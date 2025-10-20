Otevřel se opravený úsek dálnice mezi Polskem a Litvou, je důležitý i pro bezpečnost

Prezidenti Polska a Litvy Karol Nawrocki a Gitanas Nauséda v pondělí otevřeli zrekonstruovaný úsek dálnice Via Baltica na polsko-litevském pomezí v takzvaném Suwalském koridoru, což je území mezi ruskou Kaliningradskou oblastí a Běloruskem. Oba prezidenti podle agentury AP označili novou dálnici za důležitou dopravní tepnu, která je významná i pro bezpečnost Pobaltí.
„Tato silnice má dvojí účel, pomůže naší ekonomice a posílí obranné schopnosti našeho regionu,“ řekl Nawrocki. Prezidenti zdůraznili obranný význam dálnice, díky které mohou vojáci NATO rychleji poskytnout pomoc pobaltským republikám, pokud to bude nutné.
Suwalský koridor bývá označován za slabé místo Severoatlantické aliance a možný vojenský cíl, pokud by Rusko zaútočilo na NATO. Jeho obsazením by totiž ruská vojska přerušila jedinou pozemní cestu mezi Pobaltím a zbytkem Aliance. V nejužším místě činí vzdálenost mezi ruskou enklávou a Běloruskem, spojencem Moskvy, zhruba sedmdesát kilometrů.
Trasa Via Baltica je dlouhá 970 kilometrů, začíná ve Varšavě a vede přes Litvu, Lotyšsko a Estonsko, kde končí v Tallinnu. Je součástí evropské trasy E67, která spojuje Finsko s Českem.