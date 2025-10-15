Ministři obrany zemí Severoatlantické aliance se sejdou ve středu v Bruselu. Debatovat budou o navýšení výdajů na obranu, další podpoře Ukrajiny, ale i nedávných nepřátelských narušeních evropského vzdušného prostoru. Očekává se zejména, s čím do sídla NATO přijede americký ministr obrany Pete Hegseth.
Ministři NATO projednají narušení vzdušného prostoru i podporu Ukrajině
Jednání bude bude předsedat generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. Po zasedání ministrů obrany NATO se uskuteční ještě schůzka takzvané kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny, kterou pořádá Británie a Německo. Česko bude v Bruselu zastupovat náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec.
Jde o první oficiální setkání ministrů obrany aliance od červnového summitu v Haagu. Členské státy NATO tehdy podpořily závazek dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta na související nevojenské investice.
Podle informací agentury ČTK se povedou diskuse také o takzvané iniciativě Seznam prioritních požadavků Ukrajiny (PURL), která začala fungovat v srpnu a spočívá v tom, že spojenecké země NATO platí za americké vojenské vybavení pro Ukrajinu bránící se ruské vojenské agresi. Některých jednání v sídle NATO se zúčastní i ukrajinský ministr obrany Denys Šmyhal.
Sikorski: Evropa se musí připravit na „hluboký ruský útok“
V návaznosti na debaty o posílení výdajů na obranu v Evropě varoval polský ministr zahraničí Radosław Sikorski, že se Evropa musí připravit na to, že Rusko zasáhne hluboko do regionu. Dle něj je prý „nezodpovědné“ nebudovat obranu, jako je „zeď dronů“ na jejím východním křídle.
Evropské státy vyzval k tomu, aby „setrvaly“ ve své podpoře Ukrajiny, a vyjádřil naději, že americký prezident Donald Trump dá zemi k dispozici rakety Tomahawk dlouhého doletu, které by posílily útoky proti ruské infrastruktuře.
Dodání Ukrajině většího množství munice, jako jsou protiletadlové prostředky, zbraně krátkého a středního doletu, je podle něj nutné k ochraně Evropy, a poukázal na vpády dronů nad Polsko a stíhaček nad Estonskem. Připustil však, že zatím není známo, zda byly drony, které nedávno opakovaně narušily vzdušný prostor dánské Kodaně, ruské.
„Měli bychom být připraveni se proti tomu postavit, a proto si myslím, že by bylo nezodpovědné v dnešní době nebudovat kapacity proti dronům a proti nim,“ řekl. Sikorski patří dlouhodobě ke kritikům ruského vládce Vladimira Putina.