polský premiér Donald Tusk, když oznamoval otevření silnice, která umožní lidem dostat se od českých hranic až na sever Polska zhruba za čtyři a půl hodiny.

Rychlostní silnice S3 je dlouhá přes 470 kilometrů a vede západním Polskem až Baltskému moři. Stavět se začala v roce 2007 a teď úřady otevřely její poslední část, asi tři desítky kilometrů dlouhý úsek u Svinoústí.

„Teď čekáme na naše kolegyně a kolegy z Česka, aby dokončili dálnici D11,“ rýpl si i mluvčí polského ředitelství silnic a dálnic GDDKiA Szymon Piechowiak.

Začala stavba úseku D11 k hranici s Polskem
Zahájení stavby úseku dálnice D11 z Trutnova na hranici s Polskem

Infrastruktura jako priorita

Polsko aktuálně protíná přes 5200 kilometrů dálnic nebo rychlostních silnic. Ještě do konce tohoto roku by se tato síť měla rozšířit nejméně o tři sta dalších kilometrů. V příštích měsících by Polsko chtělo dokončit například spojení mezi přístavy ve Štětíně a v Trojměstí. Cílem je, aby bylo možné hladce projet nejen z jihu na sever, ale i z východu na západ.

V příštích letech by pak zemi mělo pokrývat až osm tisíc kilometrů rychlostních komunikací. Stát na to do roku 2033 vyčlenil v přepočtu víc než jeden a půl bilionu korun.

„Podařilo se vytvořit koalici různých politických i hospodářských sil, aby trvale podporovaly a důsledně realizovaly silniční projekty, které byly vytyčeny už na samém počátku devadesátých let,“ popisuje dopravní analytik z Varšavské ekonomické školy SGH Wojciech Paprocki.

Polsko také účinně využívá možností finanční podpory Evropské unie, dodávají další odborníci. Díky tomu je výstavba efektivní, rychlá a a bez zbytečných odkladů mezi jednotlivými úseky, míní mluvčí GDDKiA Piechowiak.

Otevřel se opravený úsek dálnice mezi Polskem a Litvou, je důležitý i pro bezpečnost
Prezidenti Litvy a Polska Gitanas Nauséda a Karol Nawrocki

Výběr redakce

Lotyšský parlament odhlasoval odstoupení od Istanbulské úmluvy

Lotyšský parlament odhlasoval odstoupení od Istanbulské úmluvy

00:34Aktualizovánopřed 21 mminutami
Nový zákon o kyberbezpečnosti se může týkat tisíců firem

Nový zákon o kyberbezpečnosti se může týkat tisíců firem

před 1 hhodinou
Karel III. zbavil svého bratra Andrewa zbývajících titulů

Karel III. zbavil svého bratra Andrewa zbývajících titulů

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Wilders ztratil, nizozemští proevropští liberálové D66 ve volbách posílili

Wilders ztratil, nizozemští proevropští liberálové D66 ve volbách posílili

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Trump nařídil Pentagonu okamžitě obnovit testy amerických jaderných zbraní

Trump nařídil Pentagonu okamžitě obnovit testy amerických jaderných zbraní

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Nástupní plat pro pedagogy má být 50 tisíc, plánuje nová koalice

Nástupní plat pro pedagogy má být 50 tisíc, plánuje nová koalice

před 10 hhodinami
Potomci generála Vojcechovského získali české pasy

Potomci generála Vojcechovského získali české pasy

před 11 hhodinami
USA dramaticky snižují počet uprchlíků, které za rok přijmou

USA dramaticky snižují počet uprchlíků, které za rok přijmou

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Lotyšský parlament odhlasoval odstoupení od Istanbulské úmluvy

Lotyšský parlament jako první v Evropské unii odhlasoval odstoupení od Istanbulské úmluvy, která má chránit ženy před násilím. Informovaly o tom ve čtvrtek pozdě večer tiskové agentury. Ve středu večer před parlamentem v Rize protestovalo proti odstoupení od úmluvy podle policie přibližně pět tisíc lidí na jedné z největších demonstrací v pobaltské zemi v posledních letech.
00:34Aktualizovánopřed 21 mminutami

„Česko má přístup k moři,“ zavtipkoval si Tusk po otevření klíčové silnice

Polsko významně investuje do dálnic a rychlostních silnic a hodlá v tom pokračovat i v budoucnu. Na rozvoji infrastruktury jako klíčové priority totiž panuje široká politická shoda. Naposledy Poláci otevřeli poslední část silnice S3, která od českých hranic vede až k Baltskému moři. Na české straně se na ni má napojit zatím nedokončená dálnice D11.
před 34 mminutami

Karel III. zbavil svého bratra Andrewa zbývajících titulů

Britský král Karel III. se rozhodl zbavit svého bratra Andrewa všech zbývajících titulů a poct a vystěhovat ho z jeho královského sídla, oznámil Buckinghamský palác. Důvodem kroku jsou Andrewovy někdejší vazby na odsouzeného amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, který v roce 2019 pravděpodobně spáchal sebevraždu. Pětašedesátiletý Andrew tak mimo jiné přijde o titul prince.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Afghánistán a Pákistán se dohodly na dodržování klidu zbraní

Afghánistán a Pákistán se dohodly, že budou i nadále dodržovat příměří, oznámila večer podle agentur AP a Reuters turecká diplomacie, která rozhovory zprostředkovávala. Součástí dohody je podle tohoto prohlášení zavedení monitorovacího mechanismu. Afghánská vláda krátce předtím uvedla, že země se dohodly na pokračování rozhovorů. Boje mezi těmito dvěma zeměmi si v posledních týdnech vyžádaly desítky mrtvých.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Wilders ztratil, nizozemští proevropští liberálové D66 ve volbách posílili

Po sečtení více než 99 procent hlasů odevzdaných v nizozemských parlamentních volbách zvítězila středově-liberální D66 s těsným náskokem několika tisíc hlasů před protiimigrační Stranou pro svobodu (PVV) krajně pravicového politika Geerta Wilderse. Podle aktualizovaných propočtů veřejnoprávní televize NOS budou mít ve stopadesátičlenné dolní komoře obě strany každá 26 křesel.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Trump nařídil Pentagonu okamžitě obnovit testy amerických jaderných zbraní

Americký prezident Donald Trump nařídil ministerstvu obrany USA, aby okamžitě obnovilo testy amerických jaderných zbraní. Trump to oznámil poté, co ruský vůdce Vladimir Putin prohlásil, že Rusko úspěšně otestovalo další zbraň s jaderným pohonem zvanou Poseidon, která je schopna nést jadernou hlavici. Trumpovo nařízení je odklonem od dlouholeté americké politiky v oblasti jaderných zbraní. USA naposledy otestovaly jadernou zbraň v roce 1992.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Francouze víc zajímá, co se stalo se šperky, než kdo je ukradl, říká Šmíd

Krádež století v sedmi minutách – to je případ z pařížského Louvru. Stačilo přijet, vytáhnout výsuvnou plošinu, přes balkon jít do sálu, odnést šperky a jet pryč. A tak zemi šokovat a vyvolat ve Francii celospolečenskou diskuzi o zranitelnosti veřejných institucí. Zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd uvedl, že lidé by chtěli spíš slyšet, co se se šperky stalo, než kdo je ukradl. Je také možné, že již zadržení někoho kryjí, uvedl Šmíd v Interview ČT24.
před 11 hhodinami

USA dramaticky snižují počet uprchlíků, které za rok přijmou

Spojené státy ve fiskálním roce 2026 přijmou maximálně 7500 uprchlíků, uvedl podle agentur Bílý dům. Je to dosud nejméně. V předešlém fiskálním roce, který skončil 30. září, bylo maximum předešlou administrativou demokrata Joea Bidena stanoveno na 125 tisíc. Agentura AP píše, že většinu uprchlíků, které se vláda republikána Donalda Trumpa chystá přijmout, budou tvořit bílí Jihoafričané.
před 12 hhodinami
Načítání...