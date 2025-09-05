Na summitu v Praze se ve čtvrtek setkali velitelé vzdušných sil z dvaceti zemí. Tématem jejich hovoru bylo, jakým způsobem zajistit bezpečné nebe nad celým evropským kontinentem. Posílení protivzdušné obrany je i jedním z cílů postupné modernizace české armády.
„Nejsme připraveni.“ Evropa řeší protivzdušnou obranu
Donedávna prakticky jediný použitelný systém protivzdušné obrany v české armádě je přenosný raketový systém krátkého dosahu RBS 70 určený k obraně před letadly a drony. V rámci modernizace armády přibude osm nových a také mobilní verze – 24 obrněnců MARS. Proti letadlům teď vojáci zavádějí do výzbroje i systém krátkého a středního dosahu Spyder, postupně budou mít čtyři baterie. Stačit to ale podle nich nebude.
„Spydery očekáváme v příštím roce. V tom letošním byly před několika málo týdny zahájeny vojskové zkoušky,“ říká velitel Vzdušných sil Armády ČR Petr Čepelka s tím, že posílení bude velmi značné. „Budeme pořizovat další systémy a samozřejmě naším cílem je, abychom vytvářeli schopnosti i protiraketové obrany,“ dodává.
Rychlé řešení posílení ochrany nebe bude podle bývalého vrchního velitele sil NATO v Evropě a generála ve výslužbě Philipa Breedlova těžké.
„Podívejte, co se stalo mezi Íránem a Izraelem. Během asi osmdesáti hodin Írán vypálil proti Izraeli přes patnáct set raket a střel. Jsme připraveni na útok takového rozsahu na NATO? Odpověď zní: Ne, nejsme,“ zdůrazňuje.
Že protivzdušná ochrana musí posílit, konstatoval i červnový summit NATO v Haagu. Na generálním štábu teď vzniká studie, jak k tomu přispět.