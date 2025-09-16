Polské úřady v úterý upřesnily, že kvůli přeletu dronu nad vládními budovami ve Varšavě zadržely v pondělí večer mladou Bělorusku a občana Ukrajiny. Původně premiér Donald Tusk informoval o zadržení dvou běloruských občanů poté, co dron zneškodnila vládní ochranka. Není jasné, čím byly nepřesné informace šéfa vlády způsobeny, poznamenala agentura AP.
Poláci kvůli letu dronu ve Varšavě zadrželi Bělorusku a Ukrajince
„Zadržen byl ukrajinský občan a běloruská občanka. Policie pokračuje ve vyšetřování a tento incident bude v každém případě objasněný, aby bylo možné vyloučit všechny možné interpretace a poznat pravdu, co bylo zdrojem této nezamýšlené či zamýšlené provokace nad vládními budovami,“ řekl Tusk novinářům podle serveru Onet.
Mluvčí ministra pověřeného koordinací zpravodajských služeb Jacek Dobrzyński na tiskové konferenci k pondělnímu incidentu uvedl, že agenti SOP velice rychle zasáhli a odhalili operátory dronu, které zadrželi a předali policii. Podle televize TVN 24 jde o jednadvacetiletého Ukrajince a sedmnáctiletou Bělorusku.
Mluvčí připustil, že neví, co podezřelí uvedli při výslechu, vyšetřování podle něj stále pokračuje. „Dementujeme fámy, že šlo o nějakou velkou vyzvědačskou akci. To v této etapě nikdo nedokáže jednoznačně potvrdit,“ řekl podle televize.
Dodal, že podezřelí vypustili dron v parku u paláce Belweder, který od srpna obývá nový polský prezident Karol Nawrocki s rodinou. „Jde o mladé lidi, kteří (porušili zákaz létání nad vládními budovami) možná z bezstarostnosti, možná z neznalosti, možná ze snahy natočit jakýsi film. Důležité je, že stát fungoval a státní funkcionáři si počínali správně,“ poznamenal.
Pachatelům hrozí až pět let vězení
Policie vede vyšetřování podle paragrafu o porušení pravidel leteckého provozu, za což v Polsku může hrozit až pět let vězení. „V této etapě důkazy a okolnosti hovoří spíše pro porušení leteckých předpisů, než pro spáchání trestného činu vyzvědačství,“ řekl mluvčí prokuratury Piotr Antoni Skiba.
Ve Varšavě z důvodů bezpečnosti platí zákaz létání dronů nad vládními budovami a objekty kritické infrastruktury. Tyto objekty bývají speciálně vyznačeny. Každý operátor dronu s oprávněním si může v aplikaci ověřit, ve kterých místech smějí či nesmějí drony létat. Každý let má být nahlášen prostřednictvím aplikace. Vyznačené zóny se zákazem letů jsou dostupné i na internetu, připomněla TVN 24.
Polsko minulý týden v noci na středu zaznamenalo narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Tamní letectvo tehdy – poprvé v novodobé historii země – použilo zbraně ve svém vzdušném prostoru, aby sestřelilo drony představující bezprostřední ohrožení. Incident se odehrál v době, kdy v sousedním Bělorusku pokračuje rusko-běloruské vojenské cvičení Západ 2025. Polsko v souvislosti s manévry uzavřelo hranici s Běloruskem a Ruskem. „Otevřeme hranice, až to bude bezpečné,“ řekl v pondělí večer ministr vnitra Marcin Kierwiński.