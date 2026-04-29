Právě se stalo
Soud opět uznal Cimického obžalovaného ze znásilnění vinným Zobrazit

Mužům se špatně vyjadřují emoce, říká tvůrce seriálu o toxické maskulinitě


před 25 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Seriál Poloviční chlap zkoumá toxickou maskulinitu
Zdroj: ČT24

Skotský scenárista, komik a herec Richard Gadd na sebe upozornil autobiografickou zpovědí ze zkušeností se stalkingem a znásilněním. Osobní příběh Sobík nejprve uspěl na britských jevištích a jeho televizní zpracování sbíralo jednu cenu za druhou. Teď se pustil do čisté fikce – mrazivého dramatu Poloviční chlap „o dvou zlomených mužích“.

Zneužívání, manipulace, násilí a mezi nimi touha po lásce, uznání a soucitu. To zajímalo Gadda už v jeho seriálovém debutu. Vyprávěl v něm o vlastních peripetiích se ženou, která ho měla stalkovat. Žena, která měla sloužit jako předobraz postavy stalkerky, se proti tomu vymezila a zažalovala společnost Netflix o 170 milionů dolarů.

Nehledě na to se ze seriálu Sobík stal globální hit. Získal mimo jiné tři ceny BAFTA, dva Zlaté globy a šest prestižních televizních cen Emmy. Mezinárodní úspěch Gaddovi otevřel dveře k další tvorbě. V nové šestidílné minisérii Poloviční chlap se zaměřil na mužství a maskulinitu, zejména tu toxickou. I tentokrát si v seriálu zahrál jednu z hlavních rolí.

Jamie Bell a Richard Gadd v seriálu Poloviční chlap
Zdroj: Facebook/HBO Max

Příběh začíná uprostřed svatebního veselí na statku. Svatebčané poskakují do rytmu skotských lidových písní, zatímco v odlehlé stodole se schyluje k doslova krvavému střetu. Ruben, v podání Richarda Gadda, přichází nezván na svatbu Nialla, v podání Jamieho Bella. Je zjevné, že oba nevlastní bratři mezi sebou mají nevyřešenou minulost. Po úsporném ale kryptickém monologu Ruben udeří Nialla do tváře tak silně, že temenem narazí do zdi. Další rána pěstí už posílá oba protagonisty i diváky na cestu jejich společnou historií.

Podrobnosti nejen o tom, jak seriál vznikal, přidal osobně v rozhovoru pro ČT Richard Gadd:

Váš velký úspěch, minisérie Sobík, je příběh přímo z vašeho života. Je i v případě Polovičního muže a jeho témat nějaká osobní linka?

Ne. Poloviční muž je čistá fikce. Velmi jsem si užíval psaní něčeho smyšleného. Ačkoli, veškeré psaní je do jisté míry autobiografické. Každý spisovatel a scenárista si půjčuje ze svého vlastního života nebo světonázoru. Takže v tomto smyslu tam nějaká linka je, ale žádné skutečné předobrazy postav a podobně...

Co vás tedy obrazně řečeno posadilo ke klávesnici a přimělo vás začít psát? Pokud se nepletu, tak jste tenhle příběh napsal ještě před Sobíkem...

Ano, přesně tak. Myslím, že ten impuls bylo prosté tvůrčí pnutí. Mívám takovéto nápady každou chvíli, a když mi neutkví na několik dní, tak si řeknu, že asi nestojí za další prozkoumávání.

Ze seriálu Poloviční chlap
Zdroj: Facebook/HBO Max

Nápad na tuhle sérii přišel někdy v roce 2019. Zdálo se mi, že se tehdy hodně diskutovalo o násilí ze strany mužů a mužském vzteku. Tak jsem si říkal, že by mohlo být zajímavé vzít dva zlomené muže, vydat se do jejich minulosti a hledat příčiny. Po několika dnech ve mně tahle tvůrčí touha rostla. Pamatuju si, že jsem jednou cestou metrem začal vymýšlet úvodní scénu ve stodole, která vlastně zůstala téměř nezměněná. Zapisoval jsem si ji do telefonu a nedokázal jsem přestat.

Povedlo se vám během práce na seriálu nějak nahlédnout nebo třeba i spatřit řešení skutečných problémů současných mužů?

Nepíšu, abych na něco hledal odpověď, a k žádné jsem nedošel ani u této série. Přijde mi, že to může působit trochu falešně, když se televizní tvorba snaží nabízet odpovědi na složité problémy. Já psal spíš proto, abych tohle komplexní a zauzlované téma maskulinity objevoval.

Sám jsem měl na začátku psaní spoustu otázek a po dopsání jsem jich měl ještě víc. Nedošel jsem nějakých jasných konkrétních závěrů. Myslím, že obecně se třeba dá říct, že se mužům špatně vyjadřují emoce. Sám jsem se s tím potýkal. Kromě toho jsem ale po ničem specifickém nepátral. Chtěl jsem prostě zanořit prsty do všeho toho nepořádku a čekat, co z něj vytáhnu.

V době našeho rozhovoru ještě Poloviční muž neměl premiéru, takže nevíme, kolik diváků přitáhne, ale vaše předchozí dílo bylo velký hit. Co si myslíte, že na vašich příbězích lidi přitahuje? Jsou přece jen dost znepokojivé...

Z určitého pohledu to jsou asi strašné zkušenosti, ale já to tak nevidím. Vidím je spíš jako nějaké náročné situace. Na takové situace narazíte v jakýchkoli novinách nebo v televizních zprávách. O tom je život a já si myslím, že lidi chtějí vidět odraz skutečného života.

Ze seriálu Poloviční chlap
Zdroj: Facebook/HBO Max

Moje seriály nejsou jen o zneužívání a násilí. Nad tímhle vším ukazují lidskost, lidi, kteří ve svých životech zápolí. Publikum tohle dokáže rozpoznat. Každá lidská bytost je směs dobrého a špatného, každý je na něco pyšný a za něco se stydí. Někdy tuhle smršť emocí prožije za jediný den.

Myslím, že proto diváky moje dílo zajímá, protože tohle všechno reflektuje. Řada seriálů to zjednodušuje jen na dobro a zlo: „Tohle je klaďas, tohle zase záporák. Záporák musí být poražen a klaďas bude žít šťastně až do smrti.“ Takhle život nefunguje. Nemyslím si, že diváky láká násilí, ani že je odrazuje. Přichází pro lidskost a kvůli ní zůstanou.

Ilustrační foto

Výběr redakce

Soud opět uznal Cimického obžalovaného ze znásilnění vinným

Soud opět uznal Cimického obžalovaného ze znásilnění vinným

11:55
Slovenský nejvyšší soud potvrdil trest pro muže, jenž postřelil Fica

před 12 mminutami
Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš

před 19 mminutami
Meta dostatečně nechrání děti na sítích, předběžně shledala Evropská komise

09:17Aktualizovánopřed 38 mminutami
Ruský útok zabil ženu v Sumské oblasti, dva lidé jsou zranění

07:56Aktualizovánopřed 52 mminutami
Podnikatelé čelí dramatickému nárůstu regulace, míní prezident Hospodářské komory

10:09Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Česko musí zlepšit prevenci korupce u poslanců a soudců, uvádí skupina Rady Evropy

před 1 hhodinou
Ústavní soud odmítl stížnost Kosteleckých uzenin. Neměly nárok na dotaci kvůli střetu zájmů Babiše

09:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Kultura

Mužům se špatně vyjadřují emoce, říká tvůrce seriálu o toxické maskulinitě

Skotský scenárista, komik a herec Richard Gadd na sebe upozornil autobiografickou zpovědí ze zkušeností se stalkingem a znásilněním. Osobní příběh Sobík nejprve uspěl na britských jevištích a jeho televizní zpracování sbíralo jednu cenu za druhou. Teď se pustil do čisté fikce – mrazivého dramatu Poloviční chlap „o dvou zlomených mužích“.
před 25 mminutami

Koloseum chystá obranu proti překupníkům se vstupenkami

Pokud se lidé chystají do Itálie, musí se připravit na komplikace se vstupenkami na nejžádanější památky. Z oficiálních předprodejů je totiž vykupují překupníci a nabízejí za vyšší ceny. Platí to například pro římské Koloseum, které už kvůli tomu chystá změnit podmínky on-line prodeje. Podle redaktora ČT Vladimíra Piskaly většina lidí vstupenky na prohlídku tohoto amfiteátru nekupuje v oficiálním předprodeji, ale u někoho jiného a většinou dráž.
včera v 11:49

Rocky konečně zdolal „své“ schody. Philadelphské muzeum ale sochu léta odmítalo

Herec, scenárista a režisér Sylvester Stallone už v osmdesátých letech věnoval městu Philadelphia sochu znázorňující nejslavnějšího tamního obyvatele, který nikdy nežil – filmového hrdinu Rockyho Balbou. Stát měla u ikonických schodů, na nichž hollywoodský boxer-outsider trénoval. Jenže ty vedou k Muzeu umění, které se desetiletí stavělo proti umístění kýčovité rekvizity. Názor změnilo až nyní – a spornou sochu rovněž uznalo jako outsidera, který nakonec díky vytrvalosti dosáhl svého.
včera v 11:06

Touha po dokonalosti nás dohání, upozorňuje Šindelka v Systémech něhy

Dvojnásobný držitel Litery za prózu Marek Šindelka vydal nový román Systémy něhy. Ve své zatím nejrozsáhlejší knize se zaměřil na vztah otce s dcerou a také na posedlost dokonalostí, která člověka může proměnit ve stroj.
27. 4. 2026

VideoRestaurátoři opravují největší sousoší na Karlově mostě

Na Karlově mostě pracují restaurátoři na renovaci barokního sousoší svatého Jana z Mathy, Felixe z Valois a Ivana poustevníka. Jde o největší sochařské dílo na mostě. Kromě kompletního vyčištění také opraví části, u kterých hrozil pád. „Z přední strany se tam vloží nerezová armatura, která to bude fixovat,“ popisuje příklad technického řešení rozsáhlé praskliny restaurátor Jan Brabec. Práce odborníkům potrvají do konce léta a Galerii hlavního města Prahy, která postupně restauruje všech třicet soch a sousoší na mostě, vyjdou na bezmála milion korun.
25. 4. 2026

Major Zeman nebyl „jen“ krimi, jeho případy sloužily propagandě, ukazuje ÚSTR

Seriál 30 případů majora Zemana, vysílaný v sedmdesátých letech, promyšleně propojil populární krimi žánr s politickým zadáním, tedy ovlivnit u veřejnosti vnímání poválečných dějin. „Je to typická esence komunistické propagandy,“ poznamenal náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Kamil Nedvědický v pořadu 90’ ČT24 moderovaném Marianou Novotnou. Právě ÚSTR připravil ve spolupráci s Muzeem Police ČR a ČT cyklus přednášek, který poodkrývá kontext „českého Bonda normalizace“.
24. 4. 2026

U žen s ADHD se čekalo, že budou hodné holčičky, říká spoluautorka knihy Roztěkané

Cenu Magnesia Litera za publicistiku získala nedávno kniha Roztěkané o ženách, které žijí s diagnózou ADHD. „Je to rok, co knížka vyšla, a my dodnes dostáváme spoustu krásných reakcí od žen, kterým nějakým způsobem pomáhá. Takže to je možná větší benefit než Magnesia Litera, i když za ni jsme samozřejmě velmi vděčné,“ podotkla v Událostech, komentářích v rozhovoru s Terezou Řezníčkovou spoluautorka knihy Klára Kubíčková.
24. 4. 2026

Audiokniha roku 2025 vznikla na základě telefonátů Ukrajinců rozdělených válkou

Audioknihou roku 2025 – a zároveň absolutním vítězem – se stalo zpracování telefonátů Ukrajinců po napadení jejich země ruskou armádou, které vyšlo pod názvem Hovory. Nejlepšími interprety jsou Vasil Fridrich a Jitka Ježková, která tak obhájila loňské prvenství.
24. 4. 2026
Načítání...