Řada evropských letišť má po kyberútoku potíže s odbavováním


20. 9. 2025Aktualizovánopřed 26 mminutami|Zdroj: ČTK

Několik evropských letišť se potýká po kybernetickém útoku s problémy při odbavování cestujících. Podle agentury DPA jsou postižená letiště v Berlíně, Bruselu a Londýně poté, co byl v noci na sobotu napaden evropský poskytovatel služeb pro systémy odbavování pasažérů. Pražské letiště problémy nezaznamenalo.

„Aktivně pracujeme na odstranění problému a co nejrychlejším obnovení plné funkčnosti pro naše zákazníky. Dopady se omezují na elektronické odbavení a odevzdání zavazadel a lze je zmírnit manuálním odbavením,“ uvedla americká letecká a obranná technologická společnost Collins Aerospace, jež je součástí skupiny RTX. Letiště doporučila cestujícím, aby si zkontrolovali své lety.

Letiště v Berlíně oznámilo, že připojení k systémům se po kyberútoku přerušilo, což má za následek zpoždění při odbavování. Cestující musí počítat se zpožděním a s delšími čekacími dobami při odbavení a nástupu do letadla.

„Letiště samo nebylo cílem kybernetického útoku a bylo zasaženo pouze nepřímo,“ uvedlo berlínské letiště. Stejný poskytovatel systému je využíván na letištích po celé Evropě. Problémy s odbavovacím systémem potvrdilo i letiště v Bruselu a londýnské letiště Heathrow.

Ilustrační snímek

Londýnské letiště Heathrow informovalo, že může docházet ke zpožděním, protože firma Collins Aerospace poskytující odbavovací a nástupní systémy pro několik leteckých společností má technický problém. Na jeho řešení se usilovně pracuje. Podle informací na stránkách bruselského letiště lze očekávat zpoždění i rušení letů.

„Pražské letiště nezaznamenalo žádné problémy,“ řekla jeho mluvčí Denisa Hejtmánková.

Není jasné, která další evropská letiště jsou zasažena, píše DPA. Mezinárodní letiště ve Frankfurtu a v Hamburgu podle ní podobným problémům nečelí. Zasažená nejsou ani velká pařížská letiště Charlese de Gaulla a Orly nebo letiště Le Bourget, informuje agentura AP.

Systém společnosti Collins Aerospace nenabízí přímé odbavení cestujících, ale poskytuje technologii, která cestujícím umožňuje odbavit se sami – vytisknout si palubní vstupenky a zavazadlové štítky a odevzdat vlastní zavazadla svépomocí.

