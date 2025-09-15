Polská státní ochranná služba (SOP) zneškodnila dron, který létal nad citlivými vládními objekty, uvedl premiér Donald Tusk na síti X. V souvislosti s incidentem byli zadrženi dva běloruští občané. Policie okolnosti vyšetřuje. Událost se odehrála okolo 19. hodiny.
Polsko zneškodnilo dron létající nad vládními budovami ve Varšavě
Dron létal nad vládními budovami v ulici Parkowa a palácem Belvedere, dodal Tusk v pondělí krátce po osmé hodině večer. Palác od srpna obývá prezident Karol Nawrocki a jeho rodina.
Mluvčí SOP plukovník Bogusław Piórkowski v televizi TVN24 popsal průběh celé události. „Příslušníci státní ochranné služby, kteří sloužili u Belvederu, si všimli letícího dronu a informovali o tom své nadřízené. Následně byla vyslána hlídka, aby dron zneškodnila, takzvaně zadržela a zajala jeho operátory. Příslušníci zadrželi dvě osoby a předali je policii,” popsal.
Zároveň uvedl, že nad budovami, jako je Belvedere, platí pro drony „bezletová zóna“ a není tak možné nad nimi legálně létat.
Ministryně regionální politiky vyzvala ke zdrženlivosti
Ministryně regionální politiky Katarzyna Pelczyńská-Nelenczová v TVN 24 odhadla, že při incidentu z pondělního večera nejde o dron, který by přiletěl z ciziny, ale nejspíše o dron, který vypustili běloruští občané na místě. Vyzvala ke zdrženlivosti ve vyjádřeních, dokud nebude případ jasnější.
Současně dle televize připustila, že provokace, jakou představoval průnik ruských dronů do polského vzdušného prostoru, se nejspíše budou opakovat. „Musíme se vojensky připravit na tyto situace,“ dodala, aniž by však chtěla tyto dvě situace spojovat.
Polsko, které je členským státem Severoatlantické aliance a Evropské unie, minulý týden v noci na středu zaznamenalo narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Polské letectvo tehdy – poprvé v novodobé historii země – použilo ostré zbraně v polském vzdušném prostoru, uvedla agentura PAP.
List Gazeta Wyborcza pak připomněl, že v sousedním Bělorusku pokračuje rusko-běloruské vojenské cvičení Západ 2025. Polsko v souvislosti s manévry uzavřelo hranici s Běloruskem a Ruskem. „Otevřeme hranice, až to bude bezpečné,“ řekl v neděli večer ministr vnitra Marcin Kierwiński.