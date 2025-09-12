Ruská a běloruská armáda zahájily společné cvičení Západ 2025, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Manévry potrvají do úterý na území obou zemí včetně Kaliningradské oblasti a také v Baltském a Barentsově moři. Cvičení Západ se koná každé čtyři roky, to poslední využila Moskva jako přípravu k plnohodnotné pozemní invazi na Ukrajinu.
Moskva a Minsk zahájily cvičení Západ, první od plnohodnotné invaze na Ukrajinu
Letošní manévry začaly v mimořádně vyostřené situaci jen dva dny poté, kdy Polsko poprvé od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu nad svým územím sestřelilo cizí drony. Podle Varšavy i NATO šlo o ruské stroje. Moskva to nepopřela, i když tvrdí, že neplánovala zasáhnout žádné cíle v Polsku.
Bělorusko začátkem roku uvádělo, že cvičení Západ 2025 se zúčastní přibližně třináct tisíc vojáků, v květnu tvrdilo, že půjde o sedm až osm tisíc vojáků. Jak ale upozorňuje Německá rada pro zahraniční vztahy (DGAP), Rusko tyto údaje běžně podhodnocuje.
Lotyšský generál Andis Dilāns v červnu odhadoval, že by mohlo jít o sto až sto padesát tisíc vojáků, litevské tajné služby v srpnu tento údaj korigovaly na zhruba třicet tisíc, přičemž v Bělorusku by mělo jít o osm tisíc vojáků, z toho dva tisíce ruských.
Jak ale píše DGAP či třeba také Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), Rusko paralelně pořádá další tři cvičení se zeměmi vojenské Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (CSTO), která zahrnuje Arménii, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko a Tádžikistán, což by mohlo skutečný rozsah cvičení Západ 2025 zkreslit.
Cvičení Západ 2021: Krytí pro invazi na Ukrajinu
Očekává se však, že letošní manévry budou menší než na podzim 2021, kdy se jich účastnilo dvě stě tisíc vojáků, dodává RFE/RL.
Moskva toto zatím poslední cvičení Západ využila k tomu, že další část jednotek nechala blízko ukrajinských hranic, kde je shromažďovala už od jara 2021. Pár dní po mimořádných společných vojenských manévrech s Minskem, které následovaly v únoru 2022 – tehdy šlo o akci s názvem Spojenecká rozhodnost, během níž Moskva rozmístila blízko Ukrajiny další jednotky – s nimi na Ukrajinu zaútočila.
Ruští představitelé uvedli, že letošní válečné hry budou simulovat odražení nepřátelského útoku a mají také procvičovat rozhodování o použití ruských jaderných zbraní a raket středního doletu schopných nést jaderné hlavice, shrnula RFE/RL. Testovat by se měly mimo jiné rakety Orešnik.
Analytici: Manévry by mohly ukázat, jak chce Rusko v budoucnu zaútočit
Analytici se podle DGAP a RFE/RL nedomnívají, že by během nynějších manévrů hrozil vojenský útok na NATO.
Jak ale píše třeba DGAP, manévry se konají v místech, která by Rusko mohlo v budoucnu k takovému kroku využít, a letošní cvičení by proto podle ní mohlo naznačit, jak Moskva očekává, že by válka proti NATO vypadala.
Opakovaně bývá v této souvislosti označován za potenciální slabé místo takzvaný Suwalský koridor, tedy úzký pruh území spojující Polsko s Litvou a nacházející se mezi Běloruskem a ruskou Kaliningradskou oblastí, kde se Západ 2025 rovněž koná.
Obsazení koridoru by přerušilo pozemní spojení pobaltských zemí s jejich spojenci v NATO. Rusko a Bělorusko nacvičovali tento krok a následnou okupaci pobaltských zemí už během manévrů Západ 2017.
NATO odpovídá vlastním cvičením
Polsko už před úterním narušením svého vzdušného prostoru oznámilo, že kvůli rusko-běloruským manévrům zavře i zbylé dva hraniční přechody s Běloruskem, které zůstávaly v provozu, a pošle na hranice s Běloruskem a s ruskou Kaliningradskou oblastí čtyřicet tisíc vojáků.
Polsko, Litva a jejich spojenci v NATO také v reakci na Západ 2025 připravily v regionu vlastní vojenská cvičení, která se konají souběžně s rusko-běloruskými manévry.