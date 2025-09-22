Kodaňské letiště od zhruba půl deváté večer pozastavilo všechny vzlety a přílety kvůli dvěma až třem bezpilotním letounům, které se objevily v jeho okolí. Informovala o tom agentura Reuters. Podrobnosti o dronech nejsou známy, policie nyní pracuje na jejich identifikaci. Kdy bude provoz obnoven, není jasné.
Kodaňské letiště pozastavilo provoz kvůli dronům
„CPH (Kodaňské letiště, pozn. redakce) je momentálně uzavřeno pro odlety a přílety, protože byly v oblasti zaznamenány dva až tři větší drony. Časový horizont znovuotevření je zatím neznámý,“ uvedlo letiště na X.
Mluvčí letiště podle agentury Reuters uvedla, že dánská policie pracuje na identifikaci dronů, odmítla ale poskytnout bližší informace s ohledem na probíhající vyšetřování.
Server Flightradar24 na svém účtu na X uvedl, že k přibližně 22:00 muselo být více než 35 letů odkloněno na jiná letiště.