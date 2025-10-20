Otevřel se opravený úsek dálnice mezi Polskem a Litvou, je důležitý i pro bezpečnost


Prezidenti Polska a Litvy Karol Nawrocki a Gitanas Nauséda v pondělí otevřeli zrekonstruovaný úsek dálnice Via Baltica na polsko-litevském pomezí v takzvaném Suwalském koridoru, což je území mezi ruskou Kaliningradskou oblastí a Běloruskem. Oba prezidenti podle agentury AP označili novou dálnici za důležitou dopravní tepnu, která je významná i pro bezpečnost Pobaltí.

„Tato silnice má dvojí účel, pomůže naší ekonomice a posílí obranné schopnosti našeho regionu,“ řekl Nawrocki. Prezidenti zdůraznili obranný význam dálnice, díky které mohou vojáci NATO rychleji poskytnout pomoc pobaltským republikám, pokud to bude nutné.

Suwalský koridor bývá označován za slabé místo Severoatlantické aliance a možný vojenský cíl, pokud by Rusko zaútočilo na NATO. Jeho obsazením by totiž ruská vojska přerušila jedinou pozemní cestu mezi Pobaltím a zbytkem Aliance. V nejužším místě činí vzdálenost mezi ruskou enklávou a Běloruskem, spojencem Moskvy, zhruba sedmdesát kilometrů.

Trasa Via Baltica je dlouhá 970 kilometrů, začíná ve Varšavě a vede přes Litvu, Lotyšsko a Estonsko, kde končí v Tallinnu. Je součástí evropské trasy E67, která spojuje Finsko s Českem.

Otevřel se opravený úsek dálnice mezi Polskem a Litvou, je důležitý i pro bezpečnost

Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

Izraelští vojáci zahájili v pondělí palbu na několik palestinských ozbrojenců, kteří ve dvou případech překročili takzvanou žlutou linii na východě města Gaza, za niž se armáda stáhla podle podmínek současného příměří, a podle tvrzení vojáků pro ně představovali hrozbu. Informovala o tom izraelská média, která se odvolávají na prohlášení armády. Podle palestinských médií byli v pondělí v této oblasti zabiti nejméně dva lidé.
12:20Aktualizovánopřed 5 mminutami

Prezidenti Polska a Litvy Karol Nawrocki a Gitanas Nauséda v pondělí otevřeli zrekonstruovaný úsek dálnice Via Baltica na polsko-litevském pomezí v takzvaném Suwalském koridoru, což je území mezi ruskou Kaliningradskou oblastí a Běloruskem. Oba prezidenti podle agentury AP označili novou dálnici za důležitou dopravní tepnu, která je významná i pro bezpečnost Pobaltí.
Čína chystá plán pro příští pětiletku

Takzvané čtvrté plénum, tedy shromáždění komunistických špiček, za zavřenými dveřmi připravuje plán na následujících pět let. Má naznačit politický a ekonomický směr země v době rostoucí mezinárodní izolace a napětí se Spojenými státy. Ekonomiku oslabuje utlumená poptávka, celní válka a dlouhodobý propad realitního trhu. Plénum provází spekulace související s vyloučením několika generálů ze strany.
před 1 hhodinou

Úřad dohlížející na jaderný arzenál USA dal většině personálu neplacené volno

Americký Národní úřad pro jadernou bezpečnost (NNSA), který se stará o jaderné zbraně Spojených států, od pondělí posílá většinu svých zaměstnanců na nucenou neplacenou dovolenou. Děje se tak poté, co NNSA vyčerpal peníze na personál v důsledku neschváleného financování federální vlády. Senát bude během pondělí opět hlasovat o návrhu financování vlády poté, co ho schválila Sněmovna reprezentantů, informovala americká média.
před 3 hhodinami

Spojené státy jsou najednou země, kam nikdo nechce, řekl nobelista Ambros

Hostem pořadu Hyde Park Civilizace byl laureát Nobelovy ceny za medicínu Victor Ambros. Kromě vzpomínek na svou kariéru hovořil také o budoucnosti vědy ve Spojených státech.
před 4 hhodinami

Mariňáci oslavili výročí palbou nad dálnicí. Šrapnel zasáhl auto z doprovodu JD Vance

V Kalifornii se při příležitosti oslav výročí námořní pěchoty v Camp Pendletonu uskutečnila i střelba ostrou dělostřeleckou municí. Před plánem cvičení, kdy měla baterie mimo jiné vystřelit přes místní dálnici I-5, varoval z bezpečnostních důvodů demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom a ze své autority uzavřel na dálnici provoz. Obavy se potvrdily, když šrapnel zasáhl i policejní auto z konvoje doprovázejícího viceprezidenta USA JD Vance, píše deník The New York Times (NYT).
před 6 hhodinami

Vysloužilé lopatky větrných elektráren mohou chránit před pouští

Nová čínská studie popsala způsob, jak využít staré listy větrných turbín pro dlouhodobou a velmi účinnou ochranu před šířením pouští. Tyto zábrany by mohly fungovat hlavně u silnic a kolejí. Bylo by to jako zabít dvě mouchy jednou ranou: současně ochránit infrastrukturu před prachem z pouští a zbavit se téměř nezničitelných zbytků.
před 8 hhodinami

Desítky velkých webů a aplikací hlásily problémy kvůli globálnímu výpadku cloudu

Mnoho z největších světových webových stránek a aplikací zasáhl výpadek, který postihl cloudovou službu Amazon Web Services (AWS) americké firmy Amazon. Kvůli němu nefunguje nebo má problémy řada mobilních aplikací včetně platforem Zoom, Signal, Snapchat nebo Duolingo, informují tiskové agentury. Podle webu Downdetector hlásili problémy také uživatelé obchodu Amazon, streamovací platformy PrimeVideo nebo platební služby PayPal.
11:53Aktualizovánopřed 8 hhodinami
