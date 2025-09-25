Letiště v dánském městě Aalborg je uzavřeno kvůli dronům v jeho vzdušném prostoru, napsala v noci na čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na tiskové oddělení letiště. Tamní policie uvedla, že úřady vzdušný prostor uzavřely. Podrobnosti k incidentu, včetně množství dronů, zatím nejsou k dispozici. Kvůli přeletu dronů bylo už v pondělí večer uzavřeno letiště v hlavním městě Kodani, v noci na úterý pak stejný incident omezil letový provoz i na letišti v norském Oslu.
Kvůli dronům je uzavřeno letiště v dánském Aalborgu
Uzavření letiště v Aalborgu na severu Dánska se dotklo čtyř letů, včetně dvou spojů společnosti SAS, jednoho firmy Norwegian Air a jednoho letu KLM, napsal Reuters. Policie podle něj sdělila, že spatřeno v oblasti bylo více dronů.
Podle webu Eurocontrol, který dohlíží na evropské řízení letového provozu, budou přílety a odlety na letišti v Aalborgu do čtvrtka 04:00 GMT „nulové“, právě kvůli aktivitě dronů v okolí.
V pondělí večer bylo kvůli přeletům dvou až tří dronů uzavřeno letiště v Kodani. Policie poté uvedla, že drony ovládal někdo s dostatečnými zkušenostmi, po původci incidentu stále pátrá. Během noci na úterý byl pak uzavřen vzdušný prostor nad letištěm v norském Oslu, rovněž kvůli narušení drony.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová označila přelet dronů nad kodaňským letištěm za dosud nejzávažnější útok na dánskou infrastrukturu. Incident spojila s řadou podobných událostí v Evropě z nedávné doby. „Je jasné, že to souvisí s událostmi, jejichž jsme byli svědky nedávno, dalšími dronovými útoky, narušeními vzdušného prostoru a hackerskými útoky na evropská letiště,“ prohlásila.
Podle zpravodajských agentur narážela mimo jiné na nedávný přelet ruských dronů nad Polskem a ruských stíhaček nad vzdušným prostorem Estonska či víkendové hackerské útoky na velká evropská letiště. Kdo stojí za přeletem nad kodaňským terminálem zatím není jasné, nelze ale vyloučit žádnou možnost, uvedla premiérka
Ruská diplomacie oficiálně popřela, že by byla do přeletu dronů u Kodaně zapletena.