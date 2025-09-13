Polsko zahájilo preventivní letecké operace svých a spojeneckých vzdušných sil na východě země a uzavřelo vzdušný prostor nad letištěm v Lublinu. Na sociální síti X to oznámil polský premiér Donald Tusk. Dodal, že důvodem je hrozba, kterou představují ruské drony operující nad Ukrajinou poblíž polských hranic.
Polsko zahájilo preventivní letecké operace kvůli hrozbě ruských dronů
„Vzhledem k hrozbě, kterou představují ruské drony operující nad Ukrajinou poblíž polských hranic, zahájily polské a spojenecké vzdušné síly preventivní operace v našem vzdušném prostoru,“ napsal na síti X Tusk.
Rozhodnutí potvrdilo Operační velení polských ozbrojených sil. „V našem vzdušném prostoru operují polská a spojenecká letadla a pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu jsou na nejvyšším stupni pohotovosti,“ napsalo operační velitelství ozbrojených sil. „Tato opatření mají preventivní charakter a jejich cílem je zajistit vzdušný prostor a chránit občany, zejména v oblastech sousedících s ohroženou oblastí,“ připojilo.
„Právě východ země byl nejvíce zasažen středečním incidentem, kdy se do polského vzdušného prostoru dostalo několik ruských bezpilotních letounů,“ připomněl zpravodaj ČT v Polsku Jan Řápek. „Zatím není ani stále jasné, kolik jich přesně bylo,“ dodal s tím, že spekulace hovoří až o 23 dronech. Polští představitelé hovoří o opatřeních jako o preventivních.
NATO v reakci na narušení polského vzdušného prostoru Ruskem rozmisťuje dodatečné síly na hranice s Ruskem a Běloruskem. Rozhodnutí o zahájení operace bylo přijato po konzultacích podle článku 4 Washingtonské smlouvy, které Polsko zahájilo po vniknutí ruských dronů.
Generální tajemník NATO Mark Rutte opatření odůvodnil tím, že středeční případ průniku ruských bezpilotních letounů nad polské území nebyl „ojedinělým případem“. Je prý potřeba, aby Severoatlantická aliance byla připravena a „dostatečně chránila“ východní křídlo. Na opatření se má podílet například Německo, Dánsko či Francie.
Hrozba ruských dronů se dle Rutteho týká také Litvy či Lotyšska. Na východě a severu Polska se navíc koná cvičení polských vojáků, které má být reakcí na cvičení ruské a běloruské armády „Západ 2025“, které se trvá u běloruských hranic.